EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Події
  8080  85
Все про:ветерани (452) бійка (490) Ківа (96)

 У 2015 році я відмовився палити машини, які проходили через блокпост на Донбасі і не платили йому данину по 100 тис., - ветеран АТО Майман про конфлікт із Ківою

Ветеран АТО Михайло Майман сказав, що побився з ним у київському ресторані нардеп від "Опозиційною платформи - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Ківа відразу після конфлікту заявив, що у нього зв'язок з главою МВС Арсеном Аваковим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі виданню "ГОРДОН"

"У ресторан я приїхав до друга. Побачив, що там був Ківа. Ми сиділи поруч, але він мене спочатку не помітив. Потім, думаю, йому хтось підказав, що я сиджу поруч. Він мене гукнув: мовляв, а ну стій, я тобі, бл...ть, щось поясню. Може, це не дослівно, але якось так він сказав. Він підійшов і каже: "Ну що, с...ко, я тобі обіцяв голову відрізати?" Я відповідаю: "Не зрозумів!?" І все – він мене б'є. У 2015 році я відмовився стріляти по машинах, які проходили через блокпост на Донбасі й не платили йому данину по 100 тис. грн за проїзд. Він це все кришував. Я був у підпорядкуванні заступника командира батальйону. А Ківа був куратором нашого батальйону. І я не слухав його наказів, оскільки вони були незаконними – відтоді ми вороги. Ківа тоді просто не зміг заробляти. Виходив там щоранку зі своїм білим обнюханим носом. А взагалі це професійний шахрай, шахрай, який виліз на політичну арену на хвилі війни. Я не для того пішов у добровольчий батальйон, щоб заробляти на війні. У нас із ним різні погляди на життя", – підкреслив Майман.

За його словами, в 2015 році Ківа разом з тодішнім начальником головного управління МВС в Донецькій області В'ячеславом Аброськіним займалися контрабандою і торгівлею наркотиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом бійки за участю нардепа Ківи в київському ресторані відкрили провадження, - Офіс генпрокурора

"Вони з Аброськіним розділили вплив у Донецькій області. Один займався контрабандою, другий – наркотиками. В Артемівську Ківа гральний бізнес організував. Я почав про це говорити, через що зіткнувся тоді з переслідуванням. За час, що минув із 2015 року, Ківа лише писав мені періодично у Facebook, називав повією. Я, зі свого боку, писав у коментарях, що він ховався за моєю спиною і займався торгівлею наркотиками. Ось таке "спілкування". І він образився – я ж це під його постом написав. Причому Ківа в суд на мене не подавав. Тобто сказати, що він був зі мною не згоден, не можна. Жодних спростувань із його боку не було, він просто видаляв коментарі та блокував мене. Ківа виявився злопам'ятним хлопцем. І вчора вирішив пояснити мені свою позицію головою – руки ж у нього "прутнем" зайняті", – сказав співрозмовник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп від ОПЗЖ Ківа зазнав "відчутного удару в обличчя" від ветерана АТО в київському ресторані. ВIДЕО камер спостереження

Він зазначив, що екснардеп Віталій Купрій буде надавати йому юридичну допомогу.

"Віталія Купрія я знаю давно, він мені допомагає юридично, причому безкоштовно. Загалом за цим інцидентом дві справи: одна за заявою Ківи, друга – моя у прокуратурі. Щоправда, у нього ж зв'язки. Він просто в ресторані за столом говорив, що в нього Арсен на зв'язку. Однак я вважаю, що з боку реформованої прокуратури розслідування конфлікту буде об'єктивним. Принаймні я вірю в це", – резюмував Майман.

22 січня в ресторані "Моссо" на Хрещатику у Ківи виник конфлікт із Майманом. На відео інциденту нардеп підійшов до ветерана АТО і спробував вдарити його головою в обличчя, той відповів ударом кулаком у голову.

Ківа заявив, що в ресторані на нього напав чоловік, який поводився неадекватно і викрикував нецензурні слова.

Поліція повідомила, що нардепу надали медичну допомогу на місці, а учасники конфлікту з ним розшукують.

В ОПЗЖ заявили, що на Ківу "бандитський напад" здійснив чоловік "з групи націоналістів", після чого нардеп потрапив до лікарні.

22 січня стало відомо, що Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження стосовно народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171541
 
   
 Топ коментарі
 
посмотрим, что теперь арсенчик скажет, он "на связи" у кивы или нет.
сам аресенчик благодаря "заработкам" на войне и остался министром, так сказать "сумел убедить" зелю.
 показати весь коментар
 
ківа хворий на голову... можливо він замішаний у вбивствах атовців, які протистояли контрабанді.
чмо має сидіти в тюрязі.
 показати весь коментар
 
Рукоблуд Ківа отримав в табло? Зачєт! В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс, - ветеран АТО Майман о конфликте с Кивой - Цензор.НЕТ 2587
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
по кабакам он ходит
 показати весь коментар
 
 
кто именно доброволец или Кива? и что нельзя?! вопрос в том сколько @умна всплыло ВО ВЛАСТИ...кторые реально заработали на войне и производных от нее при погонах посадах с ксивами крышами и прочей херней... и прочей лабудой.. а зелебобики и вовсе подтянули такой зашквар кретинов оцев идиотов даунов и просто мразей коим одно перестояло ВОЗМЕЗДИЕ ИЛИ ПО ЗАКОНУ А коль государство умывает руки Судом народа... а так и будут всяи Кивы Ксивы и прочие бобики и тузики во власти гадить и на нас с вами....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вот это молодец бабла напалил
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не дешево гуляет маман
 показати весь коментар
 
посмотрим, что теперь арсенчик скажет, он "на связи" у кивы или нет.
сам аресенчик благодаря "заработкам" на войне и остался министром, так сказать "сумел убедить" зелю.
 показати весь коментар
 
 
Кива - шиз, по нему психиатрическая клиника плачет.
 показати весь коментар
 
 
До средины 90х преступностью занимались преступники, потом пришел Кравченко, и решили подмять все под себя, перестреляли жуликов, и сели на потоки. 2012 Райотдел, выпускник юр академии устроился, первый день, опер, проплатил за место. "Давай беги, в обед проставься". Сбегал, принес.Выпили. "Не волнуйся. Пока что сиди, смотри, привыкай, вникай." Конец дня. Спрашивает-"А куда за бабками? Где?" "Какими бабками?" "Ну как, я же знаю, каждый день менты стригут, за этим шел..."
 показати весь коментар
 
ківа хворий на голову... можливо він замішаний у вбивствах атовців, які протистояли контрабанді.
чмо має сидіти в тюрязі.
 показати весь коментар
 
 
Тільки не зараз... бо сьогодняшнй владі наsрати на таких Ківів , в них інший гешефт
 показати весь коментар
 
 
Как же он служил в очистке у Авакова?
Причем, далеко не рядовым.
 показати весь коментар
 
 
Я не кумекаю, я знаю, что в.о. президента был Турчинов, а Авакова назначала ВР.
 показати весь коментар
 
О чем хоть речь шла в курсе?
Я общалась с другим ником. Его комменты довольно давно удалены.
 показати весь коментар
 
Довольно давно, это 10 мин назад.
А речь о сговоре в 2014 турчина, пэти, кролика и прочих парубиев
 показати весь коментар
 
реинкарнировался?

Петя кем тогда был в гос. иерархии, что с ним вступали в сговор?
 показати весь коментар
 
Так как кем? Единственным кандидатом на пост преза. Вот и рулил он уже тогда
 показати весь коментар
 
Ого, какая наивность! Ты попытайся мозг подключить.
 показати весь коментар
 
да шоб відео зі звуком де про Арсенчика мова .Ківа стане не рукопожимний
 показати весь коментар
 
йому і так її ніхто не тисне, бо всі бачили що він робить той рукою.
 показати весь коментар
 
 
Я б йому вже після відео в раді руки не потиснув! Бхе!
 показати весь коментар
 
 
"Кива заявил, что в ресторане на него напал человек"_________________НУ, НЕ ГНИДА?????
 показати весь коментар
 
 
Кива - ценный кадр Медведчука.
За ЧТО его взяли в эту партейку и не выгоняют даже после страшнейших зашкваров?
 показати весь коментар
 
 
Тому, що такі дебіли кругом потрібні. Відволікати увагу від дійсності своїми ідіотськими вчинками або коментарями. Це як завіса туману, за яким справжнє беззаконня.
 показати весь коментар
 
 
Може від самого початку війни він виконував доручену йому медведчуками роль.
Крім заробляння бабла займався дискредитацією патріотично налаштованих громадян, які воювали проти росії, розвідував і доносив інформацію тому ж медведчуку?
Ківа був далеко не останньою людиною в поліції.
 показати весь коментар
 
 
Чого "може"? Якщо ****** воскресив мертвейчука. А голубан з аброськіним звідкіля взялись? І переслідування патріотів, що тільки зараз з"явились?
 показати весь коментар
 
 
Авакову хтось наказав взяти в поліцію голубана, ківу, аброськіна?
 показати весь коментар
 
 
Я думаю що без "широкої коаліції" (БПП і НФ) не обійшлось. Бо не проголосували б.
 показати весь коментар
 
Рада голосувала за те, щоб голубана, ківу, аброськіна прийняли в поліцію?
 показати весь коментар
 
 
Нє більшість коаліції була тільки за рюкзакяна. І нікому він за свою каденцію не заважав після таких призначень. Чого б це?
 показати весь коментар
 
Заважав - не заважав, але без другої по кількості фракції НФ його би не зняли.
 показати весь коментар
 
Була б політична воля... Тоді теж була по факту президентська монобільшість.
 показати весь коментар
 
Менше ніж в НФ не враховуючи позафракційних але голосували вони завжди злагоджено. І риги їм часто допомагали.
 показати весь коментар
 
Не було голосів від ригів проти Авакова.
А НФ його теж не сдавав.
 показати весь коментар
 
Кива - дебил.А вот те,кто за дебила голосовали, тоже дебилы?
 показати весь коментар
 
 
і я чомусь цьому ветерану Майману - вірю. А от Купрію - не довіряю. Тим більше - рукоблуду.
 показати весь коментар
 
 
а я чет и Майману тоже уже не верю....
вот это очень неправдоподобно в условиях войны...
- имеет ли право куратор отдавать приказы?
- и как реагировал на эти не законные приказы замкомандира, к которому как я понимаю у Майман претензий нет...?

натянуто все как то...

Я был в подчинении Я был в подчинении замкомандира батальона. А Кива был куратором нашего батальона. И я не слушал его приказы, так как они были незаконными - с того момента мы враги.Источник: https://censor.net.ua/n3171541.




 показати весь коментар
 
То, что аброськин-тот ещё тип тоже не новость, достаточно только того, что он оставался в Крыму, отчаянно стараясь выторговать себе должность у рашкован, и только, когда не вышло, то подался в Украину.
 показати весь коментар
 
 
мафия на блокпостах, завязанная на богоподобных , существует и поныне...тож мне откровенность...
 показати весь коментар
 
 
А парень оказался молодцом. Не боится этих ментовских бандитов во власти.
 показати весь коментар
 
 
Не боится, поэтому наскреб деньги на бронированный джип и нанял телохранителей за жалкие АТОшные гроши.
Смелый парень.... и, видимо, очень честный.
 показати весь коментар
 
На видео парень явно без телохранителей. И откуда вам известно про бронированный джип?
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, об этом не известно только ленивому. В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс, - ветеран АТО Майман о конфликте с Кивой - Цензор.НЕТ 7366
 показати весь коментар
 
А это ЗЕ 🔎, так что видать так в методичке написано
 показати весь коментар
 
Ну що, українці, подолали корупцію? Ні?...А хто зараз Президент? ХТО!!!?
В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс, - ветеран АТО Майман о конфликте с Кивой - Цензор.НЕТ 2120
 показати весь коментар
 
 
Подумалось, ветеран отказался палить машины, потому, что те не платили по 100 тыс. А ведь был не один блокпост, и не один этот ветеран, значит могли быть и такие, которые не отказывались?
 показати весь коментар
 
 
Как сказал ветеран у Кивы "Арсен на связи".
 показати весь коментар
 
 
кива не просто психопат,но и наркоман???
отличный нардепа у мертвечины.
 показати весь коментар
 
 
А теперь у всех ветеранов АТО бронированные джипы и свита охранников?
Странно...., не правда ли? В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс, - ветеран АТО Майман о конфликте с Кивой - Цензор.НЕТ 7943
 показати весь коментар
 
Это они при зельцмане разбогатели, кац)
 показати весь коментар
 
вы не верьте своим глазам - на видео...., кто подходит!!!, кто первым!!!! делает движение - удар!!!! головой в область "лица" человека..., ну и затем - отменная реакция!!!! браво, получает в нюх В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс, - ветеран АТО Майман о конфликте с Кивой - Цензор.НЕТ 6868
п. с если возникнет у "следаков" ситуация аналогичная как в анекдоте со старым "запором" и мЭрином - расскажи как обганял и подрезал ...- то все понятно ...рЭхформы шагают по- стране
 показати весь коментар
 
Ківа сам розповідам за розстіли в Китаї.Але ж його би там за таке,розібрали на запчастини.
 показати весь коментар
 
То что Аброськин курировал наркоту неудивительно он еще по Севастополю этим занимался и был главным крышевателем наркоторговцев и хотел продолжать и дальше поэтому он и оставался там до последнего но потом что то не срослось и его приютил Аваков ведь он не сразу уехал с Севастополя он на что то надеялся .Аваков собрал вокруг себя преданное отребье на которое имел компромат и благодаря этому комромату это отребье делало все и по сей день он дергает за ниточки
 показати весь коментар
 
 
Жалкий др@чила кива состоит в "ж@ппаплатформе-за смерть". Поэтому он виновен априори.
 показати весь коментар
 
 
Власть - дерьмо
Авакян - кусок дкрьма
 показати весь коментар
 
 
А хто ж его бить-то будет,у нас все "патриоты",если не заплачено даже в телевизор не ходют.
 показати весь коментар
 
Майману ещё повезло,что сейчас маразм уже перестал зашкаливать как при Порошенко.Так бы Кива уже горлопанил вовсю, Что Майман предатель раз отказывается палить проходящие через блокпост машины- типо "сочувствующий", сепар и тд... Много таких барыг как Кива повылазили и сделали карьеру при себе подобном президенте...
 показати весь коментар
 
 
Это какой же страшный беспредел творился все эти годы в полиции и силовых структурах, там же и СБУ было в доле если закрывало на это глаза. Теперь все они, бывшие и нынешние, аваковцы и сбушнки объявят охоту на этого парня.
 показати весь коментар
 
теперь ПОНЯТНО когда ловят полицаев за торговлю и кришевание ДУРИ (((((
 показати весь коментар
 
"В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс, - ветеран АТО Майман о конфликте с Кивой" - не понятно, что общего у рецидивиста кивы с Вовчиком, ну понятно, Кива, кореш и советник Авако-рюкзака, ну, а куда притулить Лицедея, что то он сильно заигрался с уголовниками, уже пора опомниться, иначе...
 показати весь коментар
 
Дещо каламнувата поява ММ в момент "прійома пісчі" цією гиддю . І ще про "Арсєнанасвязі" . Така собі прозора , прозора волосінь до Арсєна . Хоча якщо бєня говорив що зєля є спільною перемогою . "Шляхи Творця нам не пізнати ".
 показати весь коментар
 
Если это правда, то это нормальные преступники, которых вы выбираете... У 2015 році я відмовився палити машини, які проходили через блокпост на Донбасі і не платили йому данину по 100 тис., - ветеран АТО Майман про конфлікт із Ківою - Цензор.НЕТ 4751 У 2015 році я відмовився палити машини, які проходили через блокпост на Донбасі і не платили йому данину по 100 тис., - ветеран АТО Майман про конфлікт із Ківою - Цензор.НЕТ 6217
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору