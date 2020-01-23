 10% Дорожнього фонду влади областей не змогли витратити на дороги, - Голик

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Він нагадує, що 35% Дорожнього Фонду йдуть саме на ОДА на ремонт і утримання доріг, що перебувають у них на балансі - це дороги обласні та сільські - і до 20% може бути ними використано на ремонт доріг у межах населених пунктів. У 2019 му році ця сума була 14,6 млрд грн. У 2020-му році ця сума буде 22 млрд грн.

Згідно з опублікованими Голиком даними, найкращі області за показником "Максимальне використання Дорожнього Фонду" - Сумська, Хмельницька та Харківська. Найгірші області за цим же показником: Чернівецька - не використано 39% або 90 млн грн Дорожнього Фонду, Кіровоградська - не використано 34,55% або 164 млн грн Дорожнього Фонду, і Житомирська - не використано 24,4% або 189 млн грн Дорожнього Фонду .

Лідери з використання капітального ремонту в 2019-му році: м. Київ - 100%, Дніпропетровська ОДА - 84%, а також Івано-Франківська ОДА - 83,6%. Лідери з використання різних видів поточних ремонтів: Сумська ОДА - 100%, Тернопільська ОДА - 100%, і Вінницька ОДА - 99,75%.

Радник прем'єра також зазначив показники статистики, які свідчать про швидкість витрати грошей Дорожнього Фонду обласними адміністраціями в грудні.

"15% всього Дорожнього Фонду або 2,3 млрд грн витрачено ОДА в грудні. Багато ви бачили дорожніх робіт в грудні? Залишки Дорожнього Фонду були у ОДА і станом на 30.11, але вони не використовувалися. Звідки такі витрати в грудні? Згідно із закритими актами виконаних робіт. Чому вони не були закриті раніше, якщо гроші були? Що це за роботи, акти за якими закривалися в грудні? Обслуговування доріг у вигляді прибирання снігу? Могло б так бути, але не було у нас рясних снігопадів у грудні", - підкреслив Голик.

Як зазначав радник прем'єра раніше, Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому два закони - 2660 і 2661, які дозволяють Укравтодору залучити 20 млрд грн на ремонт доріг.