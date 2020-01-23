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Все про:вірус (55) Китай (228) Супрун Уляна (552)

 Померлі від Уханського коронавірусу мали слабкий імунітет і були переважно похилого віку, - Супрун про нове китайське захворювання

Жертвами нового китайського коронавірусу стали люди зі слабким імунітетом, а багато хто з них були похилого віку.

Про це пише в Facebook колишня в.о. голови МОЗ України Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, новий штам коронавірусу поки відомий під назвою 2019 nCOV. Спалах пневмонії, викликаної цим досі невідомим збудником, зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Звідси і назва штаму.

"На сьогодні зафіксували 570 випадків захворювання і 17 смертей. Реальна кількість осіб, заражених вірусом, може бути набагато більшою, оскільки люди з легкими симптомами швидше за все не були виявлені.

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Лікарі повідомляють, що одужання в основному залежить від імунітету людини. Поки відомо, що люди, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров'ям, зокрема, слабкий імунітет. Також серед покійних більшість - особи похилого віку. У багатьох із них були супутні захворювання, такі як цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет або хвороба Паркінсона", - зазначає Супрун.

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу вірусу людині від людини, додала вона, уточнивши, що вакцини проти коронавірусів не існує.

Нагадаємо, в Китаї зареєстровано 550 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 17 осіб загинуло. Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.

Померлі від Уханського коронавірусу мали слабкий імунітет і були переважно похилого віку, - Супрун про нове китайське захворювання 01
Померлі від Уханського коронавірусу мали слабкий імунітет і були переважно похилого віку, - Супрун про нове китайське захворювання 02
Померлі від Уханського коронавірусу мали слабкий імунітет і були переважно похилого віку, - Супрун про нове китайське захворювання 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171529
 
   
 Топ коментарі
 
Вот это специалист, так с лету раз и все понятно стало.
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Для лаптеногих само то.Пенсии платить не надо.Думаем уже ухватились за тему.
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Була така казочка, що якщо вишикувати всіх китайців у колону по чотири і почати рух з Китаю назовні, то та колона ніколи не закінчиться. Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании - Цензор.НЕТ 4077
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Озвучила то же, что и наш МОЗ. Повторение мать учения?)))
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кущай хорошо укрепляй иммунитет
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Для лаптеногих само то.Пенсии платить не надо.Думаем уже ухватились за тему.
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А хто ж у нас придумав таку реформу, що лікарь, навіть до дитини, до дому не приходить вже? Збивайте температуру і везіть в поліклініку (розносити заразу) або викликайте швидку?
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А в Данії і Швеції інша. Навіщо було скасовувати візит лікаря додому на своїй дільниці? Що лікарям за це зараз більше платять? Або у всіх є машини і можливість доїхати до поліклініки на таксі? Простий приклад. Везеш ти свою хвору дитину з вірусом до поліклініки, наприклад в Києві. Навіть не на маршрутці, а в таксі (тільки водій в групі ризику, а скільки він потім пасажирів перевезе, то таке...). В поліклініці записаний на обраний час(тут зручно не сперечаюсь). А поряд кабінети фізіотерапії, окуліста, невролога тощо куди приводять здорових дітей. Далі пояснювати? І про "весь світ так живе". Це брехня. Багато країн турбується про здоров"я своїх громадян. В їхніх клініках йде постійна санобробка. А в наших - баба Маня з брудною тряпкою рознесла грязюку по всіх кабінетах.
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Весь мир так живёт. Только без опции со скорой.
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А почему Супрун в аватарку не вставила свою фотографию 😀
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Вот это специалист, так с лету раз и все понятно стало.
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там по ссылки есть видео поедания всяких зверюшек...
кому интересно..

Mikhail Golub

@golub

·28 мин

Китайский вирус, вероятнее всего, был передан человеку от всяких несъедобных животных, которые китайцы любят есть
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7920573/Revolting-footage-shows-Chinese-woman-eating-bat-scientists-link-coronavirus-animal.html

Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании - Цензор.НЕТ 2164 Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании - Цензор.НЕТ 4825
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Вот с срускими они братья, две лишнехромосомных ветви эволюции.
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Предприимчивые китайцы будут продавать уханский вирус странам, нуждающимся в оптимизации пенсионной системы...
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Можна шуткувати з цього приводу хоч до зеленого поносу. Але добре шуткує той хто шуткує останнім .. Доведеться для приколістів з 95 сортиру викликати дух святої Юлії Непорочної 😕
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Просто - ожидаемо - самые слабые начали умирать раньше.
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Все не угомонится, без ее советов не справится МИНЗДРАВ.
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А что, кучка зедиотов с 3 классами образования то минздрав?
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"Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми"___________________"утешила"...
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Короче главное кредо либерального мира - нам на вас плевать, но не паникуйте - иначе умрете еще и обосравшись, а мы убирать не хотим.
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