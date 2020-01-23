 ЄС тимчасово призупинив імпорт з України м'яса птиці, - Держпродспоживслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, посилаючись на дані, що надійшли в службу від Європейської Комісії 22 січня.
За інформацією Держпродспоживслужби, яйця і яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.
"Україна відповідно до міжнародних зобов’язань, як член Світової організації торгівлі (СОТ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), невідкладно, на випередження повідомила своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС. Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони", - заявили у відомстві.
Як повідомлялося, 18 січня на промисловому підприємстві "Хутір" (Вінницька обл.) було зареєстровано птиці. Лабораторні дослідження встановили діагноз "грип птиці" типу А, субтипу H5.
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Немирівській райдержадміністрації рішенням від 20 січня затвердила план ліквідації захворювання, визначила межі епізоотичного осередку, зони захисту і нагляду.
До епізоотичного осередку, крім ПП "Хутір", віднесено господарства ТОВ "Немирів-Поділля" та СТОВ "Колосок" (с. Бугаків, Немирівського р-ну). У зону захисту (3 км зона навколо епізоотичного осередку) віднесені дев'ять населених пунктів Немирівського району, в зону спостереження (10 км зона) увійшли 23 населені пункти цього ж району.
За інформацією Держпродспоживслужби у Вінницькій області, в епізоотичному осередку (в трьох птахівничих господарствах) налічується 116 тис. голів птиці. Станом на 9:00 21 січня в епізоотичному осередку безкровним методом було вбито і спалено 22 тис. голів птиці.
Згідно з даними Держпродспоживслужби, в січні 2020 року спалахи грипу птиці були зареєстровані в Польщі, Словакії, Угорщини, Румунії, Чехії. В Україні це захворювання в останній раз фіксувалося в 2016 - на початку 2017 року.
Станом на початок 2020 року в домогосподарствах і підприємствах України міститься майже 220 млн голів птиці.
А нам и такое сойдёт жрать, ведь нашим барыгам, олигархам насрать на украинцев... Для них в идеале, вообще, что бы большинство украинцев поздыхало... Им не нужно столько людей в Украине.
Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!
Каждый день!!!
слава Великому Кормчему...
Если сомневаешься - смотри Г+Г.
Да смотри почаще! - а то насчет тебя, черта, быстро Баканову позвонят...
Об этом свидетельствуют данные отчета USDA.
Согласно прогнозу, в 2020 г. поставки украинской курятины за границу составят 450 тыс. т.
В рейтинге мировых крупнейших экспортеров мяса птицы Украина занимает в настоящее время 4 место. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд.
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Еще возражения будут?
Голова фракції "Слуга народу" заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики так званої "гармонізації законодавства" України із законодавством Європейського Союзу.
Джерело: Укрінформ із посиланням на виступ нардепа в Українському домі у Давосі
Пряма мова Арахамії: "Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об'єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами.
Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують.
Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися".
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Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января: "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам".
Позднее Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали. Источник: https://censor.net.ua/n3171437
Ну что ЗЕленые обезьяны, нахозяйничали?
"Однако я считаю, что для Украины это неправильно..." арахамия
Кожної зими здохлих курей так переробляють... А цих живих тим більше ніхто палити не буде