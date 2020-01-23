 "Ефективні зусилля та співпраця", - посли G7 про дії Зеленського після катастрофи літака МАУ в Ірані

Про це йдеться в повідомленні на сторінці головування США в групі послів "Великої сімки" у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли країн G7 продуктивно поспілкувалися з головою Офісу Президента України Андрієм Богданом щодо необхідних кроків для подальшого прогресу в амбітній програмі реформ в Україні. Посли країн G7 також віддали належне роботі президента Зеленського за його ефективні зусилля і співпрацю в подоланні наслідків трагічної авіакатастрофи літака PS 752", - зазначено в повідомленні.
Раніше глава посольства США в Україні Крістіна Квін зазначила, що українська влада в ситуації, коли військовослужбовці Ірану збили літак компанії "МАУ", що вилетів з Тегерана, діяла професійно та ефективно.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Джерело: "The Times of Israel"
Дослівно: "Сьогодні вранці президент України оголосив про своє відкликання, заявивши, що передає участь жертвам Голокосту.
Президенту пояснили, що ми дали згоду на присутність тих, хто вижив, хто звернувся до нас в останні дні. Тому його рішення спантеличує, і прикро, що він робить такий крок щодо заходу за назвою "Пам'ятай про Голокост для боротьби з антисемітизмом".
Деталі: Минулого тижня Army Radio повідомляло, що лише 30 із 800 місць на церемонії були зарезервовані для жертв Голокосту. У четвер речник Яда Вашема Сіммі Аллен заявив, що очікується "близько 100" тих, хто вижив.
Згодом Яд Вашем пояснив, що форум пам'яті - це не публічна церемонія, а радше зібрання лідерів. Зазначалося, що в Ізраїлі проживають близько 100 тисяч людей, що пережили Голокост, тож неможливо запросити навіть частину з них.
На форум прибули щонайменше 47 світових лідерів чи високопоставлених дипломатів, серед яких 26 президентів, чотири королі (з Іспанії, Голландії, Бельгії та Люксембургу) та чотири прем'єр-міністри.https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238221/
Промышленное производство в декабре сократилось на 7,7% по сравнению с декабрем 2018 года.
За 12 месяцев спад промпроизводства к аналогичному периоду 2018-го составил 1,8%.
- Які люди синку?
- Та мама з бабусею...
Як завжди все дипломатично і коректно.
Чому посли ДЖИ7 з ним взагалі спілкуються на державні теми ?
- Послы...
- Да нет, послы, болваны!
- Послы и болваны...
- Вон сзади вас пасется два посла!
- И два болвана...
Elect a clown, expect a circus.
выбрав клоуна,жди цирка