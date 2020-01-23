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 Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю": "Консультуватимемо і підтримуватимемо"

Deutsche Bahn консультуватиме "Укрзалізницю", а не керуватиме нею. Так німецька компанія прокоментувала слова українського прем'єра Гончарука про бажання віддати "УЗ" в управління німцям на 10 років.

Deutsche Bahn - національний німецький оператор залізничних перевезень - не планує брати в управління українську "Укрзалізницю". Про це, відповідаючи на запит DW, у четвер, 23 січня, повідомили в пресслужбі компанії.

"DB Engineering & Consulting - консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту -консультуватиме і підтримуватиме "Укрзалізницю" у підприємницьких і технічних питаннях", - йдеться у відповіді німецької компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання щодо продажу чи оренди "УЗ" не стоїть: йдеться про стратегічне партнерство, - Криклій стосовно співпраці з Deutsche Bahn

Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, де відбувається Всесвітній економічний форум.

У четвер, 23 січня, на українському сніданку в Давосі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла - колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і ексголова Відомства федерального канцлера. - Ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду Меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з "Укрзалізницею".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук. ВIДЕО

Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні "Укрзалізниці", заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій. Водночас міністр не відкидає інших форматів співпраці у майбутньому. "Поки що це умовно радники, а надалі будемо дивитися", - сказав Криклій.

Міністр уточнив, що Україна радитиметься з німецькими фахівцями, зокрема щодо розвитку пасажирських і вантажних перевезень. На думку урядовця, стратегічне партнерство із Deutsche Bahn збільшить транзитний потенціал України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171495
 
 
 Топ коментарі
 
Відфутболили зелених довбнів.
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гребанный стыд. оно даже соврать толком не умеет!
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Та твою ж мать Deutsche Bahn не планирует принимать в управление "Укрзализныцю": "Будем консультировать и поддерживать" - Цензор.НЕТ 7705 опять ролики переснимать про зелини победи
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Транзит Украины возможен только с юга на север. С запада на восток стоит Расия.
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Естественно. Кто ж с ворами и кретинами хочет связываться? Тем более немцы.
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Хм . Зєбулони , навіть упороті , якісь не послідовні . На темі жодного .
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якби віддавали хоть на 50 ,то німці може би і згодились ,а на 10 їм нахер не потрібно
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а я говорил что в нашей помойке никто не рискнет брать ничего в аренду тем более совковую УЗ с ее металоломом,а зебилы запели что чуть ли не продают )
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И дурачкам понятно, что лучше деньги брать за консультацию и не за что не отвечать. Вот так и будут продолжать с нас деньги качать .
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Пороха барыгу назад.Бо порохоботи сходять з розуму.
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Заманалися у 1942-му на 1435 мм перешивати.
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Я бы посоветовал бы Трусковецким добровольно побыстрому уйти , или вас Зеленых тварей скоро вынесут , но в этот раз спокойно убежать не дадут Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю": "Консультуватимемо і підтримуватимемо" - Цензор.НЕТ 2453 Слишком много оружия на руках Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю": "Консультуватимемо і підтримуватимемо" - Цензор.НЕТ 7922
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да не кто никого не вынесет, сколько было сранья при Порохе и 5 лет просто ныли и ничего не делали,так и при Зеблике будут ныть и ничего не делать весь строк,про оружые на руках при Порохе каждый раз говорили и всего лишь
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Если немцы туда зайдут, они прозреют от уровня откатов и т.д.В их голове не сможет поместиться весь масштаб управления и закупок.
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с ними шутят а они серьёзно..... от жеж эти немцы..............
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