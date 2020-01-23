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Все про:ВР (5662) ЗМІ (694) медіа (20) Разумков Дмитро (362)

 Законопроєкт про медіа буде доопрацьовуватися з урахуванням думки журналістської спільноти, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт про медіа (№2693), який викликав багато дискусій, буде доопрацьовуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли він очікує голосування щодо законопроєкту про медіа, який викликав багато негативних відгуків.

"Станом на сьогодні справді багато палких дискусій. Я думаю, що цей законопроєкт буде доопрацьовуватися, зокрема з урахуванням думки журналістської спільноти. Там є і правильні речі, і речі, які потребують додаткових консультацій", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 28 грудня "слуги народу" зареєстрували в Раді закон про медіа.

Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" та 1 із депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН - екскерівник каналу "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171512
 
 
 Топ коментарі
 
В нас немає більш нагальних справ ?
Чому ви взялись за журналістів ?
Бубачка надто вразливий ? То це його проблеми.
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Циничный мерзавец. А зачем вообще этот закон, если всё и так прописано, да ещё и в главном законе страны - Конституции?!
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Лукашенко свои речи у Гитлера копирует, а уЗеленские - у Лукашенко...
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Законопроект о медиа будет дорабатываться с учетом мнения журналистского сообщества, - Разумков

Cказал, что Мандель доработает.
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Мендель силовой блок, бультерьер без прививки от бешенства и маразма. Законопроект о медиа будет дорабатываться с учетом мнения журналистского сообщества, - Разумков - Цензор.НЕТ 5661
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Циничный мерзавец. А зачем вообще этот закон, если всё и так прописано, да ещё и в главном законе страны - Конституции?!
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не дают покоя видимо Бубочке позорная слава проклятий Ху..ла..не дают вот и свербит у Бубочки в 5 точке... и сильно...
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"Правільниє вєщі" - це у Разумкова треба думати - цензура. В інтересах діючої влади, зрозуміло. Все інше треба допрацьовувати. Нє?
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т.е. эта мразота "выиграла" выборы только благодаря лжи и фальсификациям в СМИ, срали на Петю всеми пархатыми жопами со всех ТВ каналов, а теперь понимают, если так будут работать против лакеев, им пи#@а за месяц.
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Це вони не лише розуміють, вони у цьому впевнені.
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не нужно слушать бандитов с журнашлюхскими удостоверениями!!!
они, хуже гопников...!
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Лукашенко свои речи у Гитлера копирует, а уЗеленские - у Лукашенко...
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В нас немає більш нагальних справ ?
Чому ви взялись за журналістів ?
Бубачка надто вразливий ? То це його проблеми.
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злн пнх. Вот и все мнение. Других нет.
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Журналистское сообщество, тебе козлу уже ответило, назвав законопроект диктаторским.
Но для зебилов, это не аргумент.
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т.е. откровенно врать в СМИ, прикрываясь ксивой, что может практически убить человека или карьеру, можно по-твоему?
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Пока что, откровенно врет только власть.
Прикрываясь ксивами и убивая карьеры людей.
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ДЛя решения таких вопросов есть суд. Ну да о чем это я??? Суд в Украине? Но это единственный путь поставить в угол такую недобросовестную "журналюгу". Правда это не снимает нанесенный человеку/организации/стране ущерб от клеветы. Пока суд да дело ущерб от таких "журналистов" будет только увеличиваться. Но наказание для "журналистов" должно быть. Только когда мы в последний раз слышали о том, что издательство привлекалось к ответу? (Примеры с Порошенко не приводить)
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только за клевету - ответственности практически нет и не только у журнашлюх, за исключением защиты чести и достоинства...
но если у тебя нет юридического отдела..., это так долго и утомительно, если делать самому, что замахаешься писать исковое заявление, судовый сбор, потом доказывать (ибо доказывает истец).., потом ответчик будет тыщу раз переносить заседание - то адвокат усрался, то журнашлюх и т.д.
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а задать себе простой вопрос а нафига вообще вы пихаете этот законпроект, так сильно хотите определять какой журналист правильный а какой нет? а нафига? пусть это определяют читатели рублем!!
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Гебельс в аду. а дело его живёт с такими продолжателями внучатами! МедиаФюреры ***.
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ДЛБ ЗЕ команда слушайте но так врать обманывать на высшем уровне никто себе не позволял а эти каждый день тонны и и умиленными глазами продолжают все что не примут то противозаконно то вообще анти законно да Вы вообще уничтожаете институт власти и гос структуры своим недоразвитием
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гадаю, що в Шухрича, що наглядає за свободою слова, ніяких заперечень не буде
бо в ригів з етім строго
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Тобто у зевлади є бажання знищити свободу слова.
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БАЖАННЯ? ви подивіться на заяви цієї влади у шабаші мавпування чи папугайнічанія нових заяв Х уйла - вийти з сінхронності законодавчиз актів з ЄС . Це хіба не "пєрвоочєередность права" Рашистських законів по новій конституції Х уйла. Вихід України з Тамжєнннава саюза с ЕС - це хіба не перші кроки до таможенного союзу з Рашистькою імперією... І це все заявлено у Давосі ЗЕленопліснявою владою ... І то лі ісчо будєт...
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Це не бажання - це планомірність дій з видимістю , що прислухаються до суспільної думки . А справжньої суспільної думки - соцопитувань, не дозволяють .
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Свобода слова по Коломойскому."У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. /В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский/Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского/Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. / Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ/Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция ./Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе.
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Вы ЗЕсуки его заквасили по образцу Фашистской ********* - перепосты, блогеры или официальные СМИ и журналистика... Понюхали уровень сопротивления общества и будете ДОРАБАТЫВАТЬ !!! ну какие же мрази ...
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Ця спільнота журналістська буде з Г+Г, 112, RT і т.ін?
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Хочу нагадати зебобікам: коли вас почнуть ганяти сцяними тряпками, а ганяти почнуть скоро, - єдині, хто вас зможуть захистити від фонарних стовбів і київських каштанів - це журналісти. Запам"ятайте це.
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По этому закону...Весь 95-ый квартал с актёрами. авторами. режисёрами, 1+1....надо уже САДИТЬ!!!
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Тада. Мнение овец о том, как лучше их резать, очень важно.
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Це закон про спрвжню цензуру. Особливо огидно, що вони прикриваються в цьону законі війною. Його треба зняти з розгляду, а не доробляти. Бачили вже їх ''доробки'' по земельному закону. Більш брехливої і цинічної влади в Україні не було.
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