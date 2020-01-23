EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  556  17
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5662) законопроект (909)

 Депутати хочуть зменшити час розгляду невідкладних законопроєктів, - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується скоротити час розгляду на пленарному засіданні невідкладних законопроєктів у другому читанні.

Як повідомляється на сайті парламенту, автор законопроєкту №2796 народний депутат Сергій Фролов (фракція "Слуга народу") пропонує внести зміни до статті 101 регламенту "Особливості розгляду законопроєктів, визначених як невідкладні", передає Цензор.НЕТ.

Фролов пропонує підготовлений до другого читання невідкладний законопроєкт, за наявності подання на його підтримку, підписаного більшістю народних депутатів від конституційного складу Ради, за рішенням парламенту, прийнятим на пленарному засіданні, розглядати в такому порядку: виступ голови комітету або представника від головного комітету до 3 хвилин, виступ представників від кожної депутатської фракції (депутатської групи) тривалістю до 3 хвилин і відкрите поіменне голосування за законопроєкт в редакції головного комітету.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт розроблено для підвищення ефективності роботи парламенту та оптимізації законодавчого процесу.

Читайте також: Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков

У пояснювальній записці також зазначається, що аналіз роботи Верховної Ради попередніх скликань свідчить про зловживання процедурами і практику блокування роботи парламенту шляхом багатомісячного розгляду штучно підготовлених пропозицій (поправок) до другого читання з метою затягування розгляду питань порядку денного і тривалої відстрочки ухвалення важливих для суспільства законів.

Відповідно до статті 93 Конституції України, законопроєкти, визначені президентом як невідкладні, розглядаються Радою позачергово.

Відповідно до регламенту, парламент може прийняти рішення про визначення законопроєкту невідкладним після включення його до порядку денного сесії парламенту або під час його подальшого розгляду. Законопроєкт, визначений як невідкладний, після завершення його попереднього розгляду або доопрацювання включається до порядку денного найближчого пленарного засідання і розглядається позачергово.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171555
 
 
 Топ коментарі
 
Небезпека в тому, що наступних може і не бути
(або це будуть кацапські генерал-губернатори)
 показати весь коментар
 
Щоб населення не встигло навіть відреагувати, коли Україна перетвориться на режимний концтабір - а потім наступний крок: союзное триединое государство.
 показати весь коментар
 
Там сплошное нарушение Конституции

Депутаты хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов, - законопроект - Цензор.НЕТ 7247
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Щоб населення не встигло навіть відреагувати, коли Україна перетвориться на режимний концтабір - а потім наступний крок: союзное триединое государство.
 показати весь коментар
 
 
Там сплошное нарушение Конституции

Депутаты хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов, - законопроект - Цензор.НЕТ 7247
 показати весь коментар
 
 
пусть что хотят то и делают! придут следующие и все отменят!
 показати весь коментар
 
 
Небезпека в тому, що наступних може і не бути
(або це будуть кацапські генерал-губернатори)
 показати весь коментар
 
 
Ахаха))
Вперёд!
Тем быстрее снесут это недоразумение
 показати весь коментар
 
Все вірно, але тоді це непорозуміння може бути вже підсилене росгвардією, ФСБ, ОМОНом та іншими федеральними силовиками.
 показати весь коментар
 
 
Так давай быстрее на майдан, а то уже омон в двери стучится, если к утру не скинуть Зеленского - пропало фсе.
 показати весь коментар
 
 
Я понимаю, что мы так легко не отделаемся, уничтожая их. Но! То, что отстоим - уже никогда не захочет "взад дружить с мышебратьями". Это как ампутация.
И она должна случится. И 73% нарид ещё ох#*ет, когда при тру хунте поживёт.
 показати весь коментар
 
 
Вчера точно также офигел от этой новости:

Смотрящие от Зеленского. Идеи Давоса - Итоги днаhttps://youtube.com/watch?v=GsMvvewiUGE&t
 показати весь коментар
 
 
може поднятием рук из буфета начнёте голосовать, чего уж там......
 показати весь коментар
 
 
Они помогают множиться законопроектам так, как буд-то кролики родятся))
По большому счету, как там говорят... Спешка нужна только в двух случаях (есть вариант, что в трех))
- при ловле блох;
- при поносе;
- и при ..... с чужой женой
Теперь остается только догадываться, к какому виду спешки относится работа Верховной Рады)).
 показати весь коментар
 
 
«Очень люблю, - признался Гвоздик. - Я всегда люблю что-нибудь делать. Когда нечего делать - я не знаю, что делать, и начинаю делать то, чего вовсе не нужно делать» - Носов, "Незнайка".
 показати весь коментар
 
 
Повна профанація Верховної Ради. Що Міндєль язиком з жопи Вофкі Віслюка намалює на клаптику туалетного паперу, за те "слуги урода" і прокнопкодавлять в "супертурборежимі" 😕
 показати весь коментар
 
 
И, действительно, что их рассматривать? Все равно никто не читает
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору