 Поліція затримала угрупування, яке вимагало гроші у заробітчан на Львівщині

Про це повідомляє пресцентр Нацполіції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних готівку на загальну суму понад 50 тис. доларів.
До складу угруповання входили мешканці Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області віком від 25 до 30 років. Вони залякували своїх жертв, а якщо це не давало результату, вдавалися до фізичного насильства.
Трьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу.
Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Скорее всего грабили контрабандистов, те пожаловались и в полиции сказали что "заробитчане".
Это если человек де-то в Павлограде или Козятине работает - у него можно зарплату отобрать, нагрузив базаром шо у тебя брат мусор и дядя прокурор.
А честных заробитчан, которые из Польши возвращаются, картина мира в другую сторону повёрнута, они там привыкли шо придёт полицай и всех бандитов закроет.
Бандиты эти вроде без автоматов были.
Если денег мало - топор стоит 150 грн, покупайте, и самообороняйтесь на здоровье.
Если есть деньги - можете бензопилу купить.
Она, кстати, дешевле пистолета втрое.