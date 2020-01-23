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 Пасажирів із Китаю в аеропортах запитуватимуть про самопочуття, - МОЗ

Санітарно-карантинні підрозділи України запитуватимуть про самопочуття у пасажирів літаків, які прибуватимуть з Китаю. Це потрібно, щоб уникнути потрапляння на територію нашої країни нового коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявив в.о. генерального директора "Центру громадського здоров'я" МОЗ Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"О 13:00 (23 січня — ред.) прибув літак з міста Санья. Санітарно-карантинні підрозділи МОЗ прийняли цей літак, додаткові заходи не запроваджуються. Разом з членами екіпажу проводилося спільне опитування та перевірка наявності звернень або поганого самопочуття", — розповів він.

За його словами, санітарно-карантинні підрозділи разом з прикордонниками щоденно будуть зустрічати основні літаки, які мають пряме сполучення з Китаєм.

Кузін уточнив, що в України відсутнє авіасполучення з китайським містом Ухань (провінція Хубей), де спалахнув новий вірус, однак є сполучення з іншими містами.

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Водночас Кузін наголосив, що додаткових заходів наразі не будуть впроваджувати: "Ризик занесення або імпорту випадків у країни ЄС або до конкретної країни поки оцінюється як середній. Це не вимагає накладання певних обмежень на переміщення вантажів, товарів або осіб, які подорожують".

Нагадаємо, в Китаї зареєстровано 550 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 17 осіб загинуло. Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171521
 
 
 Топ коментарі
 
Боже, як це «трогатєльно»!
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Спрашивать?!!
На вылетах из Китая уже сканерами температуру меряют, а тут "будут спрашивать".
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По украински. В надежде, что найдется идиот, который признается, что болен опасной болезнью
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По китайськи питатимуть? А може одразу клізму? Пассажиров из Китая в аэропортах будут спрашивать о самочувствии, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1537
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По украински. В надежде, что найдется идиот, который признается, что болен опасной болезнью
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Игорь Кузин -- ты просто неуч (идиот сказочный) !!! Для нас это может стать огромной проблемой . везде встречают самолеты и сканером проверяют температуру пассажиров !!! А оно планирует спрашивать о самочуствии при том что вирус передаеться воздушно капельно !!!
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и шо? кто то признается что ему охерно?
и успеете ли все опросить???
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Спрашивать?!!
На вылетах из Китая уже сканерами температуру меряют, а тут "будут спрашивать".
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У китайцев цвет кожи явно не здоровый какой-то и с глазами что-то.
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А вот если б подобный грипп был в Украине, Китай просто закрыл бы въезд всем украинцам, а ослушавшихся сажал бы в трудовые лагеря. Опять Украина проявляет толерастию и неумение отстаивать собственные интересы.
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як себе почуваєте після 10 і більше годин перельоту ? ...3.14...ііі...ііііііііііііііііііі ...
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9/10 пассажиров из Китая прилетают из всяких Дубаев, Дох, Амстердамов, Франкфуртов и прочих СТамбулов. Как их опросишь?? Очередное очковтирательство от зЭ-каманды
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