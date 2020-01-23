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Все про:Одеса (2285) хакер (390) кіберполіція (147) криптовалюта (21)

 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція

Вірус використовувався для прихованого майнінгу криптовалюти на ураженому комп'ютері. Зараз хлопцю вже оголошено про підозру, йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція встановила: здобуваючи технічну освіту, молодик використовував отримані знання для вчинення протиправних дій. Будучи учасником хакерських форумів, він придбав шкідливе програмне забезпечення та модифікував його. Вірус призначався для прихованого майнінгу криптовалюти за допомогою потужностей інфікованої комп’ютерної техніки. Надалі він збував це шкідливе програмне забезпечення на хакерських форумах.

Також дивіться: На Львівській залізниці майнили криптовалюту за рахунок "Укрзалізниці", сума збитків сягає 1 млн. ФОТО

Поліцейські провели обшук за місцем проживання одесита та вилучили комп’ютерну техніку. Її направлено на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України. Наразі чоловіку вже оголошено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171531
 
 
 Топ коментарі
 
Він просто квантумну діджіталізацію почав запроваджувати. 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9567
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Счастливчик, намайнил криптовалюты аж на 5 лет 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6984
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"приобретая техническое образование, парень использовал полученные знания для совершения противоправных действий" Ну звичайно! В Харкові за януковоча зловили банду квартирних крадіїв, які були студентами юридичної академії! 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1140
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Хто знає скільки по Україні заражених компів...
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Ksenia VB Якщо ви просунутий користувач пк,то проблем не повинно бути.
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Элементарно Ватсон!
Если у вас МАК, то открываете утилиту "мониторинг системы"
Если у вас компьютер на Windows, открываете утилиту "диспетчер задач".
И если на компьютере, который подключен к интернету, но на котором не запущенно ни одно приложение, вы видите, что нечто использует ресурсы центрального процессора на 60 и более процентов, Вас можно поздравить: Вы стали участником рынка криптовалют!

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Кстати сказать, "Цензор", иногда грузит процессор на 30-40%...
С каждого понемножку и готов Ролс-Ройс!

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Це перевіряла.
Я хоч і чайник, але продвинутий 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6972
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Ну тогда, просто наблюдайте периодически эти процессы при посещении новых сайтов.
По статистике, чаще всего для майнинга используют не программы-вирусы, а сайты паразиты.
Кстати сказать, небезызвестный Korrespondent.net использует мощности пользователей для скрытого майнинга.

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В мене навіть є розширення - но коін.
Цензор дещо перегружає ЦП, на кілька секунд при відкритті нової сторінки.
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Ksenia VB Ну то підовчіться.зараз в інтернеті повно інформації.
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А якщо не те щось натисну чи скачаю ?
І прощавай операційна система ... 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6965
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Ksenia VB Та не потрібно спочатку нічого скачувати.Є повно відео,або текстової інфи.Просто набираєте в пошуковій строці,те чого не знаєте,от і все.Головне,правильно набрати запит.
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Ще би знати, що шукаєш..
Я от ніяк не можу встановити оновлення, бо не можу почистити диск С.
Боюсь там потрібне видалити.
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Роліки я дивилась, але потрібно знати, що ти робиш, а не навмання тицяти.
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При майнінгу по лічильнику електрики одразу зрозумієшь, на звичайному офісному компі нічого не намайниш, підходять ігрові компи з потужною відеокартою... Йде максимальне навантаження. Скоріш за все через додатки до ігор і заражав компи, там завжди якась зараза сидить.
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Він просто квантумну діджіталізацію почав запроваджувати. 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9567
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Тю. В кряках на поломанных игрушках такое зачастую.
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из Давида Брауна (Арахамии) команды, скорее всего..
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Счастливчик, намайнил криптовалюты аж на 5 лет 20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6984
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Один Создает программу и ее Продает , и живет припеваючи . Другой Ворует Виртуальною Валюту получая Реальный срок.
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ну так...талантливый ученик...не волшебник - только учится....учился... отучился
(теперь другому научат! в местах не столь отдаленных)
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Через пять лет выйдет, а там валюты намайнено...
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Вумный дюже студент.Уважаю.Это вам не мелочь по карманам тырить.
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Воры умнее, их даже в тюрьме уважают. А тут весь ум-купил молоток, дал прохожему по башке-забрал кошелёк, Отето интИлект!
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"приобретая техническое образование, парень использовал полученные знания для совершения противоправных действий" Ну звичайно! В Харкові за януковоча зловили банду квартирних крадіїв, які були студентами юридичної академії! 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1140
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То була навчальна практика. Певно, зараз вже скінчили навчання, та працюють за фахом 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7974
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Какой-то норвежец, тоже студент, купил на 30 долл. этих биткоинов, писал диссертацию, и забыл. Потом когда чегез годы краем глаза увидел курс, чуть не обосрался, лихорадочно вспоминая код. Так две квартиры в Осло купил. Наверное шпыняя себя что не на 300 долл. купил тогда 20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1790
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