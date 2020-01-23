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Все про:контррозвідка (188) СБУ (5053) Донбас (13070) вербування (111)

 "МДБ ДНР" намагалася завербувати бізнесмена з Дніпра, який збирався відвідати своїх батьків на окупованому Донбасі, - контррозвідка СБУ

Контррозвідка СБУ викрила чергову спробу терористичної організації "МДБ ДНР" завербувати громадянина України для здійснення злочинної діяльності на шкоду державній безпеці нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у грудні 2019 року під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області бойовики так званої "МДБ ДНР" викрали бізнесмена з Дніпра, який збирався відвідати батьків у рідному Донецьку. Терористи безпідставно звинуватили чоловіка у діяльності на шкоду самопроголошеній "Донецькій народній Республіці", зокрема у роботі на українські спецслужби.

Після пред’явлення "звинувачення" бойовики два тижні незаконно утримували українця у підвальному приміщенні, застосовуючи методи психологічного та фізичною тиску, позбавивши можливості нормального харчування. Погрожуючи розправою над рідними вони схилили комерсанта до конфіденційного співробітництва. Терористи поставили йому завдання збирати та передавати інформацію про патріотичні організації, з якими він підтримував контакти.

Також читайте: Терористи намагалися завербувати чиновника Мін'юсту, - контррозвідка СБУ

Згода на співробітництво повністю не задовільнила бойовиків, тому ще однією умовою звільнення стала конфіскація співробітниками так званого "МДБ ДНР" значної суми готівки та авто бізнесмена.

Відразу після повернення на підконтрольну українській владі територію чоловік звернувся з відповідною заявою до СБ України. Наразі громадянин надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань. За результатами перевірки було встановлено, що він не здійснив жодних дій на шкоду державній безпеці України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171501
 
 
 Топ коментарі
 
Одно непонятно - какого иглесиаса садиться в дорогое авто и ехать в Гарлем на ночь глядя?
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А де у Игорь Валерьича родня живет?
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Краще самих есбеушників перевірити на причетність до шпигунства на користь рф, впевнений результат сильно здивує
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Пытались котороый собирался... Мыслепреступление, однако.
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во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой области террористы так называемой "МГБ ДНР" похитили бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в родном Донецке Источник: https://censor.net.ua/n3171501
якщо вже відкрили статтю - читайте трохи далі заголовку.

й вам користь й дурниць не писатиме.
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Там, там, там, тільки там, де нас нема
Менше льоду, ніж тепла.
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Краще самих есбеушників перевірити на причетність до шпигунства на користь рф, впевнений результат сильно здивує
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думаю он мог предполагать что такое может случится...
удивительно что отпустили (а не оставили в обменном фонде)
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Ватные родители сдали сына -бандеровца ? Скрепы "русского мира" они такие .)))
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Щось давно не було Льоні з Дніпра, бо щось би нам пояснив на Цензорі. "МГБ ДНР" пыталась завербовать бизнесмена из Днепра, который собирался навестить своих родителей на оккупированном Донбассе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6763
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Скорее всего авто недешовое и свежее, вот и вся причина.
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....условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого "МГБ ДНР" значительной суммы наличных и авто бизнесмена.
Еще один из "перестать стрелять" и "там такие же украинци" проведал родню...
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По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности, читатели интересуются а как проверили, и установили, так быстро, человека жалко, но по моему субьективному мнению, заехал богатенький на криминальную территорию, где все друг друга знают, и решили они его потрусить, и тп., и тд.
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Бред какой-то. Если он бизнесмен, то забирай родителей, и поселяй их у себя (где ты там живёшь). Либо ты "бизнесмен"-ларёчник, барыжащий труселями на рынке как Грося. Тогда исправьте в статье этого "мэна" на продавца.
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да планы были коварные, при продаже труселей незаметно распрашивать о военных тайнах.
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он - ЖЛОБ, а жлоб платит даже не дважды
дыныыровцам и эсбэушникам
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Одно непонятно - какого иглесиаса садиться в дорогое авто и ехать в Гарлем на ночь глядя?
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ти че телик не смотришь? Мир-дружба, перестать стрелять, сивоха, зеленский - вотєто все. Короче, там же наши люди - не бандьори какие-то...
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Вот прикинь: Гражданин Израиля на дорогом авто едет в сектор Газа.

Большого ума человеком надо быть для такого. Или точно знать, что тебя не тронут (есть связи).
Мне думается, что идиот не смог бы хоть как-то рулить бизнесом. Значит у этого днепровского кекса таки были связи в ДНР. А это уже значит, что его не вербовали, а просто не сошлись в цене.

Ну Днепр, судя по последним событиям, ментально от Донецка не далеко ушел. "Бати" у них разные, а суть одна.
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еще и денег взял значительную сумму, на всякий случай, вдруг в Обжоре какая акция.
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идиот не смог бы хоть как-то рулить бизнесом

==
Ві хотите сказать шо Янукович не идиот? Что касается ментальности Днепра - а судьи кто? Такой же идиот?
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Денег отжали и отпустили, поездка к родным забрал бы уже их отуда
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без лоха жызнь плоха. какова хрена ты туда папёрся?!
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Бугага. не Бильцана там, часом, вербовали? Та не, ели бы Бильцана, от бы только спросил "сколько плотите?"
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