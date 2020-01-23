 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Кіберполіція встановила: здобуваючи технічну освіту, молодик використовував отримані знання для вчинення протиправних дій. Будучи учасником хакерських форумів, він придбав шкідливе програмне забезпечення та модифікував його. Вірус призначався для прихованого майнінгу криптовалюти за допомогою потужностей інфікованої комп’ютерної техніки. Надалі він збував це шкідливе програмне забезпечення на хакерських форумах.
Поліцейські провели обшук за місцем проживання одесита та вилучили комп’ютерну техніку. Її направлено на експертизу.
Кримінальне провадження розпочато за ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України. Наразі чоловіку вже оголошено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.
Если у вас МАК, то открываете утилиту "мониторинг системы"
Если у вас компьютер на Windows, открываете утилиту "диспетчер задач".
И если на компьютере, который подключен к интернету, но на котором не запущенно ни одно приложение, вы видите, что нечто использует ресурсы центрального процессора на 60 и более процентов, Вас можно поздравить: Вы стали участником рынка криптовалют!
С каждого понемножку и готов Ролс-Ройс!
Я хоч і чайник, але продвинутий
По статистике, чаще всего для майнинга используют не программы-вирусы, а сайты паразиты.
Кстати сказать, небезызвестный Korrespondent.net использует мощности пользователей для скрытого майнинга.
Цензор дещо перегружає ЦП, на кілька секунд при відкритті нової сторінки.
І прощавай операційна система ...
Я от ніяк не можу встановити оновлення, бо не можу почистити диск С.
Боюсь там потрібне видалити.
дуже файні
ін зе річменс ворлд
учится.... учился... отучился
(теперь другому научат! в местах не столь отдаленных)