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 Економіка, Суспільство
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 ЄС тимчасово призупинив імпорт з України м'яса птиці, - Держпродспоживслужба

Європейський Союз тимчасово призупинив імпорт з України м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, посилаючись на дані, що надійшли в службу від Європейської Комісії 22 січня.

За інформацією Держпродспоживслужби, яйця і яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.

"Україна відповідно до міжнародних зобов’язань, як член Світової організації торгівлі (СОТ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), невідкладно, на випередження повідомила своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС. Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони", - заявили у відомстві.

Також читайте: В Україні зафіксовано випадок пташиного грипу, перший у 2020 році, - Держпродспоживслужба

Як повідомлялося, 18 січня на промисловому підприємстві "Хутір" (Вінницька обл.) було зареєстровано птиці. Лабораторні дослідження встановили діагноз "грип птиці" типу А, субтипу H5.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Немирівській райдержадміністрації рішенням від 20 січня затвердила план ліквідації захворювання, визначила межі епізоотичного осередку, зони захисту і нагляду.

До епізоотичного осередку, крім ПП "Хутір", віднесено господарства ТОВ "Немирів-Поділля" та СТОВ "Колосок" (с. Бугаків, Немирівського р-ну). У зону захисту (3 км зона навколо епізоотичного осередку) віднесені дев'ять населених пунктів Немирівського району, в зону спостереження (10 км зона) увійшли 23 населені пункти цього ж району.

За інформацією Держпродспоживслужби у Вінницькій області, в епізоотичному осередку (в трьох птахівничих господарствах) налічується 116 тис. голів птиці. Станом на 9:00 21 січня в епізоотичному осередку безкровним методом було вбито і спалено 22 тис. голів птиці.

Згідно з даними Держпродспоживслужби, в січні 2020 року спалахи грипу птиці були зареєстровані в Польщі, Словакії, Угорщини, Румунії, Чехії. В Україні це захворювання в останній раз фіксувалося в 2016 - на початку 2017 року.

Також читайте: Рибу з токсинами ботулізму виявили в одному із супермаркетів Києва, - Держпродспоживслужба

Станом на початок 2020 року в домогосподарствах і підприємствах України міститься майже 220 млн голів птиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171474
 
 
 Топ коментарі
 
Каждый день у зележопых все новые и новые пэрэмогы!
Каждый день!!!

слава Великому Кормчему...
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А Зеленский шо уже и куры продаёт?😀
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угум... с Украины - на Украину... из Украины - в Украины...
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Гибридная Европа , со Птичьем Гриппом , без названных братьев не обошлось.
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Европейцы ценят здоровье своих граждан, поэтому и приостановили всякую зараженную муйню, которую погнали наши барыги в Европу...
А нам и такое сойдёт жрать, ведь нашим барыгам, олигархам насрать на украинцев... Для них в идеале, вообще, что бы большинство украинцев поздыхало... Им не нужно столько людей в Украине.
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та не стогни та тримай свою жовч при собі...

Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!
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Каждый день у зележопых все новые и новые пэрэмогы!
Каждый день!!!

слава Великому Кормчему...
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А Зеленский шо уже и куры продаёт?😀
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По версіі ********, Зеленский навіть шоколадом торгує)))
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вообще-то "шоколет" - иплет на иврите... стало быть, им и торгует...
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Не издевайтесь над больным- у него птичий грипп скорее всего.
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Величайший и Светлейший Лидер Современности - отец всех наших пэрэмог.
Если сомневаешься - смотри Г+Г.
Да смотри почаще! - а то насчет тебя, черта, быстро Баканову позвонят...
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Гнать ту европу в шею. Их импорт идет безгранично, наш постоянно по какимто квотам и выдуманным ограничениям
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хер... ворам и коррупционерам, а не инвестиции из Европы или Америки
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Так з Оману ж інвестиції.Зеледент же за інвестиціями туди їздив
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Смотрящих, знающих по 5 языков, подготовили, оффшорные счета открыли - ждем барыг.
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Надеюсь, ненадолго. Одна из тех немногих отраслей пищепрома, где мы серьезные игроки.
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Я бы не сказал, что Украина впереди планеты всей.ЄС тимчасово призупинив імпорт з України м'яса птиці, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 1746
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І до чого це? "Рекордный спрос на активы EM: наши новейшие идеи рынка облигаций (Россия и EM)"
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Экспорт курятины из Украины в 2019 г. вырастет до рекордного уровня за 5 - на 26% до 400 тыс. т.
Об этом свидетельствуют данные отчета USDA.
Согласно прогнозу, в 2020 г. поставки украинской курятины за границу составят 450 тыс. т.
В рейтинге мировых крупнейших экспортеров мяса птицы Украина занимает в настоящее время 4 место. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд.

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Еще возражения будут?
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Фаберже ЕС временно приостановил импорт с Украины мяса птицы, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 7096 поки ще імпортуємо.Що буде далі-не відомо
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Слід призупинити приведення законів України у відповідність із законами ЄС - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики так званої "гармонізації законодавства" України із законодавством Європейського Союзу.

Джерело: Укрінформ із посиланням на виступ нардепа в Українському домі у Давосі

Пряма мова Арахамії: "Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об'єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами.

Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують.

Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися".


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арахамию прекрасно поняли(нех языком трепать,"политик" бл)

"
Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января: "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам".
Позднее Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали. Источник: https://censor.net.ua/n3171437
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Формальна відмова - через нібито "пташиний грип" , А більше схоже на торгові війни , як із росією напередодні справжньої війни .
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Птичий грипп это очень серьезно, а не формальная причина. Дело в том, что люди так же могут им болеть.
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А ПОЧЕМУ О ПТИЧЬЕМ ГРИППЕ В УКРАИНЕ, Я УЗНАЮ ПО ЗАПРЕТАМ В ЭС???
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ЗЕперемога!!!

Ну что ЗЕленые обезьяны, нахозяйничали?
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нет,это называется сьездили,думали их там с распростертыми обьятиями и пирогами должны встречать нищебродов
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кушай теперь курочку арахамия
"Однако я считаю, что для Украины это неправильно..." арахамия
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Осталось умертвить и дожечь примерно 100тыс. курок.
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Скоро так званих спалених 22 тис курей піде на ковбасу а жир в соняшникову олію. І втюхаяють по магазинам як якісну..
Кожної зими здохлих курей так переробляють... А цих живих тим більше ніхто палити не буде
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арахамия говорящая дупа которой разрешено вещать от имени "слуг народа" и дупа очень тупая
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Та все простіше В Німеччині ціни на курятину нижчі ніж в Україні Питав у доньки (живе за 40 км від Франкфурта) ціни на курячі четверті в недорогому, але пристойному магазині 2,2 євро за кг. Помножте на курс.
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все еще проще-есть требования ЕС к товарам которые должны продаваться в союзе,есть квоты,а арахамия решил что Украина не член ЕС,но должна иметь какие то особые преференции,короче лучше бы шапки набирал халявные,чем помелом мести
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Питав вчора у доньки. Тим самим цікавився пару тижнів тому у племінника що живе в Познані - 6.6 злотих. Знову ж таки помножте на курс.
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Це вже інвєстіциі,чи треба ще трошки зачекати ?
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