 Мінекономіки визначило 20 великих підприємств для першочергової приватизації, - Милованов

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Мінекономіки провело ревізію держсектору і визначило 20 першочергових великих і понад пів тисячі малих держпідприємств для приватизації", - написав він.
Милованов зазначив, що вже цього року бюджет може отримати до 6 млрд гривень від великої приватизації.
Міністр додав, що Україна відкриває ринки, спрощує регулювання і скасовує непотрібні радянські норми, а також реформує зайнятість населення.
"Тому Україна має всі шанси для (економічного) прориву", - підсумував він.
(преЗЕдент сказал что они (няньки) на пяти языках шпарить будут))))
також не здивуюсь, якщо тендери виграють афільовані з клованом, або самокатником особи
Но еще больше мне не нравится когда из моего кармана оплачивается убыток огромных деграданских госконтор, застрявших в 80х.
Я бы вообще принял закон отдавать такие предприятия за 1 гривну крупнейшим компаниям их отрасли из США/Европы. Только чтобы не усилять местных олигархов которым наруку отуплять и доводить до нищеты население через ящик и гречку.
3 винзавод и завод шампанских вин вообще все уничтожены.
Осталось всего 2 пивзвода. Откуда могут поступать средства в
бюджет города ,кто производит отчисления ?
А сколько предприятий уничтожено в Киеве. Остались единицы.