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Все про:демографія (48) статистика (228) заробітчани (269) еміграція (44) Дмитро Дубілет (68)

 За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет

За останні 10 років з України виїхало майже 4 млн громадян. Назад вони не повернулися і продовжують жити за кордоном.

Такі цифри озвучив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Єдине що ми можемо зробити, - це зрозуміти, яка кількість людей за останні 10 років виїхала і не повернулася. Якщо я не помиляюся, то за останні 10 років у нас вийшло мінус 4 мільйони осіб. Але, мабуть, цього цитувати не потрібно, тому що це не точно. Близько 3,8 мільйона осіб за останні 10 років. Це ті люди, які не повернулися, бо вони залишилися заробітчанами або з іншої причини - це ж відкрите питання. Це відкрита статистика", - сказав Дубілет.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171499
 
 
 Топ коментарі
 
Не для тех, кто приедет жить.
Для тех, кто скупит украинскую землю, внезапно став гражданином Украины.
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а въехало и осталось?
ну чтоб понять, для кого Закон о двойном гражданстве тулите
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Рыба ищет где глубже а человек где лучше! Так что не удивлен За последние 10 лет из Украины выехали около 3,8 млн человек, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9160
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40 миллионов в Украине есть... а то помню, летом 2019 зеленые дебилы начали активно подмахивать кремлевской пропаганде в том, что в Украине нет людей и осталось всего 30 или 28 миллионов населения.
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стоит учесть, что это не пенсы, а активные, предприимчивые, работящие люди.
которые теперь платят налоги и поднимают ввп другой стране.
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