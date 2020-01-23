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Все про:військовополонені (347) СІЗО (467) найманці РФ (977)

 У СІЗО "республік" на цей момент сидить відсотків 20 росіян, які приїхали вбивати, - ексв'язень "ЛНР" Секацький

У в'язницях терористів "ЛНР" близько 20% від загальної кількості ув'язнених становлять російські найманці.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексв'язень терористів "ЛНР" Денис Секацький.

"У СІЗО "республік" на даний момент сидить відсотків 20 росіян. Вони приїхали сюди не просто воювати - вони приїхали заробляти - і вони такі самі люди, і так само сидять. Я сидів із бійцями спецпідрозділу російського МВС. Майже весь їхній підрозділ зараз у СІЗО. Вони вбивали валютчиків, віджимали гроші, і навіть в "ЛНР" на це не закрили очі", - розповів він.

При цьому Секацький зазначив, що "до будь-яких зеків, убивць, маніяків там ставилися краще, ніж до нас".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внесення до списку на обмін коштує грошей, - ексв'язень "ЛНР" Секацький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171549
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть не отчаиваются. Сейчас их Зеля выменяет.
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Выменять, вылечить, одарить квартирой...непременно в Киеве, потому что кривой рог не камильфо...
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Головне, потім надати їм подвійне громадянство. Зєліні люді.
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Пусть не отчаиваются. Сейчас их Зеля выменяет.
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Головне, потім надати їм подвійне громадянство. Зєліні люді.
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Когда Лугадонии придет капец эти все "сидельцы" будут в судах выставлять денежные иски этим всем самозванцам "прокурорам" и "судьям" и местные братки тоже в стороне не останутся..
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Выменять, вылечить, одарить квартирой...непременно в Киеве, потому что кривой рог не камильфо...
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Зєля всіх обміняє. Правда вони потім відмовляться покидати Диниру.
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чого відмовляться? Підуть на службу в ГБР до портнова.
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Бо валютчики платили данину потрібним людям, а дебіли з мвс расєйки позбавили потрібних людей грошей.
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А есть же люди, которые утверждают, что "их там нет". Ни "людей", ни "Чебурашек", ни "Тюльпанов", ни "Пионов", ни "Снежинок"....
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