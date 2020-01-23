 Через картельну змову на тютюновому ринку держава і місцеві бюджети недоотримують колосальні суми, - депутат Холодов

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів народний депутат від "Слуги народу", заступник голови фінансового комітету парламенту Андрій Холодов, повідомляє Gazeta.ua.

Також він заявив, що не сумнівається в політичній волі президента і підтримує його позицію щодо демонополізації галузей, в тому числі тютюнової, так як через монополію страждають звичайні громадяни. "Вони оплачують існування монополій зі своєї кишені - наприклад, в одній пачці сигарет за 40 гривень вартість монополії - 3 гривні. Помножте це на 365 днів в році і на кількість курців в Україні". Однак, пройшло 2,5 місяця з моменту зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками тютюнових компаній-виробників, але рішення головного питання - створення рівних умов на ринку для всіх учасників немає.

"Виробники тоді пообіцяли, що монополії на ринку скоро не буде - але слова не дотримали. Замість цього почалися політичні ігри навколо підписання якогось Меморандуму про шляхи розвитку тютюнової галузі в Україні", - пише на своїй сторінці в ФБ Холодов.

Далі, він відзначає, що компанії, які рішенням Антимонопольного комітету (від 10.10.2019 №697-р) визнані учасниками картельної змови, отримали можливість використовувати цей Меморандум для захисту в судах і оскаржувати штраф в 6,5 млрд грн. Та ще й змогли змусити владу нанести удар по її ж власному іміджу. Більше ніяких результатів ринку цей Меморандум поки не дав. Точно так само, на його думку, немає виходу з конфлікту між монополістами з одного боку і роздрібною торгівлею - з іншого.

"Спочатку проблему намагалися вирішити шляхом внесення поправки №8 до законопроекту 1049, яка встановлювала єдині торговельні націнки для опту - 7% і 13% - для роздробу. Законопроект підтриманий парламентом. За словами виробників, це - "неринковий метод". Але насправді така риторика - просто захист зручної для них монополії. І навіть якщо буде політична воля скасувати поправку №8, то таке рішення можна буде приймати тільки ПІСЛЯ реальної ліквідації монополії на ринку".

Крім питань, в яких були зацікавлені виробники, Меморандум містить норми, які суперечать рішенням Антимонопольного Комітету, вважає Холодов. Виходом із ситуації політик вважає необхідність твердо дотримуватися і виконувати вимоги антимонопольного законодавства, реально, а не на словах виконати Рішення та Рекомендації Антимонопольного Комітету і забезпечити виконання вказівок президента про створення рівних для всіх учасників умов на ринку тютюну. Тільки тоді ми зможемо вважати, що тютюнова галузь виконує взяті на себе зобов'язання.

Відповідаючи на питання журналістів про горезвісну поправку в законопроект №1049, після прийняття якої в ЗМІ почалися скандали навколо його прізвища, Холодов повідомив, що його колега по комітету ВР Олександр Дубинський подав пропозицію про те, щоб законодавчо розділити маржу між оптовиком і роздробом, щоб всі заробляли однаково. У відповідь тютюнове лобі влаштувало скандал на півкраїни, погрожували закривати фабрики, звільняти робітників і так далі.

"Це був просто шантаж. Більш того, неймовірним чином правка Дубинського №8 до законопроекту №1049 стала "правкою Холодова", а потім зажила своїм медійним життям і стала мемом", - розповів депутат.

Також він відкинув свою причетність до ініціативи про чотирикратне підвищення акцизу на тютюн для нагрівання для систем IQOS і GLO. Хоча вважає, що підвищення вартості будь-яких тютюнових виробів сприятиме оздоровленню молодих людей.

Що ж стосується нападок ЗМІ з різних приводів, то депутат пов'язує їх виключно зі своєю політичною кар'єрою, а не з фактами і розслідуваннями: "Ось я став народним депутатом, і мене вже атакують з усіх боків, звинувачують в тому, чого я не робив, намагаються дискредитувати". Також Холодов допускає, що атака на нього могла бути пов'язана не тільки з тютюновим ринком, але і з кріслом голови КМДА, яке, як вважають деякі ЗМІ і експерти, Холодов може зайняти після місцевих виборів цього року.