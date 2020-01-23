 Пасажирів із Китаю в аеропортах запитуватимуть про самопочуття, - МОЗ

Про це під час брифінгу заявив в.о. генерального директора "Центру громадського здоров'я" МОЗ Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"О 13:00 (23 січня — ред.) прибув літак з міста Санья. Санітарно-карантинні підрозділи МОЗ прийняли цей літак, додаткові заходи не запроваджуються. Разом з членами екіпажу проводилося спільне опитування та перевірка наявності звернень або поганого самопочуття", — розповів він.

За його словами, санітарно-карантинні підрозділи разом з прикордонниками щоденно будуть зустрічати основні літаки, які мають пряме сполучення з Китаєм.

Кузін уточнив, що в України відсутнє авіасполучення з китайським містом Ухань (провінція Хубей), де спалахнув новий вірус, однак є сполучення з іншими містами.

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Водночас Кузін наголосив, що додаткових заходів наразі не будуть впроваджувати: "Ризик занесення або імпорту випадків у країни ЄС або до конкретної країни поки оцінюється як середній. Це не вимагає накладання певних обмежень на переміщення вантажів, товарів або осіб, які подорожують".

Нагадаємо, в Китаї зареєстровано 550 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 17 осіб загинуло. Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.