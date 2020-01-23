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 Окупанти на Донбасі облаштовують вогневі позиції поблизу домівок громадян, - ГУР

Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати об'єкти цивільної інфраструктури для здійснення провокаційних обстрілів підрозділів Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

Зокрема, заздалегідь обладнані тимчасові вогневі позиції артилерії і мінометів окупанти облаштовують в околицях населених пунктів у безпосередній близькості від цивільних об'єктів.

Водночас для підвищення ефективності застосування артилерії і мінометів в з'єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ систематично проводяться навчальні збори з коректувальників мінометних (артилерійських) розрахунків під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ через непідконтрольні Україні ділянки кордону на Донбасі продовжує поставляти терористам озброєння, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171483
 
 
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К новому перемирию готовятся и отводу украинских войск
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нада срочьна развадіть вайска! (банапард зєлєнскій, Київ 2019 р.)
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Да ладно. Да не может такого быть.

Ведь разведение ж. Ведь миру-мир. Ведь перестать стрелять. Ведь понять и простить. Ведь ночные звонки ЗЕ ***** и тайные встречи в Омане.

Неужели величайшего политика известной нам Вселенной ЗЕ просто кинули через буй?

Или он знал и знает, что так будет и сознательно и целенаправленно сдавал территории и интересы Украины ради пиара?
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Тю, здивували. Вони ще в 14 році шмаляли з житлових кварталів.
Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции вблизи домов граждан, - ГУР - Цензор.НЕТ 5294
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ничего удивительного!
а где ж им их еще обустраивать? не в чистом же поле
х.ло сказал - за спинами женщин и детей и пусть попробует кто-то стрельнуть - они его услышали, с*ки
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Помічники окупантів є не меншими ворогами , ніж самі окупанти . Якщо не переїхали на неокуповану територію - свідомо прикривають ворогів .
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Однако многие местные часто рады такому соседству.
🤯
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как всегда они могут, а отвечать нельзя.
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какая разница! стал на лыжи в Давосе, оттолкнулся хорошо, и ты на месте, в Омане или Израиле.
Окупанти на Донбасі облаштовують вогневі позиції поблизу домівок громадян, - ГУР - Цензор.НЕТ 3427
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