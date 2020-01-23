 У Києві проживає одна десята населення України, - дані електронного перепису

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"У місті Києві живе 3,7 млн людей. До речі, мене це вразило, я чомусь думав, що буде менше", - сказав Дубілет під час презентації даних електронного перепису населення в четвер у Києві.

Зокрема, 1,712 млн населення столиці становлять чоловіки, а 1,992 млн - жінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напевно, ми цим шляхом не підемо, - Дубілет про проведення перепису населення

Разом з областю, в якій живе 2,289 млн осіб, на Київщині проживає 5,989 млн осіб, що становить 16% від загального населення країни.

Крім того, у Вінницькій область проживає 1,331 млн осіб, у Волинській - 0,903 млн, у Дніпропетровській - 3,230 млн, у Донецькій (підконтрольна частина) - 1,981 млн, у Житомирській - 1,062 млн, у Закарпатській - 0,924 млн, у Запорізькій - 1,656 млн, в Івано-Франківській - 1,125 млн, у Кіровоградській - 0,826 млн, у Луганській (підконтрольна частина) - 1,127 млн, у Львівській - 2,290 млн, у Миколаївській - 1,053 млн, в Одеській - 2,347 млн, у Полтавській - 1,227 млн, у Рівненській - 0,943 млн, Сумській - 0,932 млн, Тернопільській - 0,763 млн, Харківській - 2,795 млн, Херсонській - 0,913 млн, Хмельницькій - 1,024 млн, Черкаській - 1,088 млрд, Чернівецькій - 0,727 млн і в Чернігівській області - 0,912 млн осіб.

Це оцінки чисельності населення станом на 1 грудня 2019 року. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Відхилення результатів не перевищує 2,86%.