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Все про:Зеленський (4231) Гончаренко (220) НАЗК (684) Оман (27)

 Зеленський не задекларував витрати після відпочинку в Омані, - нардеп Гончаренко звернувся в НАЗК

Народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушення президентом України Володимиром Зеленським вимог законодавства про обов’язкове декларування витрат після відпочинку в Омані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Під час перебування в Омані президент України Зеленський В.О. проживав разом з дружиною та дітьми у 5-зірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Лише вартість проживання в президентському люксі цього готелю, де начебто було зафіксоване його проживання, становить близько 100-135 тис. грн на добу. А взагалі ця поїздка до Оману коштувала президенту України не менше 2,5 млн грн, – причому до цієї суми не входить вартість перельоту президента України разом з членами його сім’ї з Києва до Оману та з Оману до Києва", – повідомляє Гончаренко.

"9 січня 2020 року Зеленський повернувся до Києва чартерним рейсом, вартість якого становить від 63 до 75 тисяч доларів США", – сказано у зверненні народного депутата.

Відповідно до закону "Про запобігання корупції", президент Зеленський мав у десятиденний термін, тобто до 20 січня 2020 року, внести зміни до своєї декларації.

Дивіться також: "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані. ВIДЕО

"Однак станом на 21 січня в Єдиному державному реєстрі декларацій відповідне повідомлення відсутнє", – наголошує Гончаренко. Народний депутат повідомляє НАЗК про можливий факт корупційних порушень, допущених президентом Володимиром Зеленським, і вимагає від НАЗК надати відповідну правову оцінку.

Раніше Гончаренко направив запит в СБУ і Міноборони щодо інформування Зеленського про небезпеку поїздки в Оман.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171522
 
   
 Топ коментарі
 
И номер рейсового самолета до Омана Бубочка в тайне держит. Нехорошо.
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Если бы только это. Очередная проверка бубочки на вшивость.

Зеленский не задекларировал расходы после отдыха в Омане, - нардеп Гончаренко обратился в НАПК - Цензор.НЕТ 9481
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кажуть, що за законом, якщо платила жінка, декларувати не треба
мажемо, шо платила перша Лєна України?
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Зеля скажет, що то покойный шейх всё оплатил. Подтвердить-то уже нет возможности...
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Может она, всё таки, получила субсидию в 2017 году и были деньги на поезду?
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Перша лядь України, це те, що шепче на вушко!

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" это минимум $100 тысяч", - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане.Не разорится Зеленский, он сможет отдохнуть в Омане ещё 469 раз-Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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Наверно сможет больше, чем 465 раз отдохнуть, как постоянно отдыхающему сделают скидки...
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Велика частина сімейного бюджета іде на придбання колумбійського борошна - без нього видатний політик не може підтримувати функціонал і впадає в депресії.
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ты про новость? так там зю фигурирует. не?
а ты действительно в США или кацап под прокси как обычно?
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это как то не по мыролюбно получается, не по реформистски. онжы инвестиции привлекал.
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так это же фотка мыролюбного свиненка. он весь в шыкаладе.
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Знаєте чому ви не любите Порошенка? Бо не можете відрізнити шоколад від екскрементної субстанції. Може ви колись обпеклись на цьому фатумі? Зеленський не задекларував витрати після відпочинку в Омані, - нардеп Гончаренко звернувся в НАЗК - Цензор.НЕТ 8536
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А який там термін подачі цих декларацій?
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Чому ніхто не рахує витрати на охорону? Ви тільки подивіться, який табун бодігардів навколо нього. Вони прилетіли раніше, щоб підготувати безпеку найвпливовішої та найвеличнішої дупи у світовій політиці. От їх утримання точно з бюджету країни.
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Може у батьків гроши позичили та полетіли в Оман.
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Найвеличніший. Пряма мова, текст - слово в слово.
- Моє питання - які додаткові реформи важливі для вас у ближчому майбутньому?
- А… дякую за запитання. А… чесно кажучі, ви знаєте, я, а… працюю на посаді президента України, а… двісті сорок вісім днів. Ви розумієте яка це складна професія, тому що я точно знаю скільки днів я працюю. І десь біля ста п'ядитесяти днів працює наш новий парламент, починаючи з вересня. А… і ви знаєте, в середньому за цей час за чотири місяці, п'ять місяців десь так, а… ми прийняли новим нашим парламентом, Верховною Радою України, ми прийняли а… таку кількість а… законів важливих, дуже важливих, яких не можна було прийняти по різним причинам, справа не в президенстві, по різним причинам за багато років, які поліпшують а… дійсно бізнес клімат для України. Ми реформували, незважаючи не на́що, а… незва… ми реформували а… все, ми почали с… ви знаєте у нас дуже складна ситуація земельної реформи, але ми вже проголосували цю реформу мараторія землі, з продажу землі у першому читанні, це одна з найскладніших реформ для ******** України. Ми а… проголосували концесії проголосували у нас зараз дійсно знаєте я можу дуже довго говорити про закони, які ми проголосували і попереду їх дійсно дуже бага-багато, дерегуляція, а… і… все це дуже важливі закони для кожного українця і ви знаєте я вам сказав про кількість днів скільки ми працюємо в середньому десь щодня, щодня наш працюючий новий парламент прийняв приймав один закон. А… це не про кількість законів, це про кількість викликів. І коли я вам сказав наприклад, що ми прийма… а… прийняли закон а… проголосували закон про концесію, це не проте щоби сказати - ми приймали, ми працювали і ось вам будь ласка, ні, у нас вже проходять конкурси, буде концесія, концесія портів, ми за ти, не через роки, а найближчі тижні ми будем знати хто переміг конкурси і до нас будуть заходити західні інвестори. Ми робимо а… великі зміни в правоохороній системі, ви знаєте а… що у нас була велика теж складна реформа перезапуск генеральної прокуратури ми теж проголосували і вже перезапустили. Готуємось до перезапуску служби безпеки України, ми запустити антікорупційний суд, починаючи з вересня він працює, наближаємось до а… запуску бюро фінансових розслідувань, тобто амбітні плани а… ми ставимо для себе задачі щоб щодня ти повертався додому і знав що ти не просто так працював президентом тому що, ще раз хочу сказати - я президент двісті сорок вісім днів і всі ці дні я працюю на державу Україну, і всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім'ю тому щодня на посту президента я маю давати якихось важливий результат для країни, щоби хоча б це пояснити своїм дітям чому я не вдома..
#читаємо_вголос Victoria Maximenko
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Ты бы еще 3 тома Карла Маркса сюда пихнул? А просто ссылку дать, слабо?
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не любишь Бубочку, зебил? Зеленський не задекларував витрати після відпочинку в Омані, - нардеп Гончаренко звернувся в НАЗК - Цензор.НЕТ 8696 Баканова на тебя нету, ему некогда - служит Родине
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подгорает , зебил? Смотри, прогорит диван, мамка новый не купит
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А як він задекларує, якщо відпочивав за державні кошти?
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Правильно Алексей! Так их (недекларантов)! Всех надо к ногтю! Никого не забыть!
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В следующей за 2020 г.декларации все будет.
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Там клоуну еще статья за дезертирство светит и за употребление одурманющих веществ
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Щодо виступу президента Володимира Зеленського на економічному форумі в Давосі та зокрема щодо напівпорожнього залу на виступі.
"«Сотні» інвесторів на виступі Зеленського.
Мабуть «я президента 242 дні» нікого не цікавлять.
Такого провалу давно не було. Зганьбились. в ООН, зганьбились Парижі, зганьбились в Омані, зганьбились в Давосі.
Так відбувається, коли «Україна недолюблена» або ми «дешева країна» за словами того ж Зеленського.
Що ж. Провал. Повний і неминучий. Ніхто і не сумнівався що так буде.
Після знищення правової системи, наплювання на Конституцію, репресій проти бізнесу та військових і волонтерів.
Тепер точно жоден інвестор навіть не переступить кордон України. Докотились."
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Та еще одна чудик фигней мается...
Татьяна Черновол отправилась в Оман для того чтобы найти доказательства, подтверждающие факт встречи Владимира Зеленского и Владислава Суркова.


Бывшая народная избранница также подчеркнула, что обошла все 5-звездночные отели, но нигде так и не нашла весомых доказательств того, что там был Сурков.
Зеленський не задекларував витрати після відпочинку в Омані, - нардеп Гончаренко звернувся в НАЗК - Цензор.НЕТ 2881
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Таке враження, що всі коменти з однієї підсобки пишуться і один одному лайки ставлять. Типу змагання - хто ліпше когось обісре. І допомагає в цьому народний засранець, ненависник німців-хвашистів, схрещений ляшко з царьовим пан гончаренко льошарик...
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Таке враження що ти зебіл. ЗІ У мене окрема підсобка.
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Поїхав в Трускавец, став на лижі, упав, до носа сніг попав, нюхнув, став на ноги - бздиньк, а під ногами пісок. Оце так торкнуло!
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