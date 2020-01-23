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 Суспільство
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Все про:Львівщина (1022) Нацполіція (8867) заробітчани (269)

 Поліція затримала угрупування, яке вимагало гроші у заробітчан на Львівщині

Співробітники Національної поліції повідомили про підозру угрупованню, яке вимагало гроші у жителів Львівської області, які повернулися із заробітків.

Про це повідомляє пресцентр Нацполіції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних готівку на загальну суму понад 50 тис. доларів.

До складу угруповання входили мешканці Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області віком від 25 до 30 років. Вони залякували своїх жертв, а якщо це не давало результату, вдавалися до фізичного насильства.

Трьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу.

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Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171526
 
   
 Топ коментарі
 
Розстріляти гадів! Ми в Польщі працюємо не покладаючи рук, а вони нас грабують, уроди!
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Я бы таких вешал на площадях по субботам
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Вот твари, после такого вообще не захочется возвращятся домой
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Розстріляти гадів! Ми в Польщі працюємо не покладаючи рук, а вони нас грабують, уроди!
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Успокойся, имеется ввиду налоговая! Или нет?
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Вот твари, после такого вообще не захочется возвращятся домой
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Підросло покоління безбатченків, батьки ж бо на заробітках...
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Вот так перераспределение материальных средств, Робин Гуду такое и не снилось))))
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Такое было раньше в поездах из Москвы, сейчас не знаю как....
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"Групіровка" працювала митниками на п.п.Смільниця? Без митників там точно не обійшлося. Мали бути принаймні навідниками.
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Я не думаю что грабила заробитчан, у них заработки невысокие, чтобы 50 тыс. награбить надо много и по мелочи грабить.
Скорее всего грабили контрабандистов, те пожаловались и в полиции сказали что "заробитчане".
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100%.
Это если человек де-то в Павлограде или Козятине работает - у него можно зарплату отобрать, нагрузив базаром шо у тебя брат мусор и дядя прокурор.
А честных заробитчан, которые из Польши возвращаются, картина мира в другую сторону повёрнута, они там привыкли шо придёт полицай и всех бандитов закроет.
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Пару тел тупо замочити , решта вже не буде дьоргатись, бо вони тільки у зграі Ремби
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Вот для таких случаем нужен нормальный закон о самообороне и свободном обращении оружия...
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Так а шо мешает самообороняться?
Бандиты эти вроде без автоматов были.
Если денег мало - топор стоит 150 грн, покупайте, и самообороняйтесь на здоровье.
Если есть деньги - можете бензопилу купить.

Она, кстати, дешевле пистолета втрое.
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