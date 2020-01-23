 Терористу "ЛНР" повідомлено про підозру в артобстрілі Щастя, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній), ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.



За даними слідства, зазначений громадянин України 30 серпня 2016 року, перебуваючи на території селища Весела Гора Луганської області, діючи умисно, спільно із іншими учасникам терористичної організації "ЛНР" та представниками ЗС РФ здійснив артилерійські обстріли цивільної інфраструктури та цивільного населення міста Щастя Луганської області.

Унаслідок зазначених дій загинула 1 цивільна особа, зруйновано і пошкоджено 23 нерухомі об’єкти цивільної інфраструктури та 5 транспортних засобів.

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