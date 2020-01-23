 Напевно, ми цим шляхом не підемо, - Дубілет про проведення перепису населення

Про це міністр повідомив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Перепис населення, якщо ми його будемо проводити, у нас ще будуть всередині дискусії з цього приводу, обійдеться державі десь в 3,4 млрд грн. І по часу, якби ми це проводили, то ми отримали б результат вже наступного року", - сказав Дубілет.
Міністр переконаний, що такий перепис "не буде ефективним" для держави.
"Я буду доводити іншим представникам влади, що, напевно, ми цим шляхом не будемо йти", - сказав Дубілет.
и вот так всю жизнь...
Мертвые души всем нужны
Суть владної плісняви...
нужно пяток реестров. Например -- роддом, учащиеся, работающие, кладбище
и можно знать количество населения ежеминутно
а не по переписям, которой 20-ть лет не было
и при предыдущей власти еще бы не было 20-ть лет