 Зеленський не задекларував витрати після відпочинку в Омані, - нардеп Гончаренко звернувся в НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
"Під час перебування в Омані президент України Зеленський В.О. проживав разом з дружиною та дітьми у 5-зірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Лише вартість проживання в президентському люксі цього готелю, де начебто було зафіксоване його проживання, становить близько 100-135 тис. грн на добу. А взагалі ця поїздка до Оману коштувала президенту України не менше 2,5 млн грн, – причому до цієї суми не входить вартість перельоту президента України разом з членами його сім’ї з Києва до Оману та з Оману до Києва", – повідомляє Гончаренко.
"9 січня 2020 року Зеленський повернувся до Києва чартерним рейсом, вартість якого становить від 63 до 75 тисяч доларів США", – сказано у зверненні народного депутата.
Відповідно до закону "Про запобігання корупції", президент Зеленський мав у десятиденний термін, тобто до 20 січня 2020 року, внести зміни до своєї декларації.
"Однак станом на 21 січня в Єдиному державному реєстрі декларацій відповідне повідомлення відсутнє", – наголошує Гончаренко. Народний депутат повідомляє НАЗК про можливий факт корупційних порушень, допущених президентом Володимиром Зеленським, і вимагає від НАЗК надати відповідну правову оцінку.
Раніше Гончаренко направив запит в СБУ і Міноборони щодо інформування Зеленського про небезпеку поїздки в Оман.
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
мажемо, шо платила перша Лєна України?
а ты действительно в США или кацап под прокси как обычно?
- Моє питання - які додаткові реформи важливі для вас у ближчому майбутньому?
- А… дякую за запитання. А… чесно кажучі, ви знаєте, я, а… працюю на посаді президента України, а… двісті сорок вісім днів. Ви розумієте яка це складна професія, тому що я точно знаю скільки днів я працюю. І десь біля ста п'ядитесяти днів працює наш новий парламент, починаючи з вересня. А… і ви знаєте, в середньому за цей час за чотири місяці, п'ять місяців десь так, а… ми прийняли новим нашим парламентом, Верховною Радою України, ми прийняли а… таку кількість а… законів важливих, дуже важливих, яких не можна було прийняти по різним причинам, справа не в президенстві, по різним причинам за багато років, які поліпшують а… дійсно бізнес клімат для України. Ми реформували, незважаючи не на́що, а… незва… ми реформували а… все, ми почали с… ви знаєте у нас дуже складна ситуація земельної реформи, але ми вже проголосували цю реформу мараторія землі, з продажу землі у першому читанні, це одна з найскладніших реформ для ******** України. Ми а… проголосували концесії проголосували у нас зараз дійсно знаєте я можу дуже довго говорити про закони, які ми проголосували і попереду їх дійсно дуже бага-багато, дерегуляція, а… і… все це дуже важливі закони для кожного українця і ви знаєте я вам сказав про кількість днів скільки ми працюємо в середньому десь щодня, щодня наш працюючий новий парламент прийняв приймав один закон. А… це не про кількість законів, це про кількість викликів. І коли я вам сказав наприклад, що ми прийма… а… прийняли закон а… проголосували закон про концесію, це не проте щоби сказати - ми приймали, ми працювали і ось вам будь ласка, ні, у нас вже проходять конкурси, буде концесія, концесія портів, ми за ти, не через роки, а найближчі тижні ми будем знати хто переміг конкурси і до нас будуть заходити західні інвестори. Ми робимо а… великі зміни в правоохороній системі, ви знаєте а… що у нас була велика теж складна реформа перезапуск генеральної прокуратури ми теж проголосували і вже перезапустили. Готуємось до перезапуску служби безпеки України, ми запустити антікорупційний суд, починаючи з вересня він працює, наближаємось до а… запуску бюро фінансових розслідувань, тобто амбітні плани а… ми ставимо для себе задачі щоб щодня ти повертався додому і знав що ти не просто так працював президентом тому що, ще раз хочу сказати - я президент двісті сорок вісім днів і всі ці дні я працюю на державу Україну, і всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім'ю тому щодня на посту президента я маю давати якихось важливий результат для країни, щоби хоча б це пояснити своїм дітям чому я не вдома..
#читаємо_вголос Victoria Maximenko
"«Сотні» інвесторів на виступі Зеленського.
Мабуть «я президента 242 дні» нікого не цікавлять.
Такого провалу давно не було. Зганьбились. в ООН, зганьбились Парижі, зганьбились в Омані, зганьбились в Давосі.
Так відбувається, коли «Україна недолюблена» або ми «дешева країна» за словами того ж Зеленського.
Що ж. Провал. Повний і неминучий. Ніхто і не сумнівався що так буде.
Після знищення правової системи, наплювання на Конституцію, репресій проти бізнесу та військових і волонтерів.
Тепер точно жоден інвестор навіть не переступить кордон України. Докотились."
Татьяна Черновол отправилась в Оман для того чтобы найти доказательства, подтверждающие факт встречи Владимира Зеленского и Владислава Суркова.
Бывшая народная избранница также подчеркнула, что обошла все 5-звездночные отели, но нигде так и не нашла весомых доказательств того, что там был Сурков.