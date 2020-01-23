 Законопроєкт про медіа буде доопрацьовуватися з урахуванням думки журналістської спільноти, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли він очікує голосування щодо законопроєкту про медіа, який викликав багато негативних відгуків.

"Станом на сьогодні справді багато палких дискусій. Я думаю, що цей законопроєкт буде доопрацьовуватися, зокрема з урахуванням думки журналістської спільноти. Там є і правильні речі, і речі, які потребують додаткових консультацій", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 28 грудня "слуги народу" зареєстрували в Раді закон про медіа.

Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" та 1 із депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН - екскерівник каналу "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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