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Все про:Зеленський (4231) Ізраїль (358) Голокост (70)

 "Загадкове рішення", - меморіальний центр жертв Голокосту про рішення Зеленського віддати місця на урочистостях людям, які пережили геноцид

Рішення президента Володимира Зеленського віддати місця української делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили геноцид, викликає подив. Адже в Ізраїлі проживають близько 100 тисяч таких людей. А захід, про який йдеться, є зібранням світових лідерів.

Про це сказано в заяві меморіального комплексу "Яд Вашем" в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Times of Israel.

"Сьогодні вранці президент України оголосив, що передасть свої місця тим, хто пережив Голокост", - сказано в заяві меморіального центру.

"Президенту пояснили, що ми погодилися на присутність осіб, які пережили Голокост, які звернулися до нас в останні дні. Тому його рішення викликає подив, що він робить такий крок на заході під назвою "Пам'ятай Голокост, щоб боротися з антисемітизмом", - додали в меморіальному центрі.

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В офіційному повідомленні "Яд Вашем" пояснив, що форум - це не публічний захід, а зустріч світових лідерів.

На форумі присутні щонайменше 47 світових лідерів або високопоставлених дипломатів, серед яких 26 президентів, чотири королі (Іспанії, Голландії, Бельгії та Люксембургу) і чотири прем'єр-міністри.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 січня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту тим, хто вижив після цього акту геноциду.

Він зазначив, що водночас українська делегація візьме участь у всіх інших запланованих в Ізраїлі заходах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171554
 
   
 Топ коментарі
 
Стыдно украинцам.. "ЛОХам"" не стыдно... Они сейчас "ЯнеЛоха" оправдывать юудут...
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А вот педрофилы любят плескацца в фейспуках. Они уже привыкли. Вадичка тёпленькая, пусть и желтоватая.
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Вероятно приехал ради встречи с Путиным, а текст на мероприятие ему написать тупо забыли, вот он и отморозился.
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Я майже впевнена - його піарщики далекі від патріотизму . Але... Кремль розкрив ніби його прохання про зустріч з Хублом, відмовили, пообіцявши хіба тільки "на ногах" - от його піарщкики й порекомендували йому "зробити ноги" . У раша змі це дуже велика бімаба - й тепер цікаво , що далі. Бо на сцені поряд Хублом в новинах плюс - зеленський зі знаком мінус ....
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Хотят ли русские войны?

"Двадцать лет в Крыму евреи жили спокойно. Пришли русские солдаты, и на синагоге появилась надпись "Смерть жидам!" - Главный раввин Украины.

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Не забывайте Беслан!
Картинки о русском народе
Когда такой маленький карлик, как русский народ, отбрасывают такую длинную тень - значит, мы живем при их закате. Читать дальше...
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Гидке Каченя
Осиновый кол Россее
«Никто другой, как Украина, забьет осиновый кол
в могилу Московской империи»
Павло Штепа Читать дальше...
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Я так розумію, що вже і самі ізраїльтяни припухли від ідіотизму Вовкі Віслюка Оманського ... Шкода, що вони ще не все бачили і чули від цього Єдінорога . А то б напевно заріклися бачити цього недоумка на своїй землі
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Также израильское СМИ пишет, что на выходных Зеленский заявлял о своем намерении посетить форум. Он сказал, что должен был бы выступить на мероприятии, поскольку каждый четвертый еврей, погибший в Холокосте, был украинцем.

В то же время никого не смутило, что президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху как двое политиков, один из которых - глава государства-оккупанта, которое ведет войну против Украины, фактически открыто спекулируют на тему Второй мировой войны.

Наконец израильтяне, видимо, забыли, что после разгрома гитлеровской Германии лагеря смерти в Польше (в частности, Освенцим) продолжили работу, но уже на благо СССР и польских коммунистов. Так, в том же Освенциме размещались силы НКВД, который, как СС и Гестапо, также проводил репрессии против несогласных. Об этом пишет пользователь "Твиттера" Андрей Мальгин.
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Після чергової ганьби в Давосі,хтось іншого очікував ???
"Загадкове рішення", - меморіальний центр жертв Голокосту про рішення Зеленського віддати місця на урочистостях людям, які пережили геноцид - Цензор.НЕТ 5602
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а самое главное ОНИ НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ, что в совке после "дела врачей" были запланированы массовые растрелы евреев (документы за подписью сралина были уже подписаны), а для оставшихся были построены концлагеря смерти в сибири! и только смерть тирана (не без помощи мессинга и с согласия "соратников") спасла милиион советских евреев (а может и больше)!
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Все попытки остановить развал России, как экономический, так и социальный, обречены на провал. Причина тому - уже состоявшийся духовный распад! Если сам Патриарх Гундяй говорит, что Сталин был неплохим руководителем - это значит, что сам Дьявол вселился в души русских и всех остальных россиян. Как нация русские мертвы. Как физическая оболочка, - живут последнее поколение. «Русские люди» - это обычные бандиты с куринным мозгом величиной с лесной орешек. Мораль, честь и порядочность этой своре недоумков неведомы от рождения.
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Вперше я рада вчинку Зеленського - іноді справді йому личить мовчати... й робити вчинок, навіть якщо там зовсім інші цілі: хтось може вдало зіграв в піарних цілях, але так вийшло на користь Україні.
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много они понимают... Зе всё делает ради рейтинга быть красивым и умным
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То професійна звичка роздавати контрамарки.
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А ви всі гадаєте, шо бубачька поняло, шо воно утнуло?!)
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Я не прихильник Зєлі,

але визнаймо, що це- здоровий вчинок і в майбуньому керівники держав 100% звільняться від таких забобонів, як відвідування фестивалів побєдобісся в Москві чи форумів холокоста в Палестині. Кому цікаво, той і відвідує. Все правильно. Навіщо перетворювати те, що комусь болить в примусову пропаганду для всіх інших?
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Ничё, переживёте. Пусть на "торжествах" присутствуют те, кто пережил геноцид. А Президент Украины будет принимать участие в еврейских мероприятиях после того, как евреи признают Голодомор геноцидом украинского народа. Никакого верховенства одной нации над другими. Всё на паритетных началах. "Загадкове рішення", - меморіальний центр жертв Голокосту про рішення Зеленського віддати місця на урочистостях людям, які пережили геноцид - Цензор.НЕТ 6453
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Історія може зробити другий виверт і створити другий холокост...Чому оці всі захисники першого про це не думають?..Антисемітизм зараз зростає пропорційно з антирейтингом Зєлєнського...Чи не стане Україна невиліковною язвою на тілі семітизму...з якої підуть метастази?..
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Дуда теж не поїхав . І молодець . Не схотів слухати брєдні ху#ла . Має людина гонор .
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Дуда гонорово не поїхав, а наш поїхав і гонорово насрав путлєру на стіл. Кожному своє.
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Не обісралось, а насрало путлєру на стіл. Молодчина Зе.
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На рояле не играл и то хорошо. Кстати везде где Зеленский выступает рояль предусмотрительно отсутствует. Опасаются, что бы не слабал на нём по примеру Большого Брата.
https://tsn.ua/ru/svit/uvidel-royal-i-sygral-putin-muziciroval-v-rezidencii-glavy-kitaya-858812.html
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Решение президента Владимира Зеленского отдать места украинской делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, пережившим геноцид, вызывает удивление. Ведь в Израиле проживают около 100 тысяч таких людей. А мероприятие, о котором идет речь, является собранием мировых лидеров. Источник: https://censor.net.ua/n3171554

Висловлю своє припущення, це тільки моя гіпотеза :
А може він НАРКОМАН ?????
"Загадкове рішення", - меморіальний центр жертв Голокосту про рішення Зеленського віддати місця на урочистостях людям, які пережили геноцид - Цензор.НЕТ 5858
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Ні кацапе, саме тут він правильно поступив.
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Вуйку кацапе, саме твій путлєр там основна особа.
На подію, організовану не офіційним Тель-Авівом, а Європейським єврейським комітетом, президентом якого є російський олігарх В'ячеслав Моше Кантор. Показово, що президента Світового єврейського комітету там не буде. захід, що фінансується Росією для просування своїх міфів у війні пам'яті.
https://censor.net.ua/b3171444
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Дебіле, такі заходи не ігнорують лідери світу, бо це Холокост, вчи історію, а престиж України твій Зе зливає в каналізацію вже більш як півроку.
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Кацапе недорозвинутий, читай за лінком - це приватна кацапська контора організувала. А Зе молодець - насрав їм (і тобі, бачу, кацапська гнидо) у захристє.
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Дурачок. Кого цікавить їхній Холокост - таких гнид ольгінскіх як ти.
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Ти кончений кацапчик? Холокост кого цікавить? Ну як мінімум евреїв, а пославши на хєр цей форум Зе клоун знову зробив з Україну пародію на країну, як і у випадку з відвіданням Бабиного Яру, пам ятаєш кацапчику такий захід?
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Цей "форум" приватна лавочка путлєрівського прихвостня Моше Кантора. Зе молодць що там зробив. Принизив путлєра по саме нікуда.
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Зе поїхав туди саме насрати. А кондуктор тепер нюхатиме до самої смерти. Ще путлєр буде радий, що здохне у 2020.
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Вуйку, скажи майору, що треба апостроф докупити, бо слово пам'ятаєш не можеш по людськи написати, декуртикований ольгінскій дебіле.
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Ноччю??? Снова ус атклєілса. Тобі не заплатять за нинішню зміну.
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За то ти кацапе гарно відпрацьйовуєш своє срібло "Загадкове рішення", - меморіальний центр жертв Голокосту про рішення Зеленського віддати місця на урочистостях людям, які пережили геноцид - Цензор.НЕТ 2548
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Ти мало того що не довчений, то ще і малограмотний.
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Два питання до тебе -

1) Чий Крим?

2) Зе патріот України?
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Ти не знаєш чий Крим??? України, само собою, кацапе. І ти то знаєш, але сам собі не можеш признатися, що колись гопнічєство твого пині скінчиться.
Зе такий дурачок як і ти, але тут йому вдалося насрати путлєру гарно.
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І нащо тоді твій клоун туди поїхав ? Подвійний дебіл
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"Сегодня утром президент Украины объявил, что передаст .." То, что он поехал на мероприятие, где присутствует *****, уже говорит о том, что он точно .. передаст.
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Ой беда. Ну кто же мог подумать, что Всемирный Форум памяти Холокоста - не публичное мероприятие, а элитный междусобойчик и пережившим холокст там не место.
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он с мидом хоть как-то советуется?
или там уже нормальных дипломатов не осталось?
ну что ж такие фэйлы на ровном месте?
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Бубочка - брехун та піараст... Тобто кловун, який грає президента...
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