 Окупанти на Донбасі облаштовують вогневі позиції поблизу домівок громадян, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

Зокрема, заздалегідь обладнані тимчасові вогневі позиції артилерії і мінометів окупанти облаштовують в околицях населених пунктів у безпосередній близькості від цивільних об'єктів.

Водночас для підвищення ефективності застосування артилерії і мінометів в з'єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ систематично проводяться навчальні збори з коректувальників мінометних (артилерійських) розрахунків під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

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