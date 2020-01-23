 Коронавірус у Китаї: ВООЗ поки не рекомендує забороняти переміщення людей і товарів через кордон

Про це повідомив глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ВООЗ не вводить обмеження ні на переміщення людей, ні на перевезення товарів з Китаю", - сказав він.

Крім того Хабіхт додав, що бюро ВООЗ рекомендує країнам підвищувати готовність до надзвичайних ситуацій, бо кількість випадків захворюваності буде зростати.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.

23 січня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що санітарно-карантинні підрозділи України будуть питати про самопочуття у пасажирів літаків, які прилетіли з Китаю. Це потрібно, щоб уникнути потрапляння на територію нашої країни нового коронавирусу.