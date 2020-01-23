EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Економіка
  5295  24
Все про:дороги (816) Укравтодор (185)

 "Укравтодор": У 2020 році в Україні побудують 9 об'їзних доріг

Цього року Державне агентство автомобільних доріг України планує побудувати і реконструювати дев'ять об'їзних шляхів загальною протяжністю 101,5 км.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 23 січня повідомила пресслужба держагентства в Фейсбуці.

Зокрема, в 2020 році планується продовжити будівництво об'їзних доріг у Житомирі, Рівному, Полтаві, Дніпрі, Дунаївцях (на ділянці між Чернівцями і Хмельницьким). Також почнуться роботи з будівництва об'їзних трас у Львові і Тернополі.

Крім того, в планах компанії в ході будівництва швидкісного шосе Н-31 Дніпро-Решетилівка побудувати об'їзну міста Кобеляки на Полтавщині. Також заплановано будівництво об'їзної міста Берегово в Закарпатській області, що може значно підвищити привабливість України на ринку міжнародних автомобільних перевезень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10% Дорожнього фонду влади областей не змогли витратити на дороги, - Голик

Цьогоріч "Укравтодор" також планує підготувати техніко-економічне обґрунтування і проєктну документацію для таких додаткових об'їзних доріг у Дубно, Хмельницький, Білій Церкві, Стрию та Кременчуці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171524
 
 
 Топ коментарі
 
Вітаю сумських зебілів! Ваш регіон не входить в перелік пріоритетних . Ні до Києва ні до Полтави та Харкова, ні до Чернігова нормальної дороги немає і в найближчому майбутньому не буде! Зато Порошенка скінулі, ага.
 показати весь коментар
 
понятно...значит магистраль польша-одесса забросили....
 показати весь коментар
 
Заголовок не соответствует планам -- грустно, судя из текста в этом году Укравтодор не собирается начинать практическую реализацию ни одного крупного проекта,
максимум Кобыляки (-:
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Меня больше интересуют днестровские плавни, как обстоят дела с пожаром?
 показати весь коментар
 
 
Судя по вчерашнему видео путь в Молдову был отрезан, во всяком случае сунутся в эту духовку машиной было бы не благоразумно. Но в новостях полная тишина. То ли дело в Китае вирус.
 показати весь коментар
 
 
Вітаю сумських зебілів! Ваш регіон не входить в перелік пріоритетних . Ні до Києва ні до Полтави та Харкова, ні до Чернігова нормальної дороги немає і в найближчому майбутньому не буде! Зато Порошенка скінулі, ага.
 показати весь коментар
 
 
причому зверни увагу, при Гройсмані запланували 7 млрд. грн. для повної капітальної реконструкції Н-07 (через Прилуки), в минулому році зробили ідеальний відрізок в Роменському районі (десь 10 км), а також збудували новий міст в Охіньках. В нових оприлюднених планах Кабміну цієї траси вже немає, але "планується" в 2020 році капітально відремонтувати якраз той самий відрізок, який вже зроблений в 2019. Ото і все.
Ну і по Р-60 (Пирятин-Лохвиця-Ромни) - всі бачили, що за останні 3 роки капітально відновили процентів 60% цієї дороги, залишився Пирятинський і Роменський район і окремі невеликі ділянки в Лохвицькому, а також відновити міст в Млинах. Так ось в планах на 2020 рік - все ті ж уже відновлені ділянки - Чорнухинський і Лохвицький райони, і жодних планів по тих ділянках, які залишилось зробити насправді.
Отже, ми мали всі шанси десь через 3-4 роки отримати 2 відмінних альтернативних шляхи, а тепер не матимемо жодного - наголосували!
 показати весь коментар
 
понятно...значит магистраль польша-одесса забросили....
 показати весь коментар
 
 
Все что будет передано России ремонту и реконструкции не подлежит..Восток Украины уже как я понял РАЗМЕНЯЛИ.
 показати весь коментар
 
Заголовок не соответствует планам -- грустно, судя из текста в этом году Укравтодор не собирается начинать практическую реализацию ни одного крупного проекта,
максимум Кобыляки (-:
 показати весь коментар
 
 
У Борисполі коли збудуєте? Там через місто весь транзитний транспорт їде і світлофорів купа. Місто маленьке, а їхати через нього довго.
Треба всього-навсього нещасні 7-8 км об'їздної збудувати...
 показати весь коментар
 
 
20 км все ж таки. і треба дуже якісну, бо фури розбивають там вщент дорогу
 показати весь коментар
 
Борисполь!
БОРИСПОЛЬ !!!
Вы ехали через Борисполь хоть раз?
 показати весь коментар
 
 
їду щотижня - лише вночі, бо вдень я манав - що Бориспіль проїхати, що потім до Пирятина - десь однаково по часу )))
 показати весь коментар
 
Объездная в Дунаевцах - ну просто мега-проект, почище гиперлупа! Для проезда всех Дунаевец со всеми (аж тремя) светофорами необходимо пять минут! За-то объездная в Одессе, по которой минимум минут сорок, без пробок, на максималке пилить, до сих пор во многих местах имеет по одной полосе в каждую сторону. А трафик далеко не Дунаевецкий.
 показати весь коментар
 
В Днепре доделайте, длинномеры все дороги разе*ашили.
 показати весь коментар
 
С ЕС закончили дела,пора лепить дороги в сторону куйла.
 показати весь коментар
 
Все что будет передано России ремонту и реконструкции не подлежит..Восток Украины уже как я понял РАЗМЕНЯЛИ.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору