 Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив ексдиректор ДБР Роман Труба.
"Купівля-продаж з можливим ухиленням від податків саме цього каналу розслідується в рамках кримінального провадження ДБР, де Петро Порошенко уперто не приходив на допити. На цьому можна було би поставити крапку, але мені цікаво: приватна компанія досліджувала матеріали з анонімного телеграм-каналу чи Петро Порошенко надав оригінальні записи з прослуховування мого кабінету?" - йдеться в повідомленні
Труба зазначив, що не стверджує, що прослуховування було встановлено на замовлення Порошенка.
"Та саме цей "гарант" єдиний, хто "торгує плівками" в політичному просторі", - заявив Труба.
"Водночас, ми, суспільство, маємо розуміти ризики гри з незаконними прослуховуваннями кабінетів державних керівників. Невідомо, скількох ще незаконно прослуховують та як ці плівки можуть бути використані надалі: для фейкових комбінацій з метою зняття з посад або для торгівлі національними інтересами. І перше – не найгірше", - підсумував Труба.
Нагадаємо, раніше канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.
Адвокати п'ятого Президента України Петра Порошенка будуть домагатися долучення до проваджень проти Труби, відкритих за їхньою заявою, експертизи "записів Труби", проведеної на замовлення Прямого каналу.
А оно думало, шо только оно может подслушивать, шоб дела шить и доказательства фальсифицировать или компрометировать.
Если ни одно чмо в силовых оргнах не делает экспертизу, то остается ее делать только частным образом.
видите, как какаху свою лапой притапливает? ))) ну.. чтоб второй раз не смывать! )))
умнейшее Божье творение! умнейшее!!!
МЫ ОБОСРАЛИСЯ РАЗОМ!))))
А вот пленки Онищенко - нельзя привлекать, а пленки трубы- можно. Соевые, вы определитесь уже - пленки - это доказательство или нет
Но ведь Зеля же не такой?
Зеля и его команда честные революционеры , правда же?
Они же посадят Трубу, который опозорил их ряды..., да?
Они посадят Богдана, Беню и др замешенных в этом криминальном деле, да?
А потом и порошенко можно в камеру с чистой совестью..- вот как ты думаешь?
Нехер стрелки переводить, стадо зебильное.
Я как то писал.
Не, ну есть детективные агентства, которые умеют.
Но, получающие зарплаты из бюджета - полные дебилы
Этим барахлом затруднительно даже гвозди в стенах искать.
Современный комплекс стоит от 70 штук баксов, вроде и тратят больше, но в госструктуры его не закупали.
Пленку на окна не клеят - секретарше будет загорать неудобно и для вазонов она неблагоприятна, в спецкомнатах - клаустрофобия..
Ну, понимаете
Как лихо он себя вместе с другими чиновниками обозвал обществом. А Это "общество" должно понимать, что только оно в ответе за то, что делается в стране, что только оно принимая неправомочные законы, постановления, решения судов пилит сук на котором сидит? Нет?? Именно благодаря такому "обществу" и его действиям возможна прослушка высших должностных лиц страны. Если во главе страны поставить Зерро-шута, во главе кабмина - профана-недоросль, во главе парламента - бесхребетное существо, во главе "правящей партии" - откровенного нарика, во главе СБУ - уголовника то получим то "общество" которое должно понимать риски.
...
До речі, я чув, що якимось чином Труба і Портнов привязують Порошенка до власності на "Прямий канал", хоча Макеєнко на всіх майданчиках тверрдить "мій канал, я купив!"
Так Телеграм-канал, і "Прямий" - зовсім інші речі!
Записи с прослушивания - это на каком языке ???