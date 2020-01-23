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 На підтримку кримськотатарського телебачення передбачено 50 млн грн, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що міністерство починає консультації з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і представниками Меджлісу кримськотатарського народу щодо пріоритетних напрямків надання державної фінансової підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бородянський повідомив у Telegram.

"Підтримка кримськотатарського народу, як корінного народу України, є для нашої держави одним із найважливіших пріоритетів. Зокрема це стосується розвитку і підтримки кримськотатарського телевізійного мовлення", - сказано в повідомленні.

У рамках Українського культурного фонду планується запуск програми, яка буде спрямована на підтримку і розвиток кримськотатарської культури. Також опрацьовується питання запуску онлайн-платформи для вивчення кримськотатарської мови.

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"Крім того незмінною залишається підтримка з боку Міністерства культури, молоді і спорту діяльності Державного підприємства "Кримський дім", - зазначив Бородянський.

На підтримку кримськотатарського телебачення передбачено 50 млн грн, - Бородянський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171537
 
 
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понимание умница зеленский
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И сам себе другим ником лайкнул😂😂🌷Это же самолайк😂🌷
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И сразу пропали Бакти еги,викторы щербинины и прочие😂😂
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мляяя, пускай татары и платят!!!
и желательно с Крыма...
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Думаю, деньги (50 миллионов гривен) будут выброшены на ветер.
Татары пусть сами зарабатывают, в том числе на свои мероприятия, рейды, вещание и т.д.
Хватит уже всем, кому не лень, пытаться сесть на шею украинцев.
Ни хай им турки помогают и прочие братья- мусульмане!
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Финансировать из наших налогов частные телеканалы - это преступление!
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З яких це пір Лахта -2 платить податки Україні?
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Тактика карманного злодюжки.
Люди спіймали, відразу втикають задню: «Нєт нєт! Ето просто у чєловека кошелєк почти випадал із кармана, а я хотєл его затолкать поглубже»...
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