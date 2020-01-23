 Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко перенесли на 3 лютого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

15:00 Судья хочет объявить перерыв в заседании для изучения новых материалов, и для вызова на следующее заседание свидетелей (хотя они, кроме экс-мужа Юлии Кузьменко, и так находятся в суде). Она спрашивает мнение сторон. Адвокаты просят назначить следующее заседание на ближайшие дни, не затягивать, а прокурор отвечает - "на усмотрение суда".

Судья назначает заседание на 3 февраля, в 15:00.

14:44 Прокурор также просит присоединить к делу ряд документов - это результаты экспертиз, протоколы и другие материалы, обнародованные еще на брифинге МВС.

Адвокат в очередной раз объясняет, что ряд упомянутых прокурором документов - к примеру, протокол изъятия у Антоненко корпуса мины МОН-50 - вообще не имеет отношения к Кузьменко.

14:40 Адвокат Влад Добош говорит о том, что сейчас, по его мнению, прокурор вспомнит о телефонных разговорах 2019 года про ""Грады" по Киеву" и "сакральную жертву". Добош подчеркивает, что разговоры к делу Шеремета отношения не имеют в любом случае, но, тем не менее, предлагает суду допросить свидетелей, с которыми Юлия вела эти разговоры - Ирину Калиткину и Владимира Ульянова. Также Добош предлагает заслушать мать подозреваемой, которая может рассказать что Юлия Кузьменко делала и где находилась во время убийства Шеремета. Сторона защиты хотела, чтобы алиби Кузьменко подтвердил и ее бывший муж Дмитрий, который ранее уже давал аналогичные показания - однако он сегодня прийти в суд не смог.

14:35 Адвокаты просят присоединить к делу некоторые материалы, в частности, британское пособие, на которое ссылаются эксперты.

Прокурор отмечает, что он с этими документами не знаком - поэтому возражает.

Судья изучает материалы и говорит, что они "не касаются" дела - хотя, по словам защиты, пособие содержит информацию о том, может ли быть достоверным метод опознания человека по походке.

"Это просто литература", - уверена судья.

14:28 Адвокат просит судью разрешить Кузьменко сидеть рядом с ним, но прокурор возражает против этого, опасаясь "беспорядков". Он вспоминает заседания апелляционного суда, говорит, что даже адвокат Влад Добош вел себя там "ненадлежащим образом". Судья спрашивает конвой, смогут ли они обеспечить безопасность. "На усмотрение суда", - отвечают силовики. Судья дает добро, и Кузьменко садится рядом с адвокатом.





14:22 Отводов или самоотводов ни у кого из участников процесса нет.

Прокурор

14:20 Пришла судья.

14:15 Кузьменко поместили в "аквариум".





Сестра Юлии Кузьменко - Ольга (в розовом)

14:05 Кузьменко завели в зал суда. Также на месте ее адвокат Влад Добош и прокурор. В зал запускают людей. Судей пока нет. Акция под судом в поддержку Кузьменко продолжается.

В данный момент под Печерским судом проходит акция в поддержку Кузьменко. У входа в суд находится около сотни людей, они держат баннер с надписью #FreeDrKuzmenko. Заседание должно начаться в 13:45.













Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.