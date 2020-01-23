 Депутати хочуть зменшити час розгляду невідкладних законопроєктів, - законопроєкт

Як повідомляється на сайті парламенту, автор законопроєкту №2796 народний депутат Сергій Фролов (фракція "Слуга народу") пропонує внести зміни до статті 101 регламенту "Особливості розгляду законопроєктів, визначених як невідкладні", передає Цензор.НЕТ.

Фролов пропонує підготовлений до другого читання невідкладний законопроєкт, за наявності подання на його підтримку, підписаного більшістю народних депутатів від конституційного складу Ради, за рішенням парламенту, прийнятим на пленарному засіданні, розглядати в такому порядку: виступ голови комітету або представника від головного комітету до 3 хвилин, виступ представників від кожної депутатської фракції (депутатської групи) тривалістю до 3 хвилин і відкрите поіменне голосування за законопроєкт в редакції головного комітету.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт розроблено для підвищення ефективності роботи парламенту та оптимізації законодавчого процесу.

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У пояснювальній записці також зазначається, що аналіз роботи Верховної Ради попередніх скликань свідчить про зловживання процедурами і практику блокування роботи парламенту шляхом багатомісячного розгляду штучно підготовлених пропозицій (поправок) до другого читання з метою затягування розгляду питань порядку денного і тривалої відстрочки ухвалення важливих для суспільства законів.

Відповідно до статті 93 Конституції України, законопроєкти, визначені президентом як невідкладні, розглядаються Радою позачергово.

Відповідно до регламенту, парламент може прийняти рішення про визначення законопроєкту невідкладним після включення його до порядку денного сесії парламенту або під час його подальшого розгляду. Законопроєкт, визначений як невідкладний, після завершення його попереднього розгляду або доопрацювання включається до порядку денного найближчого пленарного засідання і розглядається позачергово.