 Пенсії в Україні отримує 27% населення, офіційно працюють - 25%, - Мінсоцполітики

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко під час круглого столу "Належне і ефективне державне регулювання трьох колон пенсійного забезпечення громадян України 2020", передає Цензор.НЕТ.

"Наша солідарна система функціонує в складних демографічних умовах. Оскільки пенсії отримує 27% населення України за 25% найманих працівників, за яких сплачуються внески на постійній основі. Відповідно витрати пенсійного забезпечення становили 2019 році 11% ВВП. У 2020 передбачається, що це становить 9,8% ВВП", - підкреслила Ненюченко.

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За її словами, співвідношення пенсій до заробітної плати за вирахуванням податків становить 35,1%.

Вона також повідомила, що середній розмір пенсій за рік виріс на 16,5% і за станом на 1 січня становить 3083 гривні.