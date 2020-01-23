 Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив ексдиректор ДБР Роман Труба.

"Купівля-продаж з можливим ухиленням від податків саме цього каналу розслідується в рамках кримінального провадження ДБР, де Петро Порошенко уперто не приходив на допити. На цьому можна було би поставити крапку, але мені цікаво: приватна компанія досліджувала матеріали з анонімного телеграм-каналу чи Петро Порошенко надав оригінальні записи з прослуховування мого кабінету?" - йдеться в повідомленні



Труба зазначив, що не стверджує, що прослуховування було встановлено ​​на замовлення Порошенка.

"Та саме цей "гарант" єдиний, хто "торгує плівками" в політичному просторі", - заявив Труба.



"Водночас, ми, суспільство, маємо розуміти ризики гри з незаконними прослуховуваннями кабінетів державних керівників. Невідомо, скількох ще незаконно прослуховують та як ці плівки можуть бути використані надалі: для фейкових комбінацій з метою зняття з посад або для торгівлі національними інтересами. І перше – не найгірше", - підсумував Труба.

Нагадаємо, раніше канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.

Адвокати п'ятого Президента України Петра Порошенка будуть домагатися долучення до проваджень проти Труби, відкритих за їхньою заявою, експертизи "записів Труби", проведеної на замовлення Прямого каналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок із прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби, - "Прямий"