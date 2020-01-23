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 Внесення до списку на обмін коштує грошей, - ексв'язень "ЛНР" Секацький

Утримувані в тюрмах терористів "ЛНР" українці, про яких не писали в ЗМІ і не говорили в новинах, вносилися до списків на обмін за гроші.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексв'язень терористів "ЛНР" Денис Секацький.

"Я за свою свободу платив гроші. Тобто, вони вимагали з мене викуп - за те, щоб мене не вбили, щоб підтвердили, що внесли мене в списки на обмін з боку "ЛНР". Приїжджали люди, і віддавали гроші через мого адвоката", - розповів він, додавши, що за свою свободу заплатив 32 тисячі доларів.

Водночас, як зазначає Секацький, військових це не стосувалося.

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"Їм пощастило - принаймні, тим хлопцям, які з нами з Луганська приїхали. Тому що про них відразу дізналися журналісти, про них згадували в новинах - і вони були недоторканні. Так, їх також утримували в нелюдських умовах. Але про них всі знали відразу, і замилити їх неможливо було, неможливо було сказати, що їх немає. Це нас можна було приховувати, не показувати, сказати, що нас ніколи не було. Я особисто був "зниклим безвісти" 5 місяців", - повідомив ексв'язень терористів.

Повне інтерв'ю з Денисом Секацьким читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171544
 
 
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у зеленского все по совести
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47 миллионов разделить на 32 тысячи, так почти полторы тысячи Зелемойский может освободить...
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Ты хотел сказать получить 23,5 ляма, он тебе что лох, на 42 годике шизни! Внесение в список на обмен стоит денег, - экс-узник "ЛНР" Секацкий - Цензор.НЕТ 4083
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нормальный бизнес наладили с орками. На Оман должно хватить.
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Зеленський вже вісім місяців наживається на війні! Барррига пліснявий! Внесение в список на обмен стоит денег, - экс-узник "ЛНР" Секацкий - Цензор.НЕТ 9355
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по аналогии со сказкой "Золушка" я не Барыга я только учусь...
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и это какой-то процент "выкупа" уходит монике.
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