 ЄС завтра підпише угоду про Brexit

Про це повідомив 23 січня під час брифінгу в Брюсселі прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
"24 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен разом з президетом Європейської ради Шарлем Мішелем підпише угоду про вихід Об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії з ЄС та Європейської спільноти з атомної енергії", - повідомив речник.
Точний час підписання угоди буде повідомлено дещо пізніше.
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ має підписати документ у четвер, 23 січня.
Палата лордів парламенту Великої Британії 22 січня дала згоду на схвалення угоди про Brexit, яке дозволяє вихід країни з ЄС щодо угоди 31 січня.
29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.
Процес ратифікації буде завершено протягом наступного тижня до фінальної дати виходу Британії з ЄС 31 січня.
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