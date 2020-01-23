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 Суспільство
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Все про:Київ (6845) перепис населення (45) Дмитро Дубілет (68)

 У Києві проживає одна десята населення України, - дані електронного перепису

Згідно з даними так званого електронного перепису в Києві проживає 3,7 мільйона осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"У місті Києві живе 3,7 млн людей. До речі, мене це вразило, я чомусь думав, що буде менше", - сказав Дубілет під час презентації даних електронного перепису населення в четвер у Києві.

Зокрема, 1,712 млн населення столиці становлять чоловіки, а 1,992 млн - жінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напевно, ми цим шляхом не підемо, - Дубілет про проведення перепису населення

Разом з областю, в якій живе 2,289 млн осіб, на Київщині проживає 5,989 млн осіб, що становить 16% від загального населення країни.

Крім того, у Вінницькій область проживає 1,331 млн осіб, у Волинській - 0,903 млн, у Дніпропетровській - 3,230 млн, у Донецькій (підконтрольна частина) - 1,981 млн, у Житомирській - 1,062 млн, у Закарпатській - 0,924 млн, у Запорізькій - 1,656 млн, в Івано-Франківській - 1,125 млн, у Кіровоградській - 0,826 млн, у Луганській (підконтрольна частина) - 1,127 млн, у Львівській - 2,290 млн, у Миколаївській - 1,053 млн, в Одеській - 2,347 млн, у Полтавській - 1,227 млн, у Рівненській - 0,943 млн, Сумській - 0,932 млн, Тернопільській - 0,763 млн, Харківській - 2,795 млн, Херсонській - 0,913 млн, Хмельницькій - 1,024 млн, Черкаській - 1,088 млрд, Чернівецькій - 0,727 млн і в Чернігівській області - 0,912 млн осіб.

Це оцінки чисельності населення станом на 1 грудня 2019 року. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Відхилення результатів не перевищує 2,86%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171485
 
 
 Топ коментарі
 
Київ - не гумовий!
Куди ви лізете, бл...!
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Да, ладно вам... Мобила у любого есть в этой стране, даже у ребёнка или старого пенсионера...
И при чём тут магазин Лайф, если есть полно везде Водафон (МТС) и Киевстар...
У меня лично две симки - Водафон и Киевстар.
У меня в семье и у меня и у жены и у ребёнка (9 лет) есть мобилы. И у родителей по мобиле. И так у всех граждан.
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В любом даже забитом селе или хуторе у всех есть мобилы, это факт.
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Не переживай, просто Дубилет - дурак. Считали количество SIM-карт, а в Киеве их у каждого несколько штук. А в провинции, наоборот, не у каждого есть телефон, и не говоря уже о нескольких сим-картах. Итого - цифры для Киева получились завышенные. Считать нужно уметь, а узеленские тупые поголовно.
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В любом даже забитом селе или хуторе у всех есть мобилы, это факт.
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1. Старики
2. Дети

У многих, но не у всех, это раз. И уж точно, количество сим-карт на одного человека в Киеве и в сельской местности разное. Считать нужно уметь, а Дубилет дурак, и не умеет.
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Просто в Киеве туева хуча контор, интернет-лавок и прочего "малого" бизнеса, а равно и ЧП-шников с 3-4 (а то и больше) служебными номерами на каждую единицу.
По SIM-кам считать нельзя однозначно.
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не удивительно, спасибо предыдущим президентам, которые довели до этого
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Всі бази даних по реєстрації, автомобільних правах, ув'язнених, військових, користувачів різними послугами і т.д. і т.п. є. Порахує будь-який студент.
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Не каждый студент догадается, не каждому доступ дадут. Далее, в двух разных реестрах одни и те же фамилии могут быть по разному записаны. Подсчитать людей нужно уметь, а зеленая слизь не умеет вообще ничего.
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Все реестры составляются по номерах документов. От детей - свидетельства о рождении - до взрослых - паспорта и податковый код, карточки соцстраха. Пенс. удостоверение. Ума то - умение работать с базами данных.
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А кому охота сидеть в селе без работы или работать за шиши в райцентре?Вот и едут в Киев.
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Одна из причин, почему многие стремяться в столицу, кроется в том, что зарплаты в Киеве больше чем в других городах и областях...
Согласно Укрстата, средняя зарплата в Киеве - 15 тысяч, по Украине - 10 тысяч, а в какой нибудь Черновицкой области или Черниговской вообще - 7-8 тысяч.
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тому що споживачів товарів-послуг більше.
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Да хирня эта их перепись.
Просто в Киеве у каждого по несколько мобилок, а в сёлах и райцентрах ещё полно народа без них.
Не во всех райцентрах есть даже фирменные центры операторов мобильной связи.
Даже в довольно больших типа Чертков нет магазина лайф.
А дети, а глубокие пенсионеры?
Если учесть умственные развитие студентов могилянки, которые поголовно из забитых сел, там нет и электричества, потому, как они даже книжек никогда не читали
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Да, ладно вам... Мобила у любого есть в этой стране, даже у ребёнка или старого пенсионера...
И при чём тут магазин Лайф, если есть полно везде Водафон (МТС) и Киевстар...
У меня лично две симки - Водафон и Киевстар.
У меня в семье и у меня и у жены и у ребёнка (9 лет) есть мобилы. И у родителей по мобиле. И так у всех граждан.
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У тебя лично две симки? Ну, так тебя дуб-билет два раза посчитал. А бабку в селе - один раз. А соседку ее, 70 лет, ноль раз. Потому что дурак.
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Ну и на хрена мне водафон или Киевстар, если в лайф тарифы в два раза ниже?
И поинтересуйтесь таки.
Нет у многих мобильных.
Теща моя освоила, а тесть, связан всю жизнь с техникой - не освоил.
Детям часто не покупают телефоны, потому как старшеклассники у них забирают.
А бабки, торгующие творогом и яйцами в большинстве тоже их не имеют
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А тесть не потому, что совсем тупой, просто с пальцами проблемы и не может на мобилке кнопки нажимать.
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Ну куда инвесторов заводить, в половине западных областей и по миллиону нет... Очевидно что они уже давно свалили. Кстати по Киевской области может быть значительно больше людей, в кооперативах люди живут без регистрации.
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Дубилет по прежнему жгёть кухарок.Целый день.
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(голосом Понамаренко) Як тебе не любити , Києве мій.. !)
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