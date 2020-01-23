 Криклій пообіцяв опіку великим інвесторам в інфраструктуру: "Готовий бути вашою персональною інвестиційною нянею"

Про це він заявив в Українському домі в Давосі у четвер на сніданку, організованому Фондом Пінчука, WNISEF і Horizon Capital, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я готовий бути вашою персональною (інвестиційною) нянею, якщо ви інвестуватимете в інфраструктуру", - заявив глава Мінінфраструктури Владислав.
Він повідомив про першого залученого на конкурсі концесіонера в морпорт "Херсон" і анонсував іншого переможця на іншому конкурсі наступного тижня.
Серед інших проєктів міністр назвав концесії десяти вокзалів і чотирьох аеропортів.
За його словами, вперше створено Дорожній фонд обсягом 66 млрд грн у 2020 році, до яких планується додати ще $1 млрд під держгарантії, що відкриває широкі можливості в дорожньому будівництві.
Криклій додав, що Україна завдяки своєму вигідному положенню готова брати участь у міжнародних транспортних проектах "Схід-Захід" і "Північ-Південь" і залучати до їх реалізації інвесторів.
Як повідомлялося, з ідеєю виділення урядом "інвестняні" для інвесторів понад $100 млн напередодні виступив президент України Володимир Зеленський.
А если бы, плюс ко всему, все получилось с тем же гиперлупом, то вполне возможно, что у нас бы появились новые заводы, а дальнейшее внедрение технологии в Европе уже осуществлялось бы при нашем участии. На инновационных проектах страна может заработать. Причем, кто раньше вложится, тот заработает больше. Нет смысла гнаться за тем, что мы уже не можем догнать. Украина никогда не сможет сделать немецкий, американский, японский автомобиль - этот поезд уже давно ушел. Нужно занимать новые ниши. Или Вы полагаете, что на земле и агробизнесе можно уехать далеко?
Во всяких Угандах тоже именно так и делают.
Местный черномазый король-людоед приставляет к к большим белым боссам своего свата/брата/кума/друга, который решает все их проблемы, поставляет лядей, бухло, наркоту на тим-билдинги топ-менеджмента и пр. мелкие услуги.
Т.е. ЗЕленая власть призналась, что демократические институты в Украине она развалила окончательно и все теперь делается только через решал.
Та на здоров'я..
))))
Неужели оно не понимает, что такие заявления, являются косвенным подтверждением того, что Украина это не правовое государство?
🤑
экипаж самолета в отключке....
хуженебудет
Директор Головного сервісного центру МВС України 30-річний Владислав Криклій в серпні 2015 року придбав чотирикімнатну квартиру площею 120 кв.м. в елітній київській новобудові по вулиці Богдана Хмельницького, 58-А за 768,8 тис.грн, за ціною, що нижче за ринкову. Про це стало відомо журналістам Харківського антикорупційного центру з його електронної декларації за 2016 рік.
Журналісти дзазначили, якщо, порахувати то 1 кв.м. Криклію обійшовся в самому центрі міста по 6,4 тис.грн. Станом на 2017 рік, 1 кв.м. в будинку по Хмельницького, 58-А коштує від 40 до 50 тисяч гривень. Окрім цього, в будинку Криклій має паркінг місце, але зазначив його, як незавершене будівництво.
В лютому 2014 року Владислав Криклій придбав Mercedes S500 2008 року випуску за 149 тис.гривень.Зараз таку автівку можна придбати за 30 тис.доларів. Крім цього Криклій має готівкою 315 тисяч доларів та 270 тисяч гривень. Владислав Криклій має також у власності два коштовних годинника марок Franck Muller Casablanca та Breitling.
В 2016 році Владислав Криклій отримав 480 тис.грн., як заробітну плату та 7 тис.грн. процентів. В 2015 році Криклій заробив 156,7 тис.грн. та 2,4 тис.грн. процентів. Згідно з декларацією за 2014 рік він не мав ніякого сукупного доходу.https://www.chesno.org/akb/case/1056/
Будет минимум шестерня, чето свиноматка вспомнилася...
Предложенное Зеленским решение с "няней" РЕАЛЬНО может работать. Поверьте, инвесторы любят диктаторские режимы не просто так. Там простые и понятные правила игры.
Здравствуйте, господин инвестор. Знакомьтесь. Вот Джабраил, он свояк жены бессменного президента страны. Он не какой-то ***** с западным образованием из какого департамента министерства экономики. У него вообще должности нет и образования тоже нет. Но он у нас отвечает за добычу всего, что добывается и вашего анобтаниума в частности, если какие-то проблемы он их все решит. Нашу долю запишите на вот этот офшор, процент такой при таких условиях и вот такой при таких условиях....
Далі ще багатобукаффф (для цьогопосилання відчиняємо) і...
- фінал
...
Но есть еще и проблемы для нас.
Проблема один. Такие заявления и планы говорят нам что никаких реформ, как минимум с фере отделения экономики от государства и нормальной правоохранительной и судебной системы не планируются. Для особых людей, будет особый режим, а нам вот все вот это говно от которого инвесторов планируется уберечь. Это всратая Африка в чистом виде.
Проблема два. Профита нам от таких инвестиций ровно нихуя. Профит весь уходит инвестору и на офшор друзьям президента и вот этим усатым «няням». Налогов не будет, у нас местный бизнес налится и не палится, и эти будут в крайнем случае. Особые условия ага, они же предполагают, что будет как минимум не хуже чем у местных. Мы же получаем уваленную экологию, профзаболевания, профтравмы и все остальыне прелести. Сомнительная сделка, если по классике.
Короче вообще такое работает.
Но в нашем случае я не особо понимаю как.
А вот реформ нам хер на воротник.
Дякую. Дуже дякую.
Anton Shvets
- катаются по кабинету на самокате
- сидят на столе и под столом
- курят марихуану и подтверждают свой дебилизм
- плачутся на не возможность содержать детей, которых еще нет
- в роли министра готовы исполнять роль няни
- откровенно считают себя профанами и чайниками в экономике
- грабят бюджет, выплачивая космические премии и т.д. и т.п.
П.С. Такого сборища идиотов у нас не было со времён крепостного права!
Такие теперь новости.
Коломойский в Верховном Суде - ВЫИГРАЛ у ПриватБанка дело о взыскании долга - на 7,6 миллиарда. Теперь 7,6 миллиарда НБУ будет взыскивать не у Коломойского - а у ГОСУДАРСТВЕННОГО ПриватБанка.
Куда же девались все деньги?
Почему же теперь "Украине никто не доверяет"? (как сказал Гончарук)
Загадка, да?
Аллан Левитов