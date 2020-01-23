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 Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко перенесли на 3 лютого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський суд сьогодні розглядає клопотання щодо зміни запобіжного заходу хірурга Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

15:00 Судья хочет объявить перерыв в заседании для изучения новых материалов, и для вызова на следующее заседание свидетелей (хотя они, кроме экс-мужа Юлии Кузьменко, и так находятся в суде). Она спрашивает мнение сторон. Адвокаты просят назначить следующее заседание на ближайшие дни, не затягивать, а прокурор отвечает - "на усмотрение суда".

Судья назначает заседание на 3 февраля, в 15:00.

14:44 Прокурор также просит присоединить к делу ряд документов - это результаты экспертиз, протоколы и другие материалы, обнародованные еще на брифинге МВС.

Адвокат в очередной раз объясняет, что ряд упомянутых прокурором документов - к примеру, протокол изъятия у Антоненко корпуса мины МОН-50 - вообще не имеет отношения к Кузьменко.

14:40 Адвокат Влад Добош говорит о том, что сейчас, по его мнению, прокурор вспомнит о телефонных разговорах 2019 года про ""Грады" по Киеву" и "сакральную жертву". Добош подчеркивает, что разговоры к делу Шеремета отношения не имеют в любом случае, но, тем не менее, предлагает суду допросить свидетелей, с которыми Юлия вела эти разговоры - Ирину Калиткину и Владимира Ульянова. Также Добош предлагает заслушать мать подозреваемой, которая может рассказать что Юлия Кузьменко делала и где находилась во время убийства Шеремета. Сторона защиты хотела, чтобы алиби Кузьменко подтвердил и ее бывший муж Дмитрий, который ранее уже давал аналогичные показания - однако он сегодня прийти в суд не смог.

14:35 Адвокаты просят присоединить к делу некоторые материалы, в частности, британское пособие, на которое ссылаются эксперты.

Прокурор отмечает, что он с этими документами не знаком - поэтому возражает.

Судья изучает материалы и говорит, что они "не касаются" дела - хотя, по словам защиты, пособие содержит информацию о том, может ли быть достоверным метод опознания человека по походке.

"Это просто литература", - уверена судья.

14:28 Адвокат просит судью разрешить Кузьменко сидеть рядом с ним, но прокурор возражает против этого, опасаясь "беспорядков". Он вспоминает заседания апелляционного суда, говорит, что даже адвокат Влад Добош вел себя там "ненадлежащим образом". Судья спрашивает конвой, смогут ли они обеспечить безопасность. "На усмотрение суда", - отвечают силовики. Судья дает добро, и Кузьменко садится рядом с адвокатом.

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14:22 Отводов или самоотводов ни у кого из участников процесса нет.

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Прокурор

14:20 Пришла судья.

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14:15 Кузьменко поместили в "аквариум".

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Сестра Юлии Кузьменко - Ольга (в розовом)

14:05 Кузьменко завели в зал суда. Также на месте ее адвокат Влад Добош и прокурор. В зал запускают людей. Судей пока нет. Акция под судом в поддержку Кузьменко продолжается.

Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко перенесли на 3 лютого 09

В данный момент под Печерским судом проходит акция в поддержку Кузьменко. У входа в суд находится около сотни людей, они держат баннер с надписью #FreeDrKuzmenko. Заседание должно начаться в 13:45.

Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко перенесли на 3 лютого 10
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко перенесли на 3 лютого 11
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко перенесли на 3 лютого 12
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко перенесли на 3 лютого 13
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко перенесли на 3 лютого 14
Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко перенесли на 3 лютого 15

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171478
 
   
 Топ коментарі
 
Очень часто, на цензоре такие твари как ты, кремлевские зашкварки , звиздят не по делу. Не фиг вешать на нормальных людей преступления, которые он не совершали. А не фиг тут разводить зраду, иди с богом в свой мордор и там кизди.
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Это вы о нынешнем гидранта ?)
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А насрать на любые алиби и доказательства невиновности.

Было прямое указание ЗЕ и Авакова посадить любой ценой бо они уже давно вынесли приговор без всякого суда и следствия.
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Очень часто, на цензоре такие твари как ты, кремлевские зашкварки , звиздят не по делу. Не фиг вешать на нормальных людей преступления, которые он не совершали. А не фиг тут разводить зраду, иди с богом в свой мордор и там кизди.
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А насрать на любые алиби и доказательства невиновности.

Было прямое указание ЗЕ и Авакова посадить любой ценой бо они уже давно вынесли приговор без всякого суда и следствия.
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Не выйдет, они могут только красиво обсираться...
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Пока что выходит. Суд тупо игнорирует защиту и алиби обвиняемых.
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Сторона защиты хотела, чтобы алиби Кузьменко подтвердил и ее бывший муж Дмитрий, который ранее уже давал аналогичные показания - однако он сегодня прийти в суд не смог. Источник: https://censor.net.ua/n3171478
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Ти худоба пуйломовна читала ті вказівки що тут лайном бризкаєшся. Лайномет
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железобетонные доказательства....
кто-то должен сесть - или Ряба Шапка или Авякянен ко...
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шо ж там внутри вместо совести у таких прокуроров и судей?? наверное говно
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Думаю что и говна нет...Одно пустое , и звенящее
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Притягивают за уши это убийство к порядочным людям.Более того-активистам! Что наводит на мысль что ни та категория людей , ни другая, власти не угодна!
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Назови закон, где у "порядочных" людей, а тем более у "активистов" существует неприкосновенность?
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При чем здесь неприкосновенность? Обвинение пришивали белыми нитками и наскоро. Обвиняемых просто назначили. Почему именно их - а вот теперь самое главное. Потому что атошники и волонтеры. Поступила задача пришить громкое дело не кому-то, а атошникам и волонтерам. Как неугодным новой власти людям.
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Здается банабаков жидко обосрамшись Но предусмотрительно втянул в обсерон смехотунчика и рябую кепку Чем постиавил ниграма непродажных служителей фемиды в щекотливое положение Чичас отпустить докторшу Все равно что плюнуть зеле пол ермолку
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редакторы и главред Юрий!
я не журналист,но знаком с теорией расстановки приоритетов в боевой задаче.
мне кажется что заголовок "Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко"
отражает позицию провластных временщиков.
а народный(читай-репортерский подход) продиктовал-бы таг:
"Волонтер-педиатр Кузьменко обжалует политически мотивированную меру пресечения,назначенную президенско-министерским "судом"
и уже в тексте-"в деле мутного шеремета,который звать никто,и никто его никак"....

ведь у нас гибридная война,и Ваш ресурс учавствует в ней,как и все пассионарии.
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Зебіли скоро звинуватять у підриві Шеремета всіх патріотів, захисників України.. Питання до Зебілів, до цього підриву Шеремета мало хто знав то яка мета у патріотів його підривати? Інше діло підірвати Медведчука, придурка Шуфричів чи іншого рига, ворогів типу Гужви, Шарія, канали тв ньюс Ван, ZIK, 112.
Мало віриться що ці люди причетні до цього підриву. Не бачу мотиву. Та і журналіста Шеремета в Україні мало хто знав щоб цим вбивством збурити маси. Мотив є у нової влади України дискредитувати патріотів, захисників, воїнів. Питання Чому не сидять ще Портнов і компанія ригів які своїми законами та діями спровокували Майдан і винні у смертях майданівців ( більше 100 патріотів), погрожували розправою патріотам, спровокували війну на сході України (більше 15 тисяч смертей) і від відповідальності втекли за кордон щоб не відповідати, сторінок не хватить перелічувати їх злочини ... . А з приходом Зебілів до влади хутко повернулися в Україну і шкодять, шкодять. Зебіли ви заодно з ворогами України?!
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Врагами Украины стали порохоботы! Сначала народ пендель дал на президентских выборах Петру, а затем на парламентских и его партии... Щупальцы еще остались, но их тоже скоро обрубают!
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Адрес порохоботов народу Украины уже не интересует!
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А ти набери повний рот лайна і оббризкай всі 73%
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дивні речі творяться в суді. не зміг прийти свідок у надзвичайно резонансній справі!!! як це зрозуміти?!!!до того ж бувший чоловік.
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