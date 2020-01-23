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Все про:приватизація (185) Милованов Тимофій (137)

 Мінекономіки визначило 20 великих підприємств для першочергової приватизації, - Милованов

Уже цьогоріч бюджет може отримати від приватизації держпідприємств до 6 млрд гривень.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінекономіки провело ревізію держсектору і визначило 20 першочергових великих і понад пів тисячі малих держпідприємств для приватизації", - написав він.

Милованов зазначив, що вже цього року бюджет може отримати до 6 млрд гривень від великої приватизації.

Також читайте: 305 держпідприємств передали на приватизацію до Фонду держмайна

Міністр додав, що Україна відкриває ринки, спрощує регулювання і скасовує непотрібні радянські норми, а також реформує зайнятість населення.

"Тому Україна має всі шанси для (економічного) прориву", - підсумував він.

Мінекономіки визначило 20 великих підприємств для першочергової приватизації, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171525
 
 
 Топ коментарі
 
та пагадите...мож инвестор попрет...нянек готовьте!
(преЗЕдент сказал что они (няньки) на пяти языках шпарить будут))))
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Продавать не строить. тем более почти даром своим хозяевам. дебилы они и есть дебилы.
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Коли це таке було і де, що б країна в стані війни (особливо з таким монстром як кацапія) була макростабільною? Що воно несе, імбецильне?
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та пагадите...мож инвестор попрет...нянек готовьте!
(преЗЕдент сказал что они (няньки) на пяти языках шпарить будут))))
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Продавать не строить. тем более почти даром своим хозяевам. дебилы они и есть дебилы.
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Выбрали "руководителей сРаны", великих управленцев с новыми харями. Продать предприятия, землю, а если что то останется, в концессию или аренду, и можно в Израиль, ксивы у всех на Кармане, а деньги в Омане!
Мінекономіки визначило 20 великих підприємств для першочергової приватизації, - Милованов - Цензор.НЕТ 2595
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бєні все мало...
також не здивуюсь, якщо тендери виграють афільовані з клованом, або самокатником особи
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Коли це таке було і де, що б країна в стані війни (особливо з таким монстром як кацапія) була макростабільною? Що воно несе, імбецильне?
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А скільки б'юджет може в цьому році отримати не від розпродажу майна, а від економічного зростання? Носити з дому речі, щоб міняти на бухло - це метод алкоголіка. Хвалитися нема чим - плакати треба.
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А Милованов все списки составляет. Списочник.
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Молодой команде уже сейчас стоит подумать о будущем и заводить инвестиции в почки своих адептов. Ведь стоимость одной почки куда выше стоимости 1 гектара земли! Конечно можно инвестировать и в сердце и частично в печень. Мозг - табу!
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Сперва Одесский припортовый продайте, умники!
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что строить то планируем,сколько рабочих мест создать?
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В 90-х предыдущие грабители Украины доколомойские, дофирташи, допинчуки раздавали украинцам за отнятые заводы красивые бумажки-ваучеры.Сейчас нет даже этого.Кагал Коломойского уверен что ему позволено всё.
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Мне не нравится когда гос предприятия отдают за копейки, ведь всё решается тем что вводится совет правления и назначается гендир с огромной ЗП от прибыли если такая есть.
Но еще больше мне не нравится когда из моего кармана оплачивается убыток огромных деграданских госконтор, застрявших в 80х.
Я бы вообще принял закон отдавать такие предприятия за 1 гривну крупнейшим компаниям их отрасли из США/Европы. Только чтобы не усилять местных олигархов которым наруку отуплять и доводить до нищеты население через ящик и гречку.
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А з чого він зробив висновок, що Україна стає інвестійно привабливою країною? Як зелені вміють безсоромно брехати та самовихвалятись.
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В Киеве закрыто половина хлебзаводов ,а предприятия виноделия
3 винзавод и завод шампанских вин вообще все уничтожены.
Осталось всего 2 пивзвода. Откуда могут поступать средства в
бюджет города ,кто производит отчисления ?
А сколько предприятий уничтожено в Киеве. Остались единицы.
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