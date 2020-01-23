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Все про:МВС (1248) паспорт (436) ID-картка (54) діджиталізація (32)

 Українці отримають "паспорт у смартфоні" до кінця лютого, - МВС

У додатку "Дія" до кінця лютого з'явиться можливість отримати паспорт громадянина України та закордонний паспорт.

Про це повідомляє пресслужба МВС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідея біометричного документа в мобільному додатку вже тривалий час опрацьовується фахівцями Міграційної служби. Напрацювання і пропозиції ДМС були підтримані і зараз втілюються в рамках проєкту з діджиталізаціі держави", - йдеться в повідомленні.

"Цифровай варіант ID-картки та закордонного паспорта може знадобитися, наприклад, під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни або в інших життєвих ситуаціях, про що ми згодом обов'язково розповімо докладніше", - додали в МВС.

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Українці отримають паспорт у смартфоні до кінця лютого, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171552
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро зарплаты и пенсии в смартфоне будут. Чисто полюбоваться.
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Еб..я диджитализация!))))
Старики с ума сойдут до конца царствия этой ЗЕленой х..ты!))))
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Так что, заберут гроши у паспортных столов? Та не может быть!
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Та гляди. Скорее введут обязательную абонплату за это приложение.
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Тырить удобно. Тыц - и чужой паспорт уже у тебя, можно кредит взять. Потом ищи-свищи. Не то, что раньше. Намного удобнее.
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Скоро зарплаты и пенсии в смартфоне будут. Чисто полюбоваться.
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Украинцы получат "паспорт в смартфоне" к концу февраля, - МВД - Цензор.НЕТ 1283

ага...- фотка с банка казначейства США...
ни в чем себе не отказывайте..

Украинцы получат "паспорт в смартфоне" к концу февраля, - МВД - Цензор.НЕТ 1828
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Круть теперь кредит на тебя, квартиру на себя, смогут прям в кармане на мобильнике оформить)
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Обчистить карман прямо в кармане. Символично.
Джихад джигитов диджитализации. Украинцы получат "паспорт в смартфоне" к концу февраля, - МВД - Цензор.НЕТ 4007
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Огромное поле деятельности для аферистов, воров и просто цыганских цыган
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Круть теперь кредит на тебя, квартиру на себя, смогут прям в кармане на мобильнике оформить)
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Уже получили ID карточку, при этом, любая организация, которой требуются данные о прописке, требует дополнительную бумажную справку, формата А4...

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а той паспорт матиме якусь вагу, чи то чергова спроба зелених ******** створити видимість роботи?
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По ситуации. Когда его мошенник удаленно уведет, и кредит на тебя оформит - да. А когда будешь потом пороги оббивать и что-то доказывать - нет.
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Тут позавчера гаишники мозг клевали по поводу страховки в смартфоне...инета нет...а бумажка на принтере распечатана.... о каком паспорте в смартфоне они песТню поют??
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**..я диджитализация!))))
Старики с ума сойдут до конца царствия этой ЗЕленой х..ты!))))
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клас! Есть инет - есть паспорт, нету - значит нету)))
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Я так зрозумів, що всі ці додатки допомагають людині тратити гроші. А можна такий додаток, який навпаки - приносить власнику смартфону кошти? Чи в цій піраміді це не передбачено?
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додаток який приносить грощі це той що ти написав сам
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Тут Азербайджан пишет :Отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение. Об этом сообщили в пресс-службе мемориального комплекса Яд ва-Шем, передает израильское издание Ynet.

Ранее Зеленский заявил, что он сам и другие члены украинской делегации отказываются от своих мест на форуме в пользу выживших жертв Холокоста, которым сложно попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест, пишет РБК. Зеленскому объяснили, что все оставшиеся в живых жертвы Холокоста, обратившиеся к организаторам в последние дни, получили ответ на свои запросы. Кроме того, музей не в состоянии привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент, сообщили в Яд ва-Шем.

Как и сказано мной ранее: как то гаденько это всё выглядит.
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Шоб я видел тебя в смартфоне, в белых тапках! Чтоб ты жил на одну субсидию!
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