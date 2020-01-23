 Внесення до списку на обмін коштує грошей, - ексв'язень "ЛНР" Секацький

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексв'язень терористів "ЛНР" Денис Секацький.

"Я за свою свободу платив гроші. Тобто, вони вимагали з мене викуп - за те, щоб мене не вбили, щоб підтвердили, що внесли мене в списки на обмін з боку "ЛНР". Приїжджали люди, і віддавали гроші через мого адвоката", - розповів він, додавши, що за свою свободу заплатив 32 тисячі доларів.

Водночас, як зазначає Секацький, військових це не стосувалося.

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"Їм пощастило - принаймні, тим хлопцям, які з нами з Луганська приїхали. Тому що про них відразу дізналися журналісти, про них згадували в новинах - і вони були недоторканні. Так, їх також утримували в нелюдських умовах. Але про них всі знали відразу, і замилити їх неможливо було, неможливо було сказати, що їх немає. Це нас можна було приховувати, не показувати, сказати, що нас ніколи не було. Я особисто був "зниклим безвісти" 5 місяців", - повідомив ексв'язень терористів.

Повне інтерв'ю з Денисом Секацьким читайте тут.