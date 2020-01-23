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Все про:Велика Британія (1106) герб (21) Тризуб (5)

 Британська поліція вирішила видалити Державний герб України з "Посібника з протидії екстремізму"

Поліція Великої Британії повідомила про рішення видалити зображення Державного герба України з "Посібника з протидії екстремізму", поширеного раніше правоохоронними органами країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві контртерористичного управління британської поліції.

"Ми маємо тісні робочі відносини з нашими українськими партнерами і не маємо наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Великої Британії і посольства України, і вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів", - йдеться в повідомленні.

У поліції пояснили, що тризуб потрапив у посібник, оскільки "праворадикальні групи мають історію неправомірного використання державної символіки у своїх емблемах".

Також читайте: "Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму

"І саме тому деякі національні прапори і символіка з'явилися в цьому документі", - зазначили британські правоохоронці.

Посольство України у Великій Британії у своєму Twitter відзначило роль дипломатів в досягненні цього рішення.

"У відповідь на численні звернення українців і за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичної допомоги. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, раніше поліція Британії включила тризуб у список екстремістських символів. Посольство України вимагає видалити. Аналогічно, МЗС України вимагає від Великої Британії виключити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171509
 
   
 Топ коментарі
 
Есть. Рашисты постарались и потратились, а герб из списка таки убирают.
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Допетрали британці, що тризуб э державним та історичним символом.
Британская полиция решила удалить Государственный герб Украины из "Руководства по противодействию экстремизму" - Цензор.НЕТ 5091
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А расследовать КТО ПОСОДЕЙСТВОВАЛ ТУДА ГЕРБУ ПОПАСТЬ слабо?
А ведь это рука мацквы через каких то британских запроданцев
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Есть. Рашисты постарались и потратились, а герб из списка таки убирают.
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Російська делегація в ході зимової сесії ПАРЄ планує підняти питання про порушення Україною прав російськомовного населення на освіту.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це в четвер заявив глава делегації РФ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой.

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"Делегація поставить питання про порушення базових принципів Ради Європи з боку України щодо російської мови на Україні. Ми вважаємо, що 20 млн наших співвітчизників мають право і повинні мати можливість навчатися і розмовляти російською мовою, ніякі посилання на те, що є мови ЄС і є мова українська, а інших мов немає, вони в Раді Європи не пройдуть", - сказав Толстой.
Він зазначив, що росіян підтримує цілий ряд делегацій, "які також вважають, що закон про освіту і ряд інших мовних рішень, які були прийняті на Україні останнім часом, мають дискримінаційний характер щодо частини населення цієї країни".
Також, за словами Толстого, делегація РФ представить проєкт декларації, яка засуджує руйнування пам'ятників радянським солдатам і спроби перегляду історії Другої світової війни.

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"Ми плануємо запропонувати нашим колегам - парламентарів країн Європи - прийняти декларацію, в якій засудити спроби руйнування військових поховань і меморіалів переможців, які зараз відбуваються в деяких країнах Східної Європи, спроби перегляду історії і спроби поставити під сумнів, що Другу світову війну виграв СРСР разом з союзниками", - сказав Толстой.
Нагадаємо, українська делегація в ПАРЄ не має наміру співпрацювати з представниками РФ в організації.
Зимова сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі. Нагадаємо, українська делегація відмовилась брати участь в останній осінній сесії Асамблеї у зв'язку з поверненням Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання резолюцій Асамблеї.https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/23/7105500/
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Чому би нам не підняти тоді питання про відсутність українських шкіл, українського книговидавництва, українськомовної періодики у Раскє Фєдєраскє?
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Поняття не маю. Добре, що твої мародери-свинарчуки це зробили. А зільоний клован прєдатєль, він цього робити не буде.
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Дійсно, не буде.
І сцить у ***** в Ізраїлі запитати, чому досі тривають обстріли і вбивства наших військових.
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Дійсно сцить. Добре, що Ведро Олексійович кожен день сміливо задавав це питання ***** (коли по телехвону, коли прямо в очі). В результаті при ПеПі не було ні обстрілів, ні вбивств наших військових. А от прийшла Зелена Шмаркля - і все почалось.
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Так, ще жоден зебіл не зміг пояснити, навіщо поміняли президента.
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Ще жоден ****** не зміг пояснити навіщо потрібно було залишати Главмародера.
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Хоча щось таки в твоїй думці є. От вирішили 5% населення зробити Ведра Олексійовича пожиттєвим Гетьманом України, то чом би й ні. З усіх боків економія - і не на один вертольот "Апачі", а одразу на багато. Держава не тратиться на вибори, а переводить гроші на купівлю "Апачі", імовірні кандидати теж не витрачають гроші на рекламу і свої штаби, а переводять гроші на "Апачі". Виборці, яким не потрібно вчитуватись в програми кандидатів, прослуховувати їх по телевізору, дивитись на їх гидкі пики на бігбордах, витрачати свій час на вибори теж переводять хоч по 100 гривень на ті самі "Апачі". Виборці і так тупі, нікого нормального вибрати не зможуть. А тут р-раз, і бінго - в України буде більше "апачів", ніж навіть у самих американців. Як тобі ідея?
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і тут пропукінські фашисти всрались Британська поліція вирішила видалити Державний герб України з "Посібника з протидії екстремізму" - Цензор.НЕТ 2216
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Нормально що? Те що всунули в "пособіє", чи те що видалили?
Треба було ще українському посольству вимагати роз*яснень, на яких підставах цей символ був взагалі включений в список.
Яких конкретно терористів і де, було "спіймано" саме з українським гербом!
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А емблему полку "Азов" залишили. Томе посольств ще працювати і працювати.
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Це британці Цензор читають та нас налякалися. Пам'ятаєте наше розслідування у хаті з вибухом? Британська поліція вирішила видалити Державний герб України з "Посібника з протидії екстремізму" - Цензор.НЕТ 4719
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думаєте теж прочитали? (наші підказки та сумніви)
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Американці ж читають Цензор, чому б і британцям цього не зробити. У тій хаті на всю стіну був британський прапор. Welt одразу припустив, що це MI-6. Британська поліція вирішила видалити Державний герб України з "Посібника з протидії екстремізму" - Цензор.НЕТ 5845
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так так...
едина пізнаваєма річ...яка на загрузла в смтті ))))
пам"ятаю!
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Допетрали британці, що тризуб э державним та історичним символом.

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Видимо слава богу посол знал английский и смог объяснить.
БО В ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСЫЛАЮТ ДИПЛОМАТОВ ВООБЩЕ не говорящих . Словакия, Венгрия- тому пример
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Мадярська мова найважча з усіх європейських мов, її не кожен дятел з МЗС подолає
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Потому и проблемы с Венгрией. Хотят работать послами- должны знать язык страны командировки, культуру и историю страны
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Найважча мова то українська...
Власне населення все ніяк не може її опанувати.
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а глобус України, щоб не реготали з твоїх пізнань?
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Точно, ти правий мадяр через Карпати не перелізе, ноги короткі.
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те що маєш коротке, тобою продемонстровано... гордишся?
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Мадьярска- не европейская, а азиатская. Наиболее близок к венгерскому - ханты-мансийский язык
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А расследовать КТО ПОСОДЕЙСТВОВАЛ ТУДА ГЕРБУ ПОПАСТЬ слабо?
А ведь это рука мацквы через каких то британских запроданцев
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Вот к Ксения - у тебя толерантно - соглашательская политика. 😀😀😀
А надо вылавливать тех , кто создает проблемы Украине
Именно изза толерантности у Украины постоянные проблемы
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Ні, Софійка...Не так.
Я можу тут галасувати, віртуально бити нагайкамивладу по хребту, але який з цього зиск ?
Вони просто не пошевелять своєю кормою, бо А - нездібні, і Б- ледачі.
З того всього радію, що хоч щось вдалось зробити.
Шукати провокаторів в Британії наші явно не будуть і від місцевої влади не вимагатимуть.
Зеля сам соромиться нашого прапору і гербу.
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Ну не стоит мириться с фобиями ЗЕ.
Не хочет слышать - ПОРА ГОТОВИТЬ АДЕКВАТНУЮ ЗАМЕНУ. Вот я бы проголосовала за ЗЕРКАЛЬ
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Люмпен і досі зачарований Вовачкай.
Він такий, кажуть с прідиханєм, сердешний, так старається, але кляті порохоботи йому заважають..
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Певно варто поставити на поз. А - агенти кремля та олігархату , В - ліниві невігласи і Б українофоби .
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придурки, блін. Наче Україна це якийсь іділ...
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если Украина вела бы себя как ИГИЛ, поверь - ты удивился бы, как бы они старались Украину не обидеть...
И хрен бы кто вытирал об нас ноги, как сейчас...
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тобто, в світі потрібно бути покидьком та негідником, щоб тебе поважали? Я не поділяю вашої позиції.
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значит у вас опасно инфантильный взгляд на жизнь. Хочешь жить в этом мире - жри более слабого и убегай от более сильного. Либо скооперируйся со своим племенем и наваляй более сильному. Потому что как не облекай в высокую речь происходящее в мире - это можно объяснить куда проще на языке первобытных приматов. "Хочу чтобы еды было больше у нашего племени, а чужое племя ползало перед нами на животе и отдавало свою добычу нам, еще и радовалось при этом"
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Не придурки, а бюрократы. Англичане очень неповоротливые в этом деле. Где-то пришла информация о какой-то организации, типа Азова, где-то рашистские кляузы в Интерпол. Они неуклюже склеили обрывки информации. Потом пока расдуплились от результата, пока получили претензию от Украины...
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а такі допоміжні речі як наприклад каталог національних державних символів світу ні? Не використовується? А даремно.
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пис: то чого ми тоді обурюємось нашими службами, коли навіть в Британії бюрократія така.
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Блин, да Европа вообще-то "славится" своей бюрократией. Вы посмотрите, что с ЕС творится, в большей степени из-за бюрократии. Британцы, конечно, обособлены от континентальной Европы, но... Они слишком озабочены своей безопасностью, что выливается вот в такие приколы. Вы вспомните, в ЕС лугандонцы свои представительства открывали. Европейцы год раздуплялись, пока не начали их закрывать. Потому что пока им предоставили доказательства, что это террористы, пока те сопоставили факты...
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і?? Нічого поганого я в ЄС не побачив. Повернувся два місяці тому з Австрії. В нас, оно по вулицях Києва кацапські журнашлюхи без остраху ходять.. А ми все в чужих очах шукаємо "сорінкі".
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Кацапы и тут отхватали по хамуре... по наглой, рыбоглазой, ботоксной хамуре, дыбилымля !!! Британская полиция решила удалить Государственный герб Украины из "Руководства по противодействию экстремизму" - Цензор.НЕТ 2471
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Экстремисты это те у кого тату тризуба, а не те кто руки с такой наколкой пацанам отрубал? Не те кто Рыбака за флаг Украины запытал, кто Степана Чубенко за сине-желтую ленточку на рюкзаке зверски убили и сотни других украинцев?
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Ой, а касапы и наши сепарские СМИ аж из штанов выпрыгивали, бегали с этими руководствами, вот мол...
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Явно не благодаря "успешной политике" зелебобиков. Скорее вопреки...
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Таки зрада. Ничего не попишешь. Усьо пропало.
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ещё летом всё пропало, когда малоросы протащили во власть ********...
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Обижаешь. У ******** всьо пропало еще год назад, когда они начали осознавать, шо батько нации с треском просирает выборы. И кому главное просирает - какому-то зельонаму кловану. Вот тут то они начали переобуваться в прыжке и от лозунгов "не шатать будку, бо ***** нападьот" перешли к тотальному "зрада, всьо прапало, украинцы поголовно тупые, скоро конец света, надо тикать за кордон".
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Дипломаты молодцы !!! Цапы нахрен за поребрик !!! Просто мне вот интересно если бы осталось у нас ЯО (Ядерное оружие) как бы себя вели импотенты из ЕС ? Наверное сидели бы переляканные боялись бы перднуть а не то что позорить символику Народа Украины
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Тю! Зеля со своих роликов и со своего пиджака давно тризуб удалил!
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...пушнины маловато подогнали кацапы..тайга наполовину сожжена или китайцами с кореянцами на родину вывезена, не сработало ..и символ Азова отбить тоже нужно ...
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Щодо "заборонених" символів...
Був такий відомий фотограф і фотокореспондент Яків Давидзон. Абсолютно неупоротий, чесний єврей. Його допускали до всіх членів політбюро та перших осіб з-за кордону.
Він писав у своїх спогадах як його у сралінські часи вчив наставник:
- Яшо! Запам'ятай на все життя: ніколи, чуєш, ні-ко-ли не фотографуй дерева, паркани та загорожі. Бо якийсь мудак побачить у випадковому переплетінні ліній свастику або зірку Давида - і ти покійник!"
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Вообще-то им не мешало бы знать госсимволику тех стран, где они видят экстремизм!
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НЕ ЗРОЗУМІВ ЦЕ ЗРАДА ЧИ ПЕРЕМОГА ЗЕЛЕНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ? ПОРОХОБОТИ, ПОЯСНІТЬ
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