 Криклій пообіцяв опіку великим інвесторам в інфраструктуру: "Готовий бути вашою персональною інвестиційною нянею"

Про це він заявив в Українському домі в Давосі у четвер на сніданку, організованому Фондом Пінчука, WNISEF і Horizon Capital, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я готовий бути вашою персональною (інвестиційною) нянею, якщо ви інвестуватимете в інфраструктуру", - заявив глава Мінінфраструктури Владислав.

Він повідомив про першого залученого на конкурсі концесіонера в морпорт "Херсон" і анонсував іншого переможця на іншому конкурсі наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кожного інвестора має бути прямий контакт з урядом, - Гончарук

Серед інших проєктів міністр назвав концесії десяти вокзалів і чотирьох аеропортів.

За його словами, вперше створено Дорожній фонд обсягом 66 млрд грн у 2020 році, до яких планується додати ще $1 млрд під держгарантії, що відкриває широкі можливості в дорожньому будівництві.

Криклій додав, що Україна завдяки своєму вигідному положенню готова брати участь у міжнародних транспортних проектах "Схід-Захід" і "Північ-Південь" і залучати до їх реалізації інвесторів.

Як повідомлялося, з ідеєю виділення урядом "інвестняні" для інвесторів понад $100 млн напередодні виступив президент України Володимир Зеленський.