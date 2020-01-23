 Новий сезон "Свободи Слова" Савіка Шустера стартує 24 січня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кінець епохи жадібності, бідності, брехні?" - на таку тему планують поговорити в студії Шустера в першій програмі нового сезону.

"Чи стане 2020 рік тестом на профпридатність для уряду? Що вже змінилося в житті українців за пів року? Чи має право держава контролювати інформацію?" - такі питання озвучені в офіційному анонсі на Facebook-сторінці шоу.

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Тому, чекаємо запальну дискусію про успіхи та невдачі уряду і законопроєкт про медіа №2693.

За інформацією наших джерел, в студію "Свободи Слова" Савіка Шустера планує прийти міністр культури Бородянський, - очевидно на розмову власне про свободу слова.

Прямий ефір розпочнеться о 21:00 на каналі "Україна" в п'ятницю 24-го січня.