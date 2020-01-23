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Все про:вірус (55) ВОЗ (33) Китай (228)

 Коронавірус у Китаї: ВООЗ поки не рекомендує забороняти переміщення людей і товарів через кордон

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не рекомендує забороняти торгівлю, перевезення товарів і переміщення людей через кордон унаслідок спалаху нового коронавірусу в Китаї.

Про це повідомив глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ВООЗ не вводить обмеження ні на переміщення людей, ні на перевезення товарів з Китаю", - сказав він.

Крім того Хабіхт додав, що бюро ВООЗ рекомендує країнам підвищувати готовність до надзвичайних ситуацій, бо кількість випадків захворюваності буде зростати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Померлі від Уханського коронавірусу мали слабкий імунітет і були переважно похилого віку, - Супрун про нове китайське захворювання

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.

23 січня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що санітарно-карантинні підрозділи України будуть питати про самопочуття у пасажирів літаків, які прилетіли з Китаю. Це потрібно, щоб уникнути потрапляння на територію нашої країни нового коронавирусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171532
 
 
 Топ коментарі
 
министерство охраны здоровья на страже! Не бойтесь!

На скріні переписка народного депутата Павла Павлиша і заступника міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса про «Мішу» Радуцького. (с)

Коронавирус в Китае: ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу - Цензор.НЕТ 7603
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Щоб так потім не вийшло, що забороняти буде запізно... Та і нікому.
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Пока тормоза и бюрократы растелятся, боюсь, поздно будет! Ложка дорога к обеду.
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Щоб так потім не вийшло, що забороняти буде запізно... Та і нікому.
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Пока тормоза и бюрократы растелятся, боюсь, поздно будет! Ложка дорога к обеду.
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Спакойна! Украина не пострадает! Запасов "Тамифлю" хватит на 100 лет. А если не хватит, то ВОНА всегда поможет
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Беспечность следует относить на счёт глупости.
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Знал людей которые Спиртом руки мыли , то Те и самые первые Отошли , так Что все под Богом ходим и Иммунитетом.
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Вы это той китаянке скажите, которая припёрлись с своего Уханя в Париж, похвастались в соцсетях как ловка надурила санитарный контроль.
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Главное лекарство - мыть руки. Доступно, дешево и надежно.
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боже храни рошенолюбов
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министерство охраны здоровья на страже! Не бойтесь!

На скріні переписка народного депутата Павла Павлиша і заступника міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса про «Мішу» Радуцького. (с)

Коронавирус в Китае: ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу - Цензор.НЕТ 7603
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Товары с Али Экспресс теперь страшно получать . ОЗК что-ли надевать?
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Схожа симптоматика вже мала місце в 2008 році і мала всі ознаки легеневої чуми. При вскритті померлих легень як таких не було, лише незрозуміла субстанція чорного кольору . Незважаючи на запропонований тоді ВОЗ протокол лікування як у випадку з вірусним захворюванням, реально вдавалося витягнути захворілих з допомогою антибактеріальної терапії, передбаченої для лікування чуми.
Розумний це зрозуміє , а для зебілів - какая разница.
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_А в ответ им - вирус. На упрежденьице... А вообще в г. Ухань недавно построенная биолаборатория, работающая с самыми опасными вирусами. Может быть и совпадение, х. з...
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ВОЗ еще та шкура, как прикажут так они и скажут
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