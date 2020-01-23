 "МДБ ДНР" намагалася завербувати бізнесмена з Дніпра, який збирався відвідати своїх батьків на окупованому Донбасі, - контррозвідка СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у грудні 2019 року під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області бойовики так званої "МДБ ДНР" викрали бізнесмена з Дніпра, який збирався відвідати батьків у рідному Донецьку. Терористи безпідставно звинуватили чоловіка у діяльності на шкоду самопроголошеній "Донецькій народній Республіці", зокрема у роботі на українські спецслужби.

Після пред’явлення "звинувачення" бойовики два тижні незаконно утримували українця у підвальному приміщенні, застосовуючи методи психологічного та фізичною тиску, позбавивши можливості нормального харчування. Погрожуючи розправою над рідними вони схилили комерсанта до конфіденційного співробітництва. Терористи поставили йому завдання збирати та передавати інформацію про патріотичні організації, з якими він підтримував контакти.

Також читайте: Терористи намагалися завербувати чиновника Мін'юсту, - контррозвідка СБУ

Згода на співробітництво повністю не задовільнила бойовиків, тому ще однією умовою звільнення стала конфіскація співробітниками так званого "МДБ ДНР" значної суми готівки та авто бізнесмена.

Відразу після повернення на підконтрольну українській владі територію чоловік звернувся з відповідною заявою до СБ України. Наразі громадянин надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань. За результатами перевірки було встановлено, що він не здійснив жодних дій на шкоду державній безпеці України.