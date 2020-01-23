 На підтримку кримськотатарського телебачення передбачено 50 млн грн, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бородянський повідомив у Telegram.
"Підтримка кримськотатарського народу, як корінного народу України, є для нашої держави одним із найважливіших пріоритетів. Зокрема це стосується розвитку і підтримки кримськотатарського телевізійного мовлення", - сказано в повідомленні.
У рамках Українського культурного фонду планується запуск програми, яка буде спрямована на підтримку і розвиток кримськотатарської культури. Також опрацьовується питання запуску онлайн-платформи для вивчення кримськотатарської мови.
"Крім того незмінною залишається підтримка з боку Міністерства культури, молоді і спорту діяльності Державного підприємства "Кримський дім", - зазначив Бородянський.
и желательно с Крыма...
Татары пусть сами зарабатывают, в том числе на свои мероприятия, рейды, вещание и т.д.
Хватит уже всем, кому не лень, пытаться сесть на шею украинцев.
Ни хай им турки помогают и прочие братья- мусульмане!
Люди спіймали, відразу втикають задню: «Нєт нєт! Ето просто у чєловека кошелєк почти випадал із кармана, а я хотєл его затолкать поглубже»...