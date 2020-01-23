 Підготовка оборонного замовлення цього року відбувається за новими стандартами, - Загороднюк

За словами міністра, вперше в історії України Міноборони запроваджує систему внутрішнього контролю за стандартами НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, він наголосив, що пріоритетом діяльності оборонного відомства і уряду в цілому є боротьба з корупцією.
"Хто знає - розуміють, що ми не на словах, а на ділі боремося з таким явищем, як корупція. Одна з важливих тем - це закупівлі. Велика кількість коштів неефективно витрачалася або розкрадалася саме на закупівлях. Зараз ми готуємо новий закон, змінили процеси закупівлі, змінили команди, які займаються закупівлями. Підготовка ДОЗ цього року відбувається за новими стандартами. Робота триває, і я вважаю, що через пів року-рік ми вже побачимо суттєву різницю", - зазначив Загороднюк.
Перестановка, переименование ничего не даст... Как был бордель так и останется им.
Конца и края этой борьбы не видно, и результатов тоже не видно
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еще один правоохранительный орган? а я думал приоритетом МО должно быть, чтобы наша армия становилась сильнее и защищала нас от врага. А борьба с коррупцией -это хорошо, но должно идти параллельно.
Лучше бы обьяснил, что такое закупки по стандартам НАТО!
основные антико-ко-коррупционисты:
квартирыч - 500 000 в месяц
найемыч - 350 000 в месяц.
у борцунов не такие уж плохие результаты
Кстати, по этому списку товарищей из набсовета УЗ, сдавших стратегическую (в том числе, в оборонном смысле) украинскую железную дорогу немецким партнерам России и Путина (по всяким «Северным потокам» и прочим многомиллиардным штукам). В нем, помимо кучки соросят, любопытна личность Адомаса Аудицкаса.
Аудицкас вообще случайно попал в Набсовет УЗ. Изначально в Украину из Литвы, где он занимался распилом литовской госсоббственности в тамошнем Агентстве по приватизации и подрабатывал лоббизмом, его притащил старый товарищ и партнер - «любимый» всеми нами международный аферист Свинайварас Абромавичус.
Аудицкас был у него мальчиком на побегушках в Минэкономики - отвечал за контакты с представителями литовского бизнеса, которые хотели зайти в Украину в обход стандартных правил и процедур, надеясь на протекцию Абромавичуса (который был в то время министром экономики). Затем, когда Свинавараса ушли из Кабмина, Аудицкас там как-то удержался, предлагая всем чиновникам услуги по «Обилечиванию» литовских бизнесменов, пытающихся завести инвестиции в Украину.
Летом режим Порошенко окончательно пал (уже после парламентских выборов), вместе со старым правительством, на котором паразитировал Аудицкас. И литовец отчаянно пытался пристроится хоть на сколько-нибудь хлебное местечко. Стать членом Набсовета Нафтогаза Украины или УЗ стало его идеей-фикс.
И вот, отставка правительства Гройсмана уже была проголосована, Грося дела сдал, плотно и мощно отметил с коллегами завершение работы в Кабмине, вещи его из кабинета были уже вывезены, и он собирался уходить (навсегда). Но тут к нему зашёл Аудицкас, и взмолился: мол, все вы уходите, но вам есть чем заняться, а я тут столько проработал в Украине с вами, но мне теперь просто не на что жить!
Я маленький, пожалейте, помогите (Аудицкас действительно низкого роста. И канва его просьбы реальна, это не шутка!). Бухой Гройсман смахнул скупую слезу и подписал текст решения о назначении Аудицкаса в Набсовет УЗ, который литовец заботливо принёс с собой в папочке.
Это был, как говорят в КМ, исторически последний документ, который Гройсман подписал как премьер. Такая вот прощальная какашка для всех украинцев (не только для 73%, но и для всех остальных тоже).
Кушай-те.
У банды тупых оманских ишаков вообще мозги выдуло на курортах? Основные задачи МОУ-обеспечение функционирования, боевой и мобилизационной готовности, боеспособности и подготовки Вооружённых Сил к выполнению положенных на них функций и задач!!!!!!!!!!!!!