 Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю": "Консультуватимемо і підтримуватимемо"

Deutsche Bahn - національний німецький оператор залізничних перевезень - не планує брати в управління українську "Укрзалізницю". Про це, відповідаючи на запит DW, у четвер, 23 січня, повідомили в пресслужбі компанії.

"DB Engineering & Consulting - консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту -консультуватиме і підтримуватиме "Укрзалізницю" у підприємницьких і технічних питаннях", - йдеться у відповіді німецької компанії.

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Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, де відбувається Всесвітній економічний форум.

У четвер, 23 січня, на українському сніданку в Давосі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла - колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і ексголова Відомства федерального канцлера. - Ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду Меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з "Укрзалізницею".

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Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні "Укрзалізниці", заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій. Водночас міністр не відкидає інших форматів співпраці у майбутньому. "Поки що це умовно радники, а надалі будемо дивитися", - сказав Криклій.

Міністр уточнив, що Україна радитиметься з німецькими фахівцями, зокрема щодо розвитку пасажирських і вантажних перевезень. На думку урядовця, стратегічне партнерство із Deutsche Bahn збільшить транзитний потенціал України.