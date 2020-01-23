 Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила закон про Brexit

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News з посиланням на віцеспікера Палати громад Наджела Еванса.
"Brexit-угода (прем'єра - ред.) Бориса Джонсона стала законом у Великій Британії, відкривши шлях для виходу країни з ЄС наступного тижня", - йдеться в повідомленні.
За словами Еванса, королева Єлизавета II схвалила законопроєкт сьогодні.
Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов всі етапи затвердження в парламенті.
Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня. У червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоб залишитися в складі Європейського Союзу.
Сейчас уже смотрят 10 млн.
Поговори об этом с Oljikом. Он в курсе.
А вот советовать, занять её Украине, я бы не стал спешить.
Уже очевидно, что договор об ассоциации Украины с ЕС корысть принес только ЕС.
Нам же всё квотировано и движение товара направлено только в одну сторону.
Это неоколониализм в чистом виде.
Душу прапоррцом не накроешь, только тело, когда его в домовину поховают.
узнали бы кто сейчас главный экспортер для Украины...
Long live our noble Queen!
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen
и Шотландия тоже...
И как жаль что Украина так и не обзавелась к этому моменту этноцентричным правительством.
Хаты в европах подорожают...