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 Політика України, Економіка
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Все про:інвестиції (266) інвестори (53) Мінінфраструктури (356) Криклій (65)

 Криклій пообіцяв опіку великим інвесторам в інфраструктуру: "Готовий бути вашою персональною інвестиційною нянею"

Глава Мінінфраструктури Владислав Криклій готовий стати персональним менеджером великих інвесторів в українську інфраструктуру.

Про це він заявив в Українському домі в Давосі у четвер на сніданку, організованому Фондом Пінчука, WNISEF і Horizon Capital, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я готовий бути вашою персональною (інвестиційною) нянею, якщо ви інвестуватимете в інфраструктуру", - заявив глава Мінінфраструктури Владислав.

Він повідомив про першого залученого на конкурсі концесіонера в морпорт "Херсон" і анонсував іншого переможця на іншому конкурсі наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кожного інвестора має бути прямий контакт з урядом, - Гончарук

Серед інших проєктів міністр назвав концесії десяти вокзалів і чотирьох аеропортів.

За його словами, вперше створено Дорожній фонд обсягом 66 млрд грн у 2020 році, до яких планується додати ще $1 млрд під держгарантії, що відкриває широкі можливості в дорожньому будівництві.

Криклій додав, що Україна завдяки своєму вигідному положенню готова брати участь у міжнародних транспортних проектах "Схід-Захід" і "Північ-Південь" і залучати до їх реалізації інвесторів.

Як повідомлялося, з ідеєю виділення урядом "інвестняні" для інвесторів понад $100 млн напередодні виступив президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171467
 
 
 Топ коментарі
 
какой смышленный мальчиш-дайте мне 100 млн долларов и я буду их няньчить Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 9304
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Тобто смотрящим від Зелєбоби?
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Вони навмисно так фоткаються... Обличчя не обтяжене інтелектом! Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 4519

Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 6478
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Протеже рюкзакова , значит смотреть будет от него 😂
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Кто ОНО такое? карманная мартышка, временная особь....Оно готово...Бред зелёных соплей. Был Гиперлуп Омелян, думали избавились от чучела...и вот очередной "подарочек маразма".
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А что не так с Омелей? То, что хотел реализовать (а может и распилить) инновационные проекты? Тем не менее дороги строились (в т.ч. начиналось строительство бетонных дорог), причем строились в гораздо больших объемах, чем собирается строить новое правительство; лоукостеры зашли; электропоезда в Польшу пустили; и даже та же электричка на аэропорт, по поводу которой было много скулежа в интернете, работает.

А если бы, плюс ко всему, все получилось с тем же гиперлупом, то вполне возможно, что у нас бы появились новые заводы, а дальнейшее внедрение технологии в Европе уже осуществлялось бы при нашем участии. На инновационных проектах страна может заработать. Причем, кто раньше вложится, тот заработает больше. Нет смысла гнаться за тем, что мы уже не можем догнать. Украина никогда не сможет сделать немецкий, американский, японский автомобиль - этот поезд уже давно ушел. Нужно занимать новые ниши. Или Вы полагаете, что на земле и агробизнесе можно уехать далеко?
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уже даже дополнительные карманы пришил...
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Верховенство права или всё по понятиям ? Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 1035
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Вони навмисно так фоткаються... Обличчя не обтяжене інтелектом! Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 4519

Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 6478
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Він Зебіл. Їм кодексом етики заборонено мати обличчя розумніші за Зеленського.
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Тут з якого ракурсу не фоткай -результат той самий!
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То ви ще його не бачили у одязі клоуна.
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какой смышленный мальчиш-дайте мне 100 млн долларов и я буду их няньчить Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 9304
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Ничего нового. Пока Президент ищет кого заняньчить по давосам, в Украине нянчат бизнес по своему. (3748)
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Если есть нормальные Законы и они применяются ко всем одинаково, то не надо никаких "персональных нянь".
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Это называется "решала".

Во всяких Угандах тоже именно так и делают.
Местный черномазый король-людоед приставляет к к большим белым боссам своего свата/брата/кума/друга, который решает все их проблемы, поставляет лядей, бухло, наркоту на тим-билдинги топ-менеджмента и пр. мелкие услуги.
Т.е. ЗЕленая власть призналась, что демократические институты в Украине она развалила окончательно и все теперь делается только через решал.
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Точно конченные на всю голову.Няни нужны детям и старикам и инвалидам следовательно рядовой бизнес в Украине имеет такой же статус как перечисленные категории нуждающийся няне, но няня стоит в Украине 100 лямов зелени.
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Один уже собирался инвесторов за руку водить, теперь другой.
Неужели оно не понимает, что такие заявления, являются косвенным подтверждением того, что Украина это не правовое государство?
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Криклий, бери лопату и начинай копать Балтийско-Черноморский канал.. Благо, на Припяти, этой зимой, льда нет....
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Переможці конкурсу краща няня для бізнесу
Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 3394
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свободное падение...
экипаж самолета в отключке....
хуженебудет

Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней" - Цензор.НЕТ 4098
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Какая разница если асфальт есть и фонарь...
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Безусый нянь нашелся...

Директор Головного сервісного центру МВС України 30-річний Владислав Криклій в серпні 2015 року придбав чотирикімнатну квартиру площею 120 кв.м. в елітній київській новобудові по вулиці Богдана Хмельницького, 58-А за 768,8 тис.грн, за ціною, що нижче за ринкову. Про це стало відомо журналістам Харківського антикорупційного центру з його електронної декларації за 2016 рік.
Журналісти дзазначили, якщо, порахувати то 1 кв.м. Криклію обійшовся в самому центрі міста по 6,4 тис.грн. Станом на 2017 рік, 1 кв.м. в будинку по Хмельницького, 58-А коштує від 40 до 50 тисяч гривень. Окрім цього, в будинку Криклій має паркінг місце, але зазначив його, як незавершене будівництво.
В лютому 2014 року Владислав Криклій придбав Mercedes S500 2008 року випуску за 149 тис.гривень.Зараз таку автівку можна придбати за 30 тис.доларів. Крім цього Криклій має готівкою 315 тисяч доларів та 270 тисяч гривень. Владислав Криклій має також у власності два коштовних годинника марок Franck Muller Casablanca та Breitling.
В 2016 році Владислав Криклій отримав 480 тис.грн., як заробітну плату та 7 тис.грн. процентів. В 2015 році Криклій заробив 156,7 тис.грн. та 2,4 тис.грн. процентів. Згідно з декларацією за 2014 рік він не мав ніякого сукупного доходу.https://www.chesno.org/akb/case/1056/
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А чё? Достойный представитель ЗЕ-КОманды молодых "технократов"-соросят.
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Персональной няне платят персонально))
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Таки зачатийо Новосадихи (тупой министьорши)прошло успешна??
Будет минимум шестерня, чето свиноматка вспомнилася...
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Это дно! Молодые ведь люди! Посреди Европы какой то Бундустан без судопроизводства и с институтом «решал». Убирайтесь вон из Украины, пархатые уроды!!!!
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Перш за все - потрібно створювати відповідні закони для інвесторів а не призначати "нянів".
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Теперь каждому инвестору по няне и смотрящему. Я представляю как ржут над етим маразмом бизнесмены. Они то не дураки и понимают что *няне* нужно платить за защиту и *няня* может поменяться или сама в плохом настроении может задушить своего подопечного.
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Я вообще не эксперт, просто рядом стоял пока мальчики курили НО

Предложенное Зеленским решение с "няней" РЕАЛЬНО может работать. Поверьте, инвесторы любят диктаторские режимы не просто так. Там простые и понятные правила игры.
Здравствуйте, господин инвестор. Знакомьтесь. Вот Джабраил, он свояк жены бессменного президента страны. Он не какой-то ***** с западным образованием из какого департамента министерства экономики. У него вообще должности нет и образования тоже нет. Но он у нас отвечает за добычу всего, что добывается и вашего анобтаниума в частности, если какие-то проблемы он их все решит. Нашу долю запишите на вот этот офшор, процент такой при таких условиях и вот такой при таких условиях....
Далі ще багатобукаффф (для цьогопосилання відчиняємо) і...
- фінал
...
Но есть еще и проблемы для нас.
Проблема один. Такие заявления и планы говорят нам что никаких реформ, как минимум с фере отделения экономики от государства и нормальной правоохранительной и судебной системы не планируются. Для особых людей, будет особый режим, а нам вот все вот это говно от которого инвесторов планируется уберечь. Это всратая Африка в чистом виде.
Проблема два. Профита нам от таких инвестиций ровно нихуя. Профит весь уходит инвестору и на офшор друзьям президента и вот этим усатым «няням». Налогов не будет, у нас местный бизнес налится и не палится, и эти будут в крайнем случае. Особые условия ага, они же предполагают, что будет как минимум не хуже чем у местных. Мы же получаем уваленную экологию, профзаболевания, профтравмы и все остальыне прелести. Сомнительная сделка, если по классике.
Короче вообще такое работает.

Но в нашем случае я не особо понимаю как.
А вот реформ нам хер на воротник.
Дякую. Дуже дякую.



Anton Shvets
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Чим відрізняєть інвестиційний клімат від дитячого садку? Правильно - при хорошому кліматі не потрібні няньки, звичайно якщо ви не дитина.
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Господи и это Ипанутое комуто может что-то обещать.
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Команда Зе-извращенцев, в которой премьер и министры не занимаются своими функциональными обязанностями, они:
- катаются по кабинету на самокате
- сидят на столе и под столом
- курят марихуану и подтверждают свой дебилизм
- плачутся на не возможность содержать детей, которых еще нет
- в роли министра готовы исполнять роль няни
- откровенно считают себя профанами и чайниками в экономике
- грабят бюджет, выплачивая космические премии и т.д. и т.п.
П.С. Такого сборища идиотов у нас не было со времён крепостного права!
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Тоїсть мали бізнес як доїли так і будуть доїти,а великий давайте ми вам кришу гарантуємо,головне 100лямів зразу вкладіть!
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30.09.2019 "Транспортный коллапс: Как "Укрзализныця" тормозит развитие украинской экономики " Ці упороті думають, що ніхто не вміє читати і їм дадуть гроші?
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ЗЕ няни выстроились в очередь встречать инвесторов списки уже составили Криклій пообіцяв опіку великим інвесторам в інфраструктуру: "Готовий бути вашою персональною інвестиційною нянею" - Цензор.НЕТ 644
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Интересно: вот в Сингапуре, например, есть такие "инвест.няни"? Или там просто работают законы?
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Це так у новій команді називається посада смотрящего за інвесторами?
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мировые инвестиционные "детки" ,услышав голос "инвестиционной" зеленой мачехи с улыбкой подумали про себя -"а она нам и даром не нужна.."
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Инвестиционный климат показывает отрицательный рост

Криклій пообіцяв опіку великим інвесторам в інфраструктуру: "Готовий бути вашою персональною інвестиційною нянею" - Цензор.НЕТ 8250
Такие теперь новости.

Коломойский в Верховном Суде - ВЫИГРАЛ у ПриватБанка дело о взыскании долга - на 7,6 миллиарда. Теперь 7,6 миллиарда НБУ будет взыскивать не у Коломойского - а у ГОСУДАРСТВЕННОГО ПриватБанка.
Куда же девались все деньги?
Почему же теперь "Украине никто не доверяет"? (как сказал Гончарук)
Загадка, да?
Аллан Левитов
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раньше \то назывались смотрящие, а теперь МЕНЕДЖЕРЫ !
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криклий предложил свою крышу за недорого...
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А няня умеет памперсы менять? Возможно придется применять силу, поскольку не каждый инвестор захочет, чтобы ему одевали памперсы против его воли.
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Во зебіл!!! Забув , що в семи няньок дитина без ока 😕
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