EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2775  45
Матеріали за темою:
Все про:домашній арешт (61) Грищенко Інна (10)

 Апеляційний суд відправив фігурантку справи про вбивство Шеремета Інну Грищенко (Пуму) під домашній арешт, - адвокат. ФОТО

Обвинувачену в підготовці вбивства бізнесмена в Косові Інну Грищенко, яку слідство у справі про вбивство Павла Шеремета розглядає як джерело інформації, відпустили під домашній арешт.

Про це повідомила адвокатка Олена Помазановська, передає Цензор.НЕТ.

"В нас сьогодні реально "Добрий день"!!! Багато хто підтримував і вірив, і таки реально!!!
Резолютивна частина рішення суду:
"Апеляційну скаргу захисників Помазановської та Широковського задовільнити, Грищенко Інну Петрівну звільнити в залі суду, запобіжний захід змінити на домашній арешт", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обшуку у Пуми (Грищенко) я була понятою. Там мене "змалювали" як таку, що ідеально підходить для обвинувачення, - Дугарь

Апеляційний суд відправив фігурантку справи про вбивство Шеремета Інну Грищенко (Пуму) під домашній арешт, - адвокат 01
Апеляційний суд відправив фігурантку справи про вбивство Шеремета Інну Грищенко (Пуму) під домашній арешт, - адвокат 02

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

За словами МВС, у справі Шеремета подружжя Грищенків фігурує як особи, які володіють інформацією: "Не відкидаємо, що вони стануть підозрюваними".

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171484
 
   
 Топ коментарі
 
Хоч не велика, але перемога над зєтварями.
 показати весь коментар
 
Да, нужно аккуратне по телефону говорить, хотя финал этого лицедейства власти очевиден, очередной, жидкий обсирон...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хоч не велика, але перемога над зєтварями.
 показати весь коментар
 
 
Почався відступ реакціонерів. Сподіваюся, він буде посилюватися і перерости у втечу.
 показати весь коментар
 
 
А мне помнится, во время ПО каденции была затеяна истерика вокруг добровольцев и ПС. Отобрать оружие,отозвать с позиций, расформировать,осудить , посадить.Аль девичья память ?Или помню что хочется помнить,а что не по нутру,то забываю.Перестали бы вы зекать, как попугаи, по поводу и без повода.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
За порошенка добровольців видавали ворогу за його запитами . Ім'я Тимура Тумгоєва порохотварям підбарижним мало що нагадає ...
 показати весь коментар
 
 
Ты не понял до сих пор? Тебе сказали, ...какая разница!?... Твой през в кипе и ярмолке под стеной плача, заплачь вместе с ним.
 показати весь коментар
 
 
Quid pro uo: вынь бревно из глаза и "перестань покать, как попугаи, по поводу и без повода"...
 показати весь коментар
 
Да, нужно аккуратне по телефону говорить, хотя финал этого лицедейства власти очевиден, очередной, жидкий обсирон...
 показати весь коментар
 
 
Петикам надо к проктологу или терапевту. Цвет должен быть другим. Например, как на Петиных знаменах...
 показати весь коментар
 
что и следовало ожидать- вср*лись Апелляционный суд отправил фигурантку дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко (Пуму) под домашний арест, - адвокат - Цензор.НЕТ 8782
 показати весь коментар
 
 
Це означає, що залізних доказів у звинувачення нема.
 показати весь коментар
 
 
Зато какая пресс конфернция была, какой грим, софиты, какой пламенный текст, браво, бравоо!!!
 показати весь коментар
 
 
Президент недалёкий поэтому легко был разведен Аваковым
 показати весь коментар
 
 
Тот президент.хоть одну книгу за жизнь прочёл? Или всю жизнь кривлялся и корчился?
 показати весь коментар
 
Або, як варіант, що вона погодилась обмовити інших в обмін на звільнення.
 показати весь коментар
 
шо щас? Пуму й не звинувачували за Шеремета, вона була "істочніком" для звинувачення.
 показати весь коментар
 
 
Не буду спорить, не в теме, но она с мужем проходила по делу об убийстве какого то комерса в другой области. А теперь вот так.
 показати весь коментар
 
 
Ну да. По Пуме и ее мужу сочинили обвинение в заказном убийстве комерса. И тогда же делались вскользь намеки что она "сдала подельников" типа по убийству Шеремета. Теперь ее отпускают а "фигуранты" по Шеремету как сидели в СИЗО так и сидят... Вот так.
 показати весь коментар
 
Це означає що їх нема ніяких,інакше б не випустили.
 показати весь коментар
 
 
террористов,сепаров,садистов и убийц отпускают,меняют,условки дают,под личное обязательство,на поруки таким-же мразям...
а ветеранов и волонтеров-под арест.и похер шо домашний.судьишки знают что эти не сбегут в соседнюю страну...
соевая политика по ветеранам/волонтерам и сепарам/коллаборантам превзошла себя,и стала-зеленой проблемой всего народа.
 показати весь коментар
 
 
Повністю згоден , ставлення до вмотивованих українських воїнів (страх , що переходить в ненависть) абсолютно однакове і в Пе-Бариги , і у Зе-Клоуна .
"Недостатньо гуманно ставились до ворога " , "Дрючки ворогу в дупу засували" - пєтя такого не пробачає , та й вова їх боїться - бо і пєтя , і вова справедливо очікують дрючка в дупу з монтажною піною за неспротив ворогу .
 показати весь коментар
 
 
влучно:"до вмотивованих українських воїнів"
ссуться не тільки пе та зе,бебебеков,рінат,мертвечук також .

тому це проблема для всього народу.вмотивованої частини.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Почалося!
А потім ця злочинниця взагалі десь дінеться.
 показати весь коментар
 
Андруша смитницкий решил.Потому что воевала за Украину.У этой ватной падали,кто против **********-тот враг.
 показати весь коментар
 
 
Що тепер можна говорити тим, хто хоче кидати політичних опонентів без доказів, а тільки за їхні переконання?
 показати весь коментар
 
 
Пєтя знищив добровольчий рух , вова нищить тих , кого не встиг згноїти пєтя . Немає чого цим двом казати , монтажна піна і болгарка скажуть все за мене .
 показати весь коментар
 
Головне, що ти проти Зе, а Пєтя вже старе. Думай, що тепер буде далі з Україною, бо Зе більш небезпечний за Пєтю.
 показати весь коментар
 
аваков должен скушать свою шляпу

Министр внутренних дел Арсен Аваков незадолго до брифинга написал в Facebook: "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!".
 показати весь коментар
 
 
Через несколько месяцев будет всеобщее недоумение, как она вообще могла попасть на скамью обвиняемых.
 показати весь коментар
 
 
Прошу, не называй зелерастов "владой"
 показати весь коментар
 
А твоя влада путерасти, пуйломовний півник?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору