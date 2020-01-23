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Все про:Порошенко (8132) Труба (249) ДБР (804)

 Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба

Суспільство має розуміти ризики гри з незаконним прослуховуванням кабінетів державних керівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив ексдиректор ДБР Роман Труба.

"Купівля-продаж з можливим ухиленням від податків саме цього каналу розслідується в рамках кримінального провадження ДБР, де Петро Порошенко уперто не приходив на допити. На цьому можна було би поставити крапку, але мені цікаво: приватна компанія досліджувала матеріали з анонімного телеграм-каналу чи Петро Порошенко надав оригінальні записи з прослуховування мого кабінету?" - йдеться в повідомленні

Труба зазначив, що не стверджує, що прослуховування було встановлено ​​на замовлення Порошенка.

"Та саме цей "гарант" єдиний, хто "торгує плівками" в політичному просторі", - заявив Труба.

"Водночас, ми, суспільство, маємо розуміти ризики гри з незаконними прослуховуваннями кабінетів державних керівників. Невідомо, скількох ще незаконно прослуховують та як ці плівки можуть бути використані надалі: для фейкових комбінацій з метою зняття з посад або для торгівлі національними інтересами. І перше – не найгірше", - підсумував Труба.

Нагадаємо, раніше канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.

Адвокати п'ятого Президента України Петра Порошенка будуть домагатися долучення до проваджень проти Труби, відкритих за їхньою заявою, експертизи "записів Труби", проведеної на замовлення Прямого каналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок із прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби, - "Прямий"

Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171492
 
 
 Топ коментарі
 
Татышо?
А оно думало, шо только оно может подслушивать, шоб дела шить и доказательства фальсифицировать или компрометировать.
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Ой, а шо ж це ми так схарапудилися?
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Труба еще и оправдывается, падло. Пусть идет в трубу.
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Татышо?
А оно думало, шо только оно может подслушивать, шоб дела шить и доказательства фальсифицировать или компрометировать.
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Труба еще и оправдывается, падло. Пусть идет в трубу.
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Та діло - Труба. Шпигуни розперезалися, як ніколи не перезалися!
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уводит в сторону от своей продажности и преступллений! Лучше расказал бы как нарушал закон, выполняя заказуху от Портнова и Богдана, и как раздавал поручения шить дела! А это уже уголовные деяния!
Если ни одно чмо в силовых оргнах не делает экспертизу, то остается ее делать только частным образом.
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В выхлопной трубе Портнова Порошенко сделал дырку и она стала травить
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А нічого було трубі багато физдіти в трубу. Тепер вже все, труба досифонилася 😕
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Известно, Труба. Не волнуйся. Тебе тоже в свое время все пояснят.
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в загнивающей Америке после подобных зашкваров в отставку и под суд отправились бы все, - от директора АНБ до преза. А тут рай...
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так тот ж в "загнивающій", а тут оде "цвітіння" Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба - Цензор.НЕТ 7872, та "досягнення", і все в угоду "господарів" від "слуг" Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба - Цензор.НЕТ 4759
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да - тому 1% что бЭнЭфицарии "украины" , и их обслуги - 15%- й да....- остальные сами чувствуют как "хАрашо")))
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Ти ба, воно, виявляється суспільство. А на фонаре, муссорок, повисеть не хочешь????
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слышите звук воды?!.. это Трубу слило в унитаз истории..
Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба - Цензор.НЕТ 3069
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А потом люди удивляются, чего такие огромные счета за коммуналку приходят.
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та ладно! может они так на кошечьем сорбенте в лоток экономят (тоже не 3 копейки стоит))))
видите, как какаху свою лапой притапливает? ))) ну.. чтоб второй раз не смывать! )))
умнейшее Божье творение! умнейшее!!!
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я розумію тільки оде - тебе та таких як ти , потрібно, як в Китаї, розстрілювати ....- що, срака жим жим...
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Так а какой толк от Трубы кроме как прослушать. Труба, в смысле - телефонная. Даже не труба, а целый смартфон.
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Ого, уже клеит из себя мученика за национальные интересы? "А как дысал, как дысал..." Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба - Цензор.НЕТ 9484
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это не страна ассоциированная с ЕС. это *****, нигерия
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Так воно вже погодилось з експертизою і вже не каже ,що це фейк і воно дійсно порушило закон.Чекаємо на підтвердження інших фігурантів цього зашквару ,а саме з АП.
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Время ЗЕленому лохторату менять слоган на...
МЫ ОБОСРАЛИСЯ РАЗОМ!))))
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То есть то, что порошенко не платил налоги, то это, по мнению соевых экспертов, ничего страшного. Ему можна)))
А вот пленки Онищенко - нельзя привлекать, а пленки трубы- можно. Соевые, вы определитесь уже - пленки - это доказательство или нет
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какие такие "пленки онищенка", зебил? Их в природе не существует
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налоги какие то неплаченные Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба - Цензор.НЕТ 6097 просто идиот
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Хоть что-то, кроме фантазий и вбросов, об этом есть?
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угу.. продам аудиокасеты: "пленки Онищенко", следы "Снежного Йети", "каналы на Марсе", "Верка Сердючка родила" и другие сказки на ночь для Зебилов..
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налоги обязаны платить фсе. но, как бы, это пока это только одни слова трубы. если есть доказательная база - в суд, который и определит виновен человек или нет. пока же получается как в пестне "машины времени": фсе очень просто, нет гор золотых".
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Татьяна Лайф - Танюха, мы же все знаем что Барыга-мальдивский своровал весь бюджет, использовал прослушку, наживался на войне вместе с своими соевыми помощниками и порохоботами.. и не платил налоги...

Но ведь Зеля же не такой?
Зеля и его команда честные революционеры , правда же?

Они же посадят Трубу, который опозорил их ряды..., да?

Они посадят Богдана, Беню и др замешенных в этом криминальном деле, да?
А потом и порошенко можно в камеру с чистой совестью..- вот как ты думаешь?
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Чем ей думать? Она тут свою бредятину постит уже шестой год. Там черепушка пустая от слова совсем.
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Порошенко еще кроме налогов своего брата убил и съел...ога...именно так и сказали на Г+Г
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Порошенко отвечает за свое, зекоманда за свое.
Нехер стрелки переводить, стадо зебильное.
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Тролллиха - однодневка, судя по сленгу , возможно, и мужик, ты и есть стадо с ботофермы.
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Голос подало,чмо. Пищит там что-то шлюшка продажная.
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хм. а, шо в Украине нет специально обученных людей, умеющих регулярно проверять кабинеты чиновников на "жучки"?!
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Нет.
Я как то писал.
Не, ну есть детективные агентства, которые умеют.
Но, получающие зарплаты из бюджета - полные дебилы
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странно. процедура вроде бы и не сложная. да, и саму переговорную оборудовать противодействию (глушилки всякие; правильное расположение комнаты, с учетом расположения окон; и т.п.) вроде бы проще простого.
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Ну, закупают разное барахло, по принципу миноискателя за откаты.
Этим барахлом затруднительно даже гвозди в стенах искать.
Современный комплекс стоит от 70 штук баксов, вроде и тратят больше, но в госструктуры его не закупали.
Пленку на окна не клеят - секретарше будет загорать неудобно и для вазонов она неблагоприятна, в спецкомнатах - клаустрофобия..
Ну, понимаете
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Скажу по секрету, це ті самі люди, що ту прослушку ставлять...
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есть. ПРосто на тромбон никто не думал)
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Не понял, если зебилам необходимо, то они всех прослушивают и шьют дела только на основании того, что люди в личных разговорах матерятся.
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Во первых, там не х....... прослушивать, а во вторых, там не х ...... использовать.
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Этим заявлением туповатый Труба признал, что на пленках таки он.
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Тебя козла и шавку,однозначно ждёт суд и отсидка,с твоим уровнем интеллекта,-работать вахтёром в туалете и кричать -занято...
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А працювати по закону, а не тіліпать язиками і ліпити горбатого до стіни на замовлення каламойшів і портнових не пробували?
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...холуй отозвался.."..я все сделаю андрей..."...***, сгинь нечисть опущенная..какой ты нах керовник?!...шнырь последний на побегушках у братвы достойнее себя ведет....ф топку! Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба - Цензор.НЕТ 4484
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Согласен, что прослушка была незаконна и не имеет юридической силы. И Трубе, как и адвокатам Поршенко это достоверно известно. Только вот Труба "прогибась под власть" (чего он не отрицает) полностью размазал себя и подчиненное ему ведомство в дерьме. Но он не утонет, потому как закон природы непоколебим - ..ерьмо не тонет.
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"В то же время, мы, общество, должны понимать риски игры с незаконной прослушкой кабинетов государственных руководителей." Источник: https://censor.net.ua/n3171492

Как лихо он себя вместе с другими чиновниками обозвал обществом. А Это "общество" должно понимать, что только оно в ответе за то, что делается в стране, что только оно принимая неправомочные законы, постановления, решения судов пилит сук на котором сидит? Нет?? Именно благодаря такому "обществу" и его действиям возможна прослушка высших должностных лиц страны. Если во главе страны поставить Зерро-шута, во главе кабмина - профана-недоросль, во главе парламента - бесхребетное существо, во главе "правящей партии" - откровенного нарика, во главе СБУ - уголовника то получим то "общество" которое должно понимать риски.
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честным людям прослушка не страшна, но для вас это кол осиновый
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Навіть , якби в ДБР працювали чесні люди , то витоки інформації шкодили б Україні ще більше .
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але шкодять вони чомусь лише таким козлам як труба
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А шо, вже не такий крутий і нєзалєжний? Да, Труба? Зліли тебе як гівно в клозєті. Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба - Цензор.НЕТ 3653
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а как же эпоха открытости, все их терки должны быть в смартфоне и прозрачно, так они обещали
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это же общественный контроль чтобы не было коррупции, чего всполошились. вы же хотите даже оборонный заказ раскрыть
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чувак не кается. чувак сожалеет шо его поймали
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Поужинали-потанцевали, теперь очередь следующих...
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Так що, труба вже визнав що плівки не фейк, чи я щось пропустив?
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а особенно как потом с должности снимают, абыдно...
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Да не может быть,чтобы прослушивали! Это говорю Вам я-человек,которого точно, никто,никогда и нигде не прослушивают! Шютка.Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба - Цензор.НЕТ 872
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Якщо, той хто це робить, такі мерзотні, як труба? А чого ти очікував мерзота?
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Не пойняв, за яку купівлю Телеграм-каналу він торочить? Він що, знайшов його власника? Як?

До речі, я чув, що якимось чином Труба і Портнов привязують Порошенка до власності на "Прямий канал", хоча Макеєнко на всіх майданчиках тверрдить "мій канал, я купив!"
Так Телеграм-канал, і "Прямий" - зовсім інші речі!
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"... или Петр Порошенко предоставил оригинальные записи с прослушивания моего кабинета?", - говорится в сообщении....."
Записи с прослушивания - это на каком языке ???
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Суспільство зрозуміло одне: що при владі були підера%и, прийши підерас%и і ...
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если трубам мзвестно кого они прослушивали,то трубоукладчикам известно и про трубы и про их общение
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