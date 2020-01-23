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 Поховань закатованих терористами людей у Луганську дуже багато, майже всі можу показати, - ексв'язень "ЛНР" Секацький

В окупованому Луганську існує велика кількість поховань в'язнів, закатованих до смерті терористами "ЛНР".

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексв'язень терористів "ЛНР" Денис Секацький.

"У нас вивозили мертвих у штольні. У воздуховідвідники шахт скидали тіла. У копанки скидали. Я думаю, що коли Україна туди зайде - там знайдуть цілі могильники. У 2014 році людей спалювали у Луганську просто на ремонтному заводі. Поховань дуже багато... Я, до речі, майже всі можу показати - ті, які я знаю по Луганську, по 2014 року. Зникло дуже багато людей. Офіційні цифри суттєво применшені", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СІЗО "республік" на цей момент сидить відсотків 20 росіян, які приїхали вбивати, - ексв'язень "ЛНР" Секацький

Секацький також зазначив, що людей вбивали через непрофесіоналізм.

"Як представники будь-якої спецслужби, співробітники ФСБ знають межу людських можливостей - у тих таки уколах, шокотерапії, воді. Вони знають, коли потрібно зупинитися, їх цього вчать. Місцеві терористи цих норм не знають. Про що можна говорити, якщо він був двірником і став "дізнавачем"?" - розповідає луганчанин.

Повне інтерв'ю з Денисом Секацьким читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171558
 
   
 Топ коментарі
 
А ЗЕ🔎 хочет примириться с ними
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а в Украйне считают, что Ордло нужно расширять, войска отводят
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Ну да, кому надо показывать , если зеленая власть ложила на этих людей,которых замучил агрессор ? У Зеленых мир и тишь да блажь. Они рептилии и у них нет сопереживания и сочувствия.
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а в Украйне считают, что Ордло нужно расширять, войска отводят
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Там Боинг 5 лет рассматривают. Прикидывают Х. К носу и никак не сходится.
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Анри Малосс: Евросоюз не должен был заставлять Украину выбирать между ЕС и Россией
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ОЧЕРЕДНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ И ВБРОС ШЛЮШКИ НА ЗАРПЛАТЕ КРЕМЛЯ.
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Придуркуваті соєфіли репетували тут з вибалушеними очима, що "зелена шмаркля розтрачує обмінний фонд", що "нам віддали луганських таксистів". Поки ви п'ять років проперджували свої бойові дивани, такі Герої, як Секацький робили все, що могли і не могли для України.
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Сивоха как насчет пенсий по 14-18 тыс гривен сепаратистам и стрелкам Лугандонии выплатил?????
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Все тайное, рано или позно, становится явным, интересно будет посмотреть на "плоды" руцкага мира...
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и в том числе по этой причине, сдача ДЫРЫ для них равносильна казни!
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Кто бы сомневался (((
Думаю убивали, чтобы имущество отобрать
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очень много маньяков, садистов и тех кто просто любит это дело, приехал на охоту, пострелять людей...
несколько лет назад, было много объявлений о пропавших женщинах, сейчас нет, или прекратились или запрещают размещать.
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когда вскроют законсервированные террористами шахты будет очень много открытий...
в затопленных уже конечно никто никого не найдет...(
кто слушал ЗЕЛО в 2014, тот поймет!
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Скільки людей сепари вбили, втопили за майно, автівки, грощі, за патріотичну позицію на Донбасі з весни 2014 го знає тількі Бог, але це цифра буде дуже велика і буде фігурувати в карних справах у Гаазі, як придураста команда Зе хоче ці факти зам яти своєю "інтеграцією Донбаса" незрозуміло.

Поховань закатованих терористами людей у Луганську дуже багато, майже всі можу показати, - ексв'язень "ЛНР" Секацький - Цензор.НЕТ 3284
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