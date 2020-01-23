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 ЄС завтра підпише угоду про Brexit

Керівники Європейського Союзу заявили, що угода про вихід Великої Британії з ЄС буде підписана в п'ятницю, 24 січня.

Про це повідомив 23 січня під час брифінгу в Брюсселі прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"24 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен разом з президетом Європейської ради Шарлем Мішелем підпише угоду про вихід Об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії з ЄС та Європейської спільноти з атомної енергії", - повідомив речник.

Точний час підписання угоди буде повідомлено дещо пізніше.

Також читайте: Британський парламент підтримав закон про вихід з ЄС, тепер його має підписати Єлизавета II

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ має підписати документ у четвер, 23 січня.

Палата лордів парламенту Великої Британії 22 січня дала згоду на схвалення угоди про Brexit, яке дозволяє вихід країни з ЄС щодо угоди 31 січня.

29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

Процес ратифікації буде завершено протягом наступного тижня до фінальної дати виходу Британії з ЄС 31 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171479
 
 
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К тому же отмороженная девка или нанюханная.
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Срочно перекрыть сообщение с мордором. Там у них уже вирус китайский фигачит во всю.
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Паламакали обезъяны прокацапские хорошую структуру. Но ничего - переформатируется, когда "петух в жопу клюнет"...
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Зебобик,с какой целью интересуешся ？
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