EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  1689  31
Матеріали за темою:
Все про:G-7 (222) Зеленський (4231) Іран (467) посол (579)

 "Ефективні зусилля та співпраця", - посли G7 про дії Зеленського після катастрофи літака МАУ в Ірані

Посли країн Великої сімки відзначили ефективні зусилля президента України Володимира Зеленського після катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці головування США в групі послів "Великої сімки" у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 продуктивно поспілкувалися з головою Офісу Президента України Андрієм Богданом щодо необхідних кроків для подальшого прогресу в амбітній програмі реформ в Україні. Посли країн G7 також віддали належне роботі президента Зеленського за його ефективні зусилля і співпрацю в подоланні наслідків трагічної авіакатастрофи літака PS 752", - зазначено в повідомленні.

Ефективні зусилля та співпраця, - посли G7 про дії Зеленського після катастрофи літака МАУ в Ірані 01

Раніше глава посольства США в Україні Крістіна Квін зазначила, що українська влада в ситуації, коли військовослужбовці Ірану збили літак компанії "МАУ", що вилетів з Тегерана, діяла професійно та ефективно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Рютте обговорили в Давосі розслідування загибелі МН17 і українського літака в Ірані. ФОТО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Також читайте: Катастрофа рейсу МАУ: Іран підтвердив намір залишити в себе чорні скриньки як "невід'ємну частину інциденту"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171517
 
 
 Топ коментарі
 
Похвалить- не денег отвалить.Это у Петро не прокатывало словами причесывать,а от этого лопуха просто монпансье отделаться можно.
 показати весь коментар
 
Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличений і зажурений заявою українського президента Володимира Зеленського про те, що він передав місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту тим, хто пережив ту трагедію.
Джерело: "The Times of Israel"
Дослівно: "Сьогодні вранці президент України оголосив про своє відкликання, заявивши, що передає участь жертвам Голокосту.
Президенту пояснили, що ми дали згоду на присутність тих, хто вижив, хто звернувся до нас в останні дні. Тому його рішення спантеличує, і прикро, що він робить такий крок щодо заходу за назвою "Пам'ятай про Голокост для боротьби з антисемітизмом".
Деталі: Минулого тижня Army Radio повідомляло, що лише 30 із 800 місць на церемонії були зарезервовані для жертв Голокосту. У четвер речник Яда Вашема Сіммі Аллен заявив, що очікується "близько 100" тих, хто вижив.
Згодом Яд Вашем пояснив, що форум пам'яті - це не публічна церемонія, а радше зібрання лідерів. Зазначалося, що в Ізраїлі проживають близько 100 тисяч людей, що пережили Голокост, тож неможливо запросити навіть частину з них.
На форум прибули щонайменше 47 світових лідерів чи високопоставлених дипломатів, серед яких 26 президентів, чотири королі (з Іспанії, Голландії, Бельгії та Люксембургу) та чотири прем'єр-міністри.https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238221/
 показати весь коментар
 
- Тато, тато мене люди хвалять!
- Які люди синку?
- Та мама з бабусею...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличений і зажурений заявою українського президента Володимира Зеленського про те, що він передав місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту тим, хто пережив ту трагедію.
Джерело: "The Times of Israel"
Дослівно: "Сьогодні вранці президент України оголосив про своє відкликання, заявивши, що передає участь жертвам Голокосту.
Президенту пояснили, що ми дали згоду на присутність тих, хто вижив, хто звернувся до нас в останні дні. Тому його рішення спантеличує, і прикро, що він робить такий крок щодо заходу за назвою "Пам'ятай про Голокост для боротьби з антисемітизмом".
Деталі: Минулого тижня Army Radio повідомляло, що лише 30 із 800 місць на церемонії були зарезервовані для жертв Голокосту. У четвер речник Яда Вашема Сіммі Аллен заявив, що очікується "близько 100" тих, хто вижив.
Згодом Яд Вашем пояснив, що форум пам'яті - це не публічна церемонія, а радше зібрання лідерів. Зазначалося, що в Ізраїлі проживають близько 100 тисяч людей, що пережили Голокост, тож неможливо запросити навіть частину з них.
На форум прибули щонайменше 47 світових лідерів чи високопоставлених дипломатів, серед яких 26 президентів, чотири королі (з Іспанії, Голландії, Бельгії та Люксембургу) та чотири прем'єр-міністри.https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238221/
 показати весь коментар
 
 
Озадачил Вова своих обрезанных братьев.
 показати весь коментар
 
 
Добра,Али.Так и Давосе остались только те кого разбудить не смогли.Как узнали,что случилось после его поездок в Оман и Японию,ломились как сайгаки волосы назад.Человек-беда он.
 показати весь коментар
 
 
На рашаЗМІ в усі труби дудять про той рівень подяки , який прі зустрічі висловили ПУТІНУ!!! головні представники влади Ізраілю за звільнення в"язнів концтаборів "красной арміей "*****"-так треба розуміти? - ПУТІНА ОСОБИСТО! На памятній церемонії стоїть Путін з Коньом в перших рядах поряд з владою Ізраілю, й десь на другому плані інші гості-учасники з других країн. Демарш Зеленського РАША не може ковтнути без згадок про Бандеру - будемо спостерігати, що це було. Але вчинок абсолютно логічний у світі того, що творить цей лисий "миротворець- асвабадітєль" з татарами у Криму , здомовленностями по обміну та розведенню військ... чи насмілиться влада України прив'язати це до демаршу ЗЕ?
 показати весь коментар
 
Воні зивайно знайшли привіддля свого демаршу , зовсім сцикливий - "звільнили місця" людям, причетним до цього відзначення ...
 показати весь коментар
 
За год падение промпроизводства ускорилось до 7,7%

Промышленное производство в декабре сократилось на 7,7% по сравнению с декабрем 2018 года.
За 12 месяцев спад промпроизводства к аналогичному периоду 2018-го составил 1,8%.

"Эффективные усилия и сотрудничество", - послы G7 о действиях Зеленского после катастрофы самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 2525
 показати весь коментар
 
 
- Тато, тато мене люди хвалять!
- Які люди синку?
- Та мама з бабусею...
 показати весь коментар
 
 
А що вони могли сказати ?
Як завжди все дипломатично і коректно.
 показати весь коментар
 
 
Похвалить- не денег отвалить.Это у Петро не прокатывало словами причесывать,а от этого лопуха просто монпансье отделаться можно.
 показати весь коментар
 
 
За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.
 показати весь коментар
 
 
Мені цікаво, а що там робить канцеляр Богдан ?
Чому посли ДЖИ7 з ним взагалі спілкуються на державні теми ?
 показати весь коментар
 
 
Лицедій. Працює лицем. Воно у нього--робочий орган.
 показати весь коментар
 
 
Краще б був на на фронті на... там де наші воїни ждуть коли кремлівський ворог почне їх розстрілювати ,та кричав би на весь світ,що агрессор тільки імітує відведення військ...який же ти в ср..ці гарант?
 показати весь коментар
 
 
Краще б був на на фронті на... там де наші воїни ждуть коли кремлівський ворог почне їх розстрілювати ,та кричав би на весь світ,що агрессор тільки імітує відведення військ...який же ти в ср..ці гарант?
 показати весь коментар
 
- Послы!
- Послы...
- Да нет, послы, болваны!
- Послы и болваны...
- Вон сзади вас пасется два посла!
- И два болвана...
 показати весь коментар
 
 
Важко знайти привід для підтримки більш вдалий, ніж явну зацікавленність усих цих країн до справедлиого розслідування , останні кроки ПРоПУйлівської ЗЄБЄвлади послам вже пофіг .
 показати весь коментар
 
 
Треба уточнити, яку саме роботу посли оцінили - професійного фіґляра, чи президента - аматора.
 показати весь коментар
 
 
Послам тут жити, негоже послам про ослів погано щось казати, бо осли образливі істоти.
 показати весь коментар
 
 
Весь світ хоче миру. Світ хоче щоб закінчилась війна в Україні і не важливо капітуляцією чи перемогою. Обирати перемогу чи капітуляцію може тільки Україна. То що обрала Україна?
 показати весь коментар
 
 
ох уж эти зебилы-послы, такую зраду испоганили
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору