 "Загадкове рішення", - меморіальний центр жертв Голокосту про рішення Зеленського віддати місця на урочистостях людям, які пережили геноцид

Про це сказано в заяві меморіального комплексу "Яд Вашем" в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Times of Israel.
"Сьогодні вранці президент України оголосив, що передасть свої місця тим, хто пережив Голокост", - сказано в заяві меморіального центру.
"Президенту пояснили, що ми погодилися на присутність осіб, які пережили Голокост, які звернулися до нас в останні дні. Тому його рішення викликає подив, що він робить такий крок на заході під назвою "Пам'ятай Голокост, щоб боротися з антисемітизмом", - додали в меморіальному центрі.
В офіційному повідомленні "Яд Вашем" пояснив, що форум - це не публічний захід, а зустріч світових лідерів.
На форумі присутні щонайменше 47 світових лідерів або високопоставлених дипломатів, серед яких 26 президентів, чотири королі (Іспанії, Голландії, Бельгії та Люксембургу) і чотири прем'єр-міністри.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 січня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту тим, хто вижив після цього акту геноциду.
Він зазначив, що водночас українська делегація візьме участь у всіх інших запланованих в Ізраїлі заходах.
"Двадцать лет в Крыму евреи жили спокойно. Пришли русские солдаты, и на синагоге появилась надпись "Смерть жидам!" - Главный раввин Украины.
Картинки о русском народе
Когда такой маленький карлик, как русский народ, отбрасывают такую длинную тень - значит, мы живем при их закате. Читать дальше...
Осиновый кол Россее
«Никто другой, как Украина, забьет осиновый кол
в могилу Московской империи»
Павло Штепа Читать дальше...
В то же время никого не смутило, что президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху как двое политиков, один из которых - глава государства-оккупанта, которое ведет войну против Украины, фактически открыто спекулируют на тему Второй мировой войны.
Наконец израильтяне, видимо, забыли, что после разгрома гитлеровской Германии лагеря смерти в Польше (в частности, Освенцим) продолжили работу, но уже на благо СССР и польских коммунистов. Так, в том же Освенциме размещались силы НКВД, который, как СС и Гестапо, также проводил репрессии против несогласных. Об этом пишет пользователь "Твиттера" Андрей Мальгин.
але визнаймо, що це- здоровий вчинок і в майбуньому керівники держав 100% звільняться від таких забобонів, як відвідування фестивалів побєдобісся в Москві чи форумів холокоста в Палестині. Кому цікаво, той і відвідує. Все правильно. Навіщо перетворювати те, що комусь болить в примусову пропаганду для всіх інших?
https://tsn.ua/ru/svit/uvidel-royal-i-sygral-putin-muziciroval-v-rezidencii-glavy-kitaya-858812.html
Висловлю своє припущення, це тільки моя гіпотеза :
А може він НАРКОМАН ?????
На подію, організовану не офіційним Тель-Авівом, а Європейським єврейським комітетом, президентом якого є російський олігарх В'ячеслав Моше Кантор. Показово, що президента Світового єврейського комітету там не буде. захід, що фінансується Росією для просування своїх міфів у війні пам'яті.
https://censor.net.ua/b3171444
1) Чий Крим?
2) Зе патріот України?
Зе такий дурачок як і ти, але тут йому вдалося насрати путлєру гарно.
или там уже нормальных дипломатов не осталось?
ну что ж такие фэйлы на ровном месте?