 Угода з Deutsche Bahn є ініціативою Кабміну, - Укрзалізниця

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що питання буде розглянуто, щойно наглядова рада отримає більше інформації щодо цього документа.

"Підписання цього документа є ініціативою і прерогативою уряду України", - йдеться в заяві.

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У четвер, 23 січня на українському сніданку в Давосі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.

У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть "Укрзалізницю", а не керуватимуть.