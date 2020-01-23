 Коронавірус у Китаї: ВООЗ поки не рекомендує забороняти переміщення людей і товарів через кордон

Про це повідомив глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"ВООЗ не вводить обмеження ні на переміщення людей, ні на перевезення товарів з Китаю", - сказав він.
Крім того Хабіхт додав, що бюро ВООЗ рекомендує країнам підвищувати готовність до надзвичайних ситуацій, бо кількість випадків захворюваності буде зростати.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.
Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.
23 січня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що санітарно-карантинні підрозділи України будуть питати про самопочуття у пасажирів літаків, які прилетіли з Китаю. Це потрібно, щоб уникнути потрапляння на територію нашої країни нового коронавирусу.
На скріні переписка народного депутата Павла Павлиша і заступника міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса про «Мішу» Радуцького. (с)
Розумний це зрозуміє , а для зебілів - какая разница.