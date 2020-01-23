EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  2261  19
Все про:свобода слова (218) Шустер (82)

 Новий сезон "Свободи Слова" Савіка Шустера стартує 24 січня

Савік Шустер повертається в прямий ефір після міжсезонної перерви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кінець епохи жадібності, бідності, брехні?" - на таку тему планують поговорити в студії Шустера в першій програмі нового сезону.

"Чи стане 2020 рік тестом на профпридатність для уряду? Що вже змінилося в житті українців за пів року? Чи має право держава контролювати інформацію?" - такі питання озвучені в офіційному анонсі на Facebook-сторінці шоу.

Читайте: Під виглядом "боротьби з дезінформацією" у Зеленського хочуть запровадити жорстку цензуру з кримінальною відповідальністю, - Сюмар

Тому, чекаємо запальну дискусію про успіхи та невдачі уряду і законопроєкт про медіа №2693.

За інформацією наших джерел, в студію "Свободи Слова" Савіка Шустера планує прийти міністр культури Бородянський, - очевидно на розмову власне про свободу слова.

Прямий ефір розпочнеться о 21:00 на каналі "Україна" в п'ятницю 24-го січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171519
 
 
 Топ коментарі
 
Новый русскоязычный сезон русскоязычной "Свободы Слова" русскоязычного Савика Шустера стартует 24 января. І до чого тут Україна?
 показати весь коментар
 
Що там дивитися? Як савік віслюку вилизує? Самі дивіться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ця "свобода слова" писала Овочеві питання і відповіді від "народу", коли Овоч влаштував свій перший і останній теле-діалог з "народом"!
 показати весь коментар
 
Свобода фейку? Савік і правда це щось несумісне. За союза це називалося "психологічна війна". Новый сезон "Свободы Слова" Савика Шустера стартует 24 января - Цензор.НЕТ 9229
 показати весь коментар
 
 
Савік робить гроші на наших проблемах.
Здається, йому навіть це вигідно, що в нас все шкереберть.
 показати весь коментар
 
 
Новый русскоязычный сезон русскоязычной "Свободы Слова" русскоязычного Савика Шустера стартует 24 января. І до чого тут Україна?
 показати весь коментар
 
 
це тільки мені здається, що як тільки ця мавпа починає гратися в політичні шоу, так і починається йоханий кисдець?
 показати весь коментар
 
 
раскажет чем встреча закончилась.-21.09.19"Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде.
 показати весь коментар
 
 
Ошибки учли? Подсадных зрителей в студии будут менять, а не выдавать одну и ту же многоликую дочь офицера за разных людей?
 показати весь коментар
 
 
от сезона до сезона, а потом опять, беги Савик, беги.
 показати весь коментар
 
 
Що там дивитися? Як савік віслюку вилизує? Самі дивіться.
 показати весь коментар
 
 
І закінчиться програма тим що присутні в залі всі як один дружно підтримають введення цензури в Україні.
 показати весь коментар
 
 
"Что уже изменилось в жизни украинцев за полгода?" - кроме того, что геи забрали субсидию, у меня ничего не изменилось.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору