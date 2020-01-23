 Британська поліція вирішила видалити Державний герб України з "Посібника з протидії екстремізму"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві контртерористичного управління британської поліції.
"Ми маємо тісні робочі відносини з нашими українськими партнерами і не маємо наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Великої Британії і посольства України, і вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів", - йдеться в повідомленні.
У поліції пояснили, що тризуб потрапив у посібник, оскільки "праворадикальні групи мають історію неправомірного використання державної символіки у своїх емблемах".
"І саме тому деякі національні прапори і символіка з'явилися в цьому документі", - зазначили британські правоохоронці.
Посольство України у Великій Британії у своєму Twitter відзначило роль дипломатів в досягненні цього рішення.
"У відповідь на численні звернення українців і за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичної допомоги. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні посольства.
Нагадаємо, раніше поліція Британії включила тризуб у список екстремістських символів. Посольство України вимагає видалити. Аналогічно, МЗС України вимагає від Великої Британії виключити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це в четвер заявив глава делегації РФ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой.
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"Делегація поставить питання про порушення базових принципів Ради Європи з боку України щодо російської мови на Україні. Ми вважаємо, що 20 млн наших співвітчизників мають право і повинні мати можливість навчатися і розмовляти російською мовою, ніякі посилання на те, що є мови ЄС і є мова українська, а інших мов немає, вони в Раді Європи не пройдуть", - сказав Толстой.
Він зазначив, що росіян підтримує цілий ряд делегацій, "які також вважають, що закон про освіту і ряд інших мовних рішень, які були прийняті на Україні останнім часом, мають дискримінаційний характер щодо частини населення цієї країни".
Також, за словами Толстого, делегація РФ представить проєкт декларації, яка засуджує руйнування пам'ятників радянським солдатам і спроби перегляду історії Другої світової війни.
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"Ми плануємо запропонувати нашим колегам - парламентарів країн Європи - прийняти декларацію, в якій засудити спроби руйнування військових поховань і меморіалів переможців, які зараз відбуваються в деяких країнах Східної Європи, спроби перегляду історії і спроби поставити під сумнів, що Другу світову війну виграв СРСР разом з союзниками", - сказав Толстой.
Нагадаємо, українська делегація в ПАРЄ не має наміру співпрацювати з представниками РФ в організації.
Зимова сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі. Нагадаємо, українська делегація відмовилась брати участь в останній осінній сесії Асамблеї у зв'язку з поверненням Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання резолюцій Асамблеї.https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/23/7105500/
І сцить у ***** в Ізраїлі запитати, чому досі тривають обстріли і вбивства наших військових.
Треба було ще українському посольству вимагати роз*яснень, на яких підставах цей символ був взагалі включений в список.
Яких конкретно терористів і де, було "спіймано" саме з українським гербом!
едина пізнаваєма річ...яка на загрузла в смтті ))))
пам"ятаю!
БО В ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСЫЛАЮТ ДИПЛОМАТОВ ВООБЩЕ не говорящих . Словакия, Венгрия- тому пример
Власне населення все ніяк не може її опанувати.
А ведь это рука мацквы через каких то британских запроданцев
Хоч щось вдалось.
А надо вылавливать тех , кто создает проблемы Украине
Именно изза толерантности у Украины постоянные проблемы
Я можу тут галасувати, віртуально бити нагайкамивладу по хребту, але який з цього зиск ?
Вони просто не пошевелять своєю кормою, бо А - нездібні, і Б- ледачі.
З того всього радію, що хоч щось вдалось зробити.
Шукати провокаторів в Британії наші явно не будуть і від місцевої влади не вимагатимуть.
Зеля сам соромиться нашого прапору і гербу.
Не хочет слышать - ПОРА ГОТОВИТЬ АДЕКВАТНУЮ ЗАМЕНУ. Вот я бы проголосовала за ЗЕРКАЛЬ
Він такий, кажуть с прідиханєм, сердешний, так старається, але кляті порохоботи йому заважають..
И хрен бы кто вытирал об нас ноги, как сейчас...
Був такий відомий фотограф і фотокореспондент Яків Давидзон. Абсолютно неупоротий, чесний єврей. Його допускали до всіх членів політбюро та перших осіб з-за кордону.
Він писав у своїх спогадах як його у сралінські часи вчив наставник:
- Яшо! Запам'ятай на все життя: ніколи, чуєш, ні-ко-ли не фотографуй дерева, паркани та загорожі. Бо якийсь мудак побачить у випадковому переплетінні ліній свастику або зірку Давида - і ти покійник!"