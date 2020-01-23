EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  879  25
Все про:Кабмін (3249) Укрзалізниця (887)

 Угода з Deutsche Bahn є ініціативою Кабміну, - Укрзалізниця

Наглядова рада АТ "Укрзалізниці" заявила, що їй стало відомо про підписання Угоди про наміри між урядом України і залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn щодо подальшої співпраці з розвитку "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що питання буде розглянуто, щойно наглядова рада отримає більше інформації щодо цього документа.

"Підписання цього документа є ініціативою і прерогативою уряду України", - йдеться в заяві.

Читайте також: Питання щодо продажу чи оренди "УЗ" не стоїть: йдеться про стратегічне партнерство, - Криклій стосовно співпраці з Deutsche Bahn

У четвер, 23 січня на українському сніданку в Давосі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.

У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть "Укрзалізницю", а не керуватимуть.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171546
 
 
 Топ коментарі
 
Ггг) походу визначну пабеду не знають на кого спихнуть
 показати весь коментар
 
то есть Deutsche Bahn не при делах,укрзализныця тоже...это все самокатчики Соглашение с Deutsche Bahn является инициативой Кабмина, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 7071
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ггг) походу визначну пабеду не знають на кого спихнуть
 показати весь коментар
 
 
то есть Deutsche Bahn не при делах,укрзализныця тоже...это все самокатчики Соглашение с Deutsche Bahn является инициативой Кабмина, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 7071
 показати весь коментар
 
 
Наблюдательный совет наблюдков недонадлюдал перспективы кабины машинистов относительно *********** про пердачу правления от сисястой руки говноступной ноге. Печалька.
 показати весь коментар
 
 
покруглішала мармиза у Лідера. Порошенко клятий, посивів від президенства, а у зелічки будочка скоро в телевізор не влізе.
 показати весь коментар
 
 
Студент кулинарного техникума, а не президент. А если добавить обруч, то и в попугаи сгодится.
 показати весь коментар
 
 
Таке враження складається, що вони разом десь палять шмаль і вигоняють якісь теми! Потім самі дивуються тому,що наговорити по обкурці.
 показати весь коментар
 
 
Называется-"Без меня меня женили". Обсер зелёненьким продолжается.
 показати весь коментар
 
 
Нет такой ситуации, из которой зеленая слизь не сумела бы выйти с позором
 показати весь коментар
 
Ви там з переляку премій собі не понавиписуйте з шістю нулями. А взагалі, під час війни, віддавати стратегічний об"єкт в концесію німцям які будують північний потік з кацапами інакше як зрада не назвеш.
 показати весь коментар
 
 
Та ладно, *******, при вашому безальтернативному теж "варяги" так нарулили, що плакать хочеться.
 показати весь коментар
 
Ну добре шо зараз все наладилось, як ти й хотів)
 показати весь коментар
 
Наш Кабмин во главе с Г+ так облажался, что надо было срочно создать сказочку о том, как Европа наперегонки кинулась в Украину с неограниченными инвестициями.
P.S. Моя бабуся про таке завжди говорила: "Дурень думкою багатіє"
 показати весь коментар
 
 
израильская пресса про бубочку нелоха

Соглашение с Deutsche Bahn является инициативой Кабмина, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 1987
 показати весь коментар
 
 
А на каком то канале вчера сказали-Фурор! ))))))))
 показати весь коментар
 
июль 2019. "Допустим, год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики. Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере! Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было? Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века". Вова уже все просрал."
Соглашение с Deutsche Bahn является инициативой Кабмина, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 8608
 показати весь коментар
 
 
Та не тільки старому зєлєнському , всім "богообраним" наша Україна "до аднаго мєста" , Взяти того шіфера , або бужанського з мєндель . В першій сотні СННН 76 осіб з "богообраних" . Зєбіли " ввоздух" очіпочки кидайте і кричіть : "Ура" .
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору