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Все про:Велика Британія (1106) Єлизавета ІІ (14) Brexit (183)

 Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила закон про Brexit

Законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набув чинності після схвалення документа королевою Єлизаветою II.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News з посиланням на віцеспікера Палати громад Наджела Еванса.

"Brexit-угода (прем'єра - ред.) Бориса Джонсона стала законом у Великій Британії, відкривши шлях для виходу країни з ЄС наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

За словами Еванса, королева Єлизавета II схвалила законопроєкт сьогодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британський парламент підтримав закон про вихід з ЄС, тепер його має підписати Єлизавета II

Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов всі етапи затвердження в парламенті.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня. У червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоб залишитися в складі Європейського Союзу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171547
 
 
 Топ коментарі
 
А тебе что с этого сериала?
Не нравится, смотри ПРЯМОЙ кАНАЛ. Королева Великобритании Елизавета ІІ одобрила закон о Brexit - Цензор.НЕТ 5817
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В ЕС появилась вакансия...
А вот советовать, занять её Украине, я бы не стал спешить.
Уже очевидно, что договор об ассоциации Украины с ЕС корысть принес только ЕС.
Нам же всё квотировано и движение товара направлено только в одну сторону.
Это неоколониализм в чистом виде.
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шо,зеба, на больное место наступили))))
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Может наконец свалят из ЕС. Надоел этот комедийный сериал.
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Прямий Канал - лідер в Україні серед каналів новин. Там багато різної інформації і ні одного серіалу. Я розумію чому він вам не довподоби.
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С 28 января...пять миллионов человек в Украине Прямой канал смотреть будут...а канал Г+Г уже нет.... и это радует....потому что мозги им засерать канал Г+Г уже не сможет....
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Почему будут?
Сейчас уже смотрят 10 млн.
Поговори об этом с Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила закон про Brexit - Цензор.НЕТ 5787 Oljikом. Он в курсе. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила закон про Brexit - Цензор.НЕТ 1800
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Будут потому в будущем времени....смотрят и будут смотреть...а вот канал Г+Г сейчас смотрят...а с 28 января смотреть не смогут...
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Вау, в козломордіі такі серіали показують?
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Ну наконец эта тягомотина хоть до какого-то логического финала дошла.
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В ЕС появилась вакансия...
А вот советовать, занять её Украине, я бы не стал спешить.
Уже очевидно, что договор об ассоциации Украины с ЕС корысть принес только ЕС.
Нам же всё квотировано и движение товара направлено только в одну сторону.
Это неоколониализм в чистом виде.
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Коли пишеш «нам» зміни хоча б прапорець або пиши українською.
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Чем научился, тем и пишу...
Душу прапоррцом не накроешь, только тело, когда его в домовину поховают.
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вы бы перед тем как писать такой бред по инету полазили бы что ли... Королева Великобритании Елизавета ІІ одобрила закон о Brexit - Цензор.НЕТ 6828
узнали бы кто сейчас главный экспортер для Украины...
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God save our gracious Queen!
Long live our noble Queen!
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen
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ну и молодцы,вряд ли услышым когда либо что Украина отказалась от ЕС потому что посчитала быть там не выгодным )
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О, бриташка пи*орнула гермашку, походу это десятилетие будет веселым.
И как жаль что Украина так и не обзавелась к этому моменту этноцентричным правительством.
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Тепер Британія може спокійно займатись русофобію, не звертаючи увагу на лівацькі стогони Європи. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила закон про Brexit - Цензор.НЕТ 6006
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Тільки час покаже, хто від цього виграє.
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Думаю тільки Британія і тільки вона виграє. ЄС для них це зашморг на її амбіціях.
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Usli,tak usli na ix meste budet drugyje lyderi ES.Interesno sto britaniji sami pik po srednim zarplatam byl 2000 god 3045 evro,a potom zarplati pocti neizmenilis 2018 godu 3328 evro.V 2000 godu byli pervymi Evrope,a teper ustupejt mnogim stranam.Dopustim Estonija s 2000 goda s 300 evro zarplata podnialas do 1400 evro,eto rost.S takimi tempami ono skoro dagunit i britov
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Ну и чудненько. Зачем кормить нахлебников из Евросоюза?
Хаты в европах подорожают...
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