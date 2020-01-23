 Українці отримають "паспорт у смартфоні" до кінця лютого, - МВС

Про це повідомляє пресслужба МВС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ідея біометричного документа в мобільному додатку вже тривалий час опрацьовується фахівцями Міграційної служби. Напрацювання і пропозиції ДМС були підтримані і зараз втілюються в рамках проєкту з діджиталізаціі держави", - йдеться в повідомленні.
"Цифровай варіант ID-картки та закордонного паспорта може знадобитися, наприклад, під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни або в інших життєвих ситуаціях, про що ми згодом обов'язково розповімо докладніше", - додали в МВС.
ага...- фотка с банка казначейства США...
ни в чем себе не отказывайте..
Джихад джигитов диджитализации.
Старики с ума сойдут до конца царствия этой ЗЕленой х..ты!))))
Ранее Зеленский заявил, что он сам и другие члены украинской делегации отказываются от своих мест на форуме в пользу выживших жертв Холокоста, которым сложно попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест, пишет РБК. Зеленскому объяснили, что все оставшиеся в живых жертвы Холокоста, обратившиеся к организаторам в последние дни, получили ответ на свои запросы. Кроме того, музей не в состоянии привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент, сообщили в Яд ва-Шем.
Как и сказано мной ранее: как то гаденько это всё выглядит.