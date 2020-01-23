 "Укравтодор": У 2020 році в Україні побудують 9 об'їзних доріг

Як передає Цензор.НЕТ, про це 23 січня повідомила пресслужба держагентства в Фейсбуці.
Зокрема, в 2020 році планується продовжити будівництво об'їзних доріг у Житомирі, Рівному, Полтаві, Дніпрі, Дунаївцях (на ділянці між Чернівцями і Хмельницьким). Також почнуться роботи з будівництва об'їзних трас у Львові і Тернополі.
Крім того, в планах компанії в ході будівництва швидкісного шосе Н-31 Дніпро-Решетилівка побудувати об'їзну міста Кобеляки на Полтавщині. Також заплановано будівництво об'їзної міста Берегово в Закарпатській області, що може значно підвищити привабливість України на ринку міжнародних автомобільних перевезень.
Цьогоріч "Укравтодор" також планує підготувати техніко-економічне обґрунтування і проєктну документацію для таких додаткових об'їзних доріг у Дубно, Хмельницький, Білій Церкві, Стрию та Кременчуці.
Тем временем в кетае закрыты уже три (!) города на 20 млн. чел...
Ну і по Р-60 (Пирятин-Лохвиця-Ромни) - всі бачили, що за останні 3 роки капітально відновили процентів 60% цієї дороги, залишився Пирятинський і Роменський район і окремі невеликі ділянки в Лохвицькому, а також відновити міст в Млинах. Так ось в планах на 2020 рік - все ті ж уже відновлені ділянки - Чорнухинський і Лохвицький райони, і жодних планів по тих ділянках, які залишилось зробити насправді.
Отже, ми мали всі шанси десь через 3-4 роки отримати 2 відмінних альтернативних шляхи, а тепер не матимемо жодного - наголосували!
максимум Кобыляки (-:
Треба всього-навсього нещасні 7-8 км об'їздної збудувати...
БОРИСПОЛЬ !!!
Вы ехали через Борисполь хоть раз?