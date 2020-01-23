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 Політика України
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Все про:перепис населення (45) Дубілет (10)

 Напевно, ми цим шляхом не підемо, - Дубілет про проведення перепису населення

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет не бачить необхідності в проведенні перепису населення.

Про це міністр повідомив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Перепис населення, якщо ми його будемо проводити, у нас ще будуть всередині дискусії з цього приводу, обійдеться державі десь в 3,4 млрд грн. І по часу, якби ми це проводили, то ми отримали б результат вже наступного року", - сказав Дубілет.

Міністр переконаний, що такий перепис "не буде ефективним" для держави.

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"Я буду доводити іншим представникам влади, що, напевно, ми цим шляхом не будемо йти", - сказав Дубілет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171472
 
 
 Топ коментарі
 
Для переписи населения есть стандарты, которые единые для всех стран. Кто примет эти результаты Дубилета?
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Устроили тут ромашка. Будем, не будем...
Наверное, мы этим путем не будем идти, - Дубилет о проведении переписи населения - Цензор.НЕТ 2465
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Мы пойдем другим путем, - Путем Дубилета и За теми кто за Ним Стоит.
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Можно сыкономить на космических зп всяких замминистров и провести эту перипись
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Нельзя . Ведь Украина - космическая держава . Именно так это понимают слуги урода .
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Не пиши бред, на проведение переписи нужны деньги, никто бесплатно работать не будет.
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сам не бредь. Персонал уже есть. Осталось дать задание, лопух.
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Идиот, для проведения переписи нужны как минимум, бумага, ручки, планшеты и зарплата людям, или ты осёл думаешь что без этого можно провести ?
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Ага, іще презервативи і свічки, і руки, щоб свічки тримали. Ти, віслюче, в якому столітті живеш? Набрали зелених виродків без мізків, тепер вони триндять дурниці - весь світ сміється.
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как я понял, зележопые опять обгадились.
и вот так всю жизнь...
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Ви правильно думаєте. А йти шляхом Справжнього перепису Дубілєт не хоче, щоб не вилізла його брехня з електронним переписом. Та й реальними цифрами важче маніпулювати, ніж наматьовпними від балди.
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Для переписи населения есть стандарты, которые единые для всех стран. Кто примет эти результаты Дубилета?
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Устроили тут ромашка. Будем, не будем...
Наверное, мы этим путем не будем идти, - Дубилет о проведении переписи населения - Цензор.НЕТ 2465
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правильно чего тратить деньги на какие то переписи, кому интересно скоко Украинцев живет в Украине кому это вообще нафиг надо! лучше потратим деньги на премии себе любимым вот где профит!!
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Ну что ЗЕбобик зробив СЕБЕ разом! Ты хоть тявкни что-нибудь в ответ! Или во рту от детородного органа что засунули тебе слуги места не осталось?
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страшно, как и всем предыдущим слугам народным...страшно увидеть реальную картину. даже если принять за то, что нынешняя "электронная перепись" более-менее точна, то население Украины за 35 лет сократилось почти на 15 млн. человек.
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Кто бы сомневался ))
Мертвые души всем нужны
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Правильно, ці гроші пустіть на свої зарплати, бо Новосад не може родити.
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Наверное, мы этим путем не будем идти, - Дубилет о проведении переписи населения/слишком сложно да и не нужно слугам народа Коломойского.Им нужно бабло: землю и заводы продать, учителей сократить, государственные вузы сократить, тюрьмы сделать платными.
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Дубилет прав, есть реестры и пр., зачем зря тратить деньги.
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Краще ці гроші перенаправити у проект держава в смартфоні або старший брат.
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Перепись населения - это не только численность и половая принадлежность. Господи, откуда вы такие лезете?
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Попытки очернить Дубилета -смехотворны.Шлёперы-губошлёпы!
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Дебильный дубилет и твой кабинет!! Пока вы будете играть в свою электронную перепись населения, вы потратите государственных денег на те же 3-4 млрд гривен. Это называется выкачиванием денег, а попросту воровством, из бюджета страны, в пользу своих личных липовых компаний проводящих так называеммую электронную перепись. Мы это уже давно проходили и при Ющенко и при Яныке!!! Поэтому не дурите людей и не воруйте бюджет, а проведите нормальную перепись, один раз на 20 будущих лет и это будет не совсем дорого, прозрачно, и самое главное точно!! И после этого многие политические партии и лидеры (особенно пророссийкого толка) не смогут спекулировать, врать и трактовать, ту или иную версию по количеству и качеству населения нашей Украины!!
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Геноцид был, есть и будет есть украинцев!!! ... друже Дибилет, може и детсадики и кладбища строить ненадо: нецелевое использование Бабла?
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Правильно! Переписи - это мракобесие, внедренное всемирными масонами, в украинских национальных традициях такой дури сроду не бывало. Нашему обществу не требуется ничего знать о своем социальном или национальном составе, а тем более - распространенности языков, кроме того, что пишет по этому вопросу патриотическая пресса. Точно так же и власти ничего не нужно знать про украинцев, кроме того, что уже знает американский посол, отдающий команды.
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В Украине один государственный язык.
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Удивительная наблюдательность! А вот на каких языках говорят, получают полезную информацию, общаются меж собой те граждане, которые что то производят и строят? На каком языке более 80% объявлений простых людей на ВСЕУКРАИНСКОМ сайте объявлений OLX, какое соотношение языков на форумах сайта Домик.уа?
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Кляті німці, у Харків війшли 21 жовтня 41-го року, та вже в грудні провели перепис населення.Може знов нехай зроблять.Зализницю та вже ім передамо...
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Наверное, мы этим путем не будем идти. Что бы не расстраиваться.
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Всё правильно
нужно пяток реестров. Например -- роддом, учащиеся, работающие, кладбище
и можно знать количество населения ежеминутно
а не по переписям, которой 20-ть лет не было
и при предыдущей власти еще бы не было 20-ть лет
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Ермаки-мендели из Дубилета героя и страдальца за счастье народное делают-из всех министров у него наименьшая зарплата.Да не нужна Дубилету зарплата-его папашка был топменеджером у топвора Коломойского.Сейчас папашка работает связным между Коломойским и начальником его охраны Бакановым. Официальная должность папашки советник Баканова.
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В синагоге каждый шекель предназначен для большого дела. Тратиться на перепись утилизируемой биомассы это непозволительное расточительство.
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Скрывать масштабы уничтожения украинского народа долго не получится.
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