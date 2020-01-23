 Окупанти на Донбасі облаштовують вогневі позиції поблизу домівок громадян, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.
Зокрема, заздалегідь обладнані тимчасові вогневі позиції артилерії і мінометів окупанти облаштовують в околицях населених пунктів у безпосередній близькості від цивільних об'єктів.
Водночас для підвищення ефективності застосування артилерії і мінометів в з'єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ систематично проводяться навчальні збори з коректувальників мінометних (артилерійських) розрахунків під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.
Ведь разведение ж. Ведь миру-мир. Ведь перестать стрелять. Ведь понять и простить. Ведь ночные звонки ЗЕ ***** и тайные встречи в Омане.
Неужели величайшего политика известной нам Вселенной ЗЕ просто кинули через буй?
Или он знал и знает, что так будет и сознательно и целенаправленно сдавал территории и интересы Украины ради пиара?
а где ж им их еще обустраивать? не в чистом же поле
х.ло сказал - за спинами женщин и детей и пусть попробует кто-то стрельнуть - они его услышали, с*ки
🤯