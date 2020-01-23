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 Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено військовослужбовця, - Міноборони

Найманці Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню від початку поточної доби на Донбасі. Унаслідок обстрілу поранення зазнав один військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 січня, за наявною на цей час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій наших героїв, у тому числі, вчергове нехтуючи Мінськими угодами… Від початку поточної доби є бойова санітарна втрата. Унаслідок прицільного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник зазнав поранення", - сказав спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Зазначається, що стан здоров’я військовослужбовця, за наявною інформацією, задовільний.

Так, з опівночі противник вів обстріл зі стрілецької зброї в районі н.п. Опитне. Також зранку, із 6:30, ворог порушив режим тиші мінометним обстрілом по захисниках н.п. Талаківка.

Крім того, після 8:50 противник вів вогонь зі стрілецької зброї по українських захисниках м.Красногорівка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171469
 
 
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К чему эти глупые термины?
Режим есть только на бумаге, реально есть лишь его имитация.
🤯😡
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Сегодня нам говорят что он ранен.А завтра что погиб от снайпера.Обычная практика зелебобиков.Надеюсь что на празнике 9-ЛАЯ оно подавиться своей натруженной ртом костью.
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" Ранен , не ранен , убит , не убит - да какая разница ? " - прохрипел осел Оманский .
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найскорішего одужання Герою і повного відновлення...
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Молчание президента Зе длилось 100 дней и 100 ночей он молчал и прятался от ответов про обстрелы и потери я им ничего не скажу а в голове крутилось что еще сдать что еще сдать где еще отвести наши войска

Честно такого трусливого и циничного главнокомандующего за всю историю существования страны историческую часть и сегодняшний день не было, который про своих солдат даже не вспоминал а про погибших и раненых делал вид что вообще не знает о чем речь
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Очень часто раненные через несколько дней превращались в 200-ые. Лишь бы отвести войска.
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