EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  2427  9
Матеріали за темою:
Все про:суд (5735) Олег Богачук (961) Кузьменко Юлія (48)

 Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Печерський суд сьогодні розглядає клопотання щодо зміни запобіжного заходу хірурга Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

14:28 Адвокат просит судью разрешить Кузьменко сидеть рядом с ним, но прокурор возражает против этого, опасаясь "беспорядков". Он вспоминает заседания апелляционного суда, говорит, что даже адвокат Влад Добош вел себя там "ненадлежащим образом". Судья спрашивает конвой, смогут ли они обеспечить безопасность. "На усмотрение суда", - отвечают силовики. Судья дает добро, и Кузьменко садится рядом с адвокатом.

Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 01

14:22 Отводов или самоотводов ни у кого из участников процесса нет.

Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 02

Прокурор

14:20 Пришла судья.

Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 03

14:15 Кузьменко поместили в "аквариум".

Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 04
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 05Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 06

Сестра Юлии Кузьменко - Ольга (в розовом)

14:05 Кузьменко завели в зал суда. Также на месте ее адвокат Влад Добош и прокурор. В зал запускают людей. Судей пока нет. Акция под судом в поддержку Кузьменко продолжается.

Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 07

В данный момент под Печерским судом проходит акция в поддержку Кузьменко. У входа в суд находится около сотни людей, они держат баннер с надписью #FreeDrKuzmenko. Заседание должно начаться в 13:45.

Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 08
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 09
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 10
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 11
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 12
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 13

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171478
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Очень часто бывает, что в тихом омуте черти водятся. 🥴
 показати весь коментар
 
 
Очень часто, на цензоре такие твари как ты, кремлевские зашкварки , звиздят не по делу. Не фиг вешать на нормальных людей преступления, которые он не совершали. А не фиг тут разводить зраду, иди с богом в свой мордор и там кизди.
 показати весь коментар
 
 
А насрать на любые алиби и доказательства невиновности.

Было прямое указание ЗЕ и Авакова посадить любой ценой бо они уже давно вынесли приговор без всякого суда и следствия.
 показати весь коментар
 
 
Не выйдет, они могут только красиво обсираться...
 показати весь коментар
 
 
Пока что выходит. Суд тупо игнорирует защиту и алиби обвиняемых.
 показати весь коментар
 
железобетонные доказательства....
кто-то должен сесть - или Ряба Шапка или Авякянен ко...
 показати весь коментар
 
шо ж там внутри вместо совести у таких прокуроров и судей?? наверное говно
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору