 "Загадкове рішення", - меморіальний центр жертв Голокосту про рішення Зеленського віддати місця на урочистостях людям, які пережили геноцид

Про це сказано в заяві меморіального комплексу "Яд Вашем" в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Times of Israel.

"Сьогодні вранці президент України оголосив, що передасть свої місця тим, хто пережив Голокост", - сказано в заяві меморіального центру.

"Президенту пояснили, що ми погодилися на присутність осіб, які пережили Голокост, які звернулися до нас в останні дні. Тому його рішення викликає подив, що він робить такий крок на заході під назвою "Пам'ятай Голокост, щоб боротися з антисемітизмом", - додали в меморіальному центрі.

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В офіційному повідомленні "Яд Вашем" пояснив, що форум - це не публічний захід, а зустріч світових лідерів.

На форумі присутні щонайменше 47 світових лідерів або високопоставлених дипломатів, серед яких 26 президентів, чотири королі (Іспанії, Голландії, Бельгії та Люксембургу) і чотири прем'єр-міністри.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 січня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту тим, хто вижив після цього акту геноциду.

Він зазначив, що водночас українська делегація візьме участь у всіх інших запланованих в Ізраїлі заходах.