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Все про:Пенсійний фонд (144) пенсія (529) Міністерство соціальної політики (376)

 Пенсії в Україні отримує 27% населення, офіційно працюють - 25%, - Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики підрахували, що в Україні пенсії отримує 27% населення за 25% найманих працівників, за яких сплачуються внески на постійній основі.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко під час круглого столу "Належне і ефективне державне регулювання трьох колон пенсійного забезпечення громадян України 2020", передає Цензор.НЕТ.

"Наша солідарна система функціонує в складних демографічних умовах. Оскільки пенсії отримує 27% населення України за 25% найманих працівників, за яких сплачуються внески на постійній основі. Відповідно витрати пенсійного забезпечення становили 2019 році 11% ВВП. У 2020 передбачається, що це становить 9,8% ВВП", - підкреслила Ненюченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на 6 місяців, - Пенсійний фонд

За її словами, співвідношення пенсій до заробітної плати за вирахуванням податків становить 35,1%.

Вона також повідомила, що середній розмір пенсій за рік виріс на 16,5% і за станом на 1 січня становить 3083 гривні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171465
 
 
 Топ коментарі
 
только 25% официально работает.

Прям магия чисел. Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2596
- 25% голосовали за президента Украины.
- 73% нахлебников, уклонистов и неплательщиков голосовали за криворожского ублюдка из сериала.
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вы ещё закрутите налоговое законодательство и выдавите работоспособное население из Украины...и будет 10% работающих официально. а пенсионеры просто не доживут до пенсии.
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я думаю, надо срочно поднять зряплату кобелеву... шоб в тень не смылся... а то как же мы без него... Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3639
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вы ещё закрутите налоговое законодательство и выдавите работоспособное население из Украины...и будет 10% работающих официально. а пенсионеры просто не доживут до пенсии.
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Так это же политика Порошенка, а у Зеленсково совершенно иной взгляд на проблему. Он не даст простому нариду сдохнуть.
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он не даст ему самому сдохнуть... он его тапками, тапками!

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У меня пенсии не будет , сдохну раньше .
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я думаю, надо срочно поднять зряплату кобелеву... шоб в тень не смылся... а то как же мы без него... Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3639
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У КОБЕЛЁВА МАМОЧКА ПЕНСИОНЕРКА! ЕЙ НУЖНО ПОМОГАТЬ! ИНАЧЕ ЕЙ ПРИДЕТСЯ ПОЙТИ НА ПАНЕЛЬ В БРАЙТОН БИЧ
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Никогда не ставил себе цель получать пенсию . До пенсии надо дожить . Есть недвижимость и своё дело . А моя мама мне говорила в начале 90-х - сынок , ты останешься без пенсии . Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5045
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только 25% официально работает.

Прям магия чисел. Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2596
- 25% голосовали за президента Украины.
- 73% нахлебников, уклонистов и неплательщиков голосовали за криворожского ублюдка из сериала.
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Точно, тепер ці 25% мають не тільки воювати за тих 73% зебілів, а ще їх і годувати.
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Одні такі, що вважали себе потужними годувальниками, зараз в Ордло останній х#й без солі доїдають.
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Ты много для этого сделал?
Сколько клавиатур, купленных с "черных" доходов истоптал?
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Ну ты выбрал ватного криворожского ублюдка ЗЕ нам. Это мы знаем и за это, даст Бог, тебя, суку, кто-то еще да "отблагодарит".

Для того, чтобы ОРДЛО там пожирало само себя а не нас, что ты сделал?
Сколько дал денег, крови, времени, сил? Нисколько? Ок.

Сколько ты за эти пять лет заплатил налогов государству? В каких общественных организациях по контролю государства состоишь? Нисколько? Нигде? Ок.

Так вот ты паразит подлежащий уничтожению, удалению или изоляции
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А зарплаты не пробовали поднять людям, что бы было большее наполнение пенсионного фонда?
А иначе получается замкнутый круг... зарплаты мизерные в Украине, а значит и отчисления в пенс. фонд небольшие, а значит пенсионный фонд - убыточный и покрывается недостача из бюджетных денег.
А так как зарплаты мизерные то естественно люди уезжают за кордон на более вменяемые зарплаты, а значит пенс. фонд теряет ещё больше денег.
И чем дальше тем больше...
Поэтому, вся суть вопроса в росте зарплат в Украине до нормального уровня, когда люди смогут на них прожить...
Одна загвоздка в поднятии зарплат хотя бы польского уровня, в том что в Украине, в от той же Польши, существуют олигархи, которые заключили негласное соглашение между собой. что на своих предприятиях они никогда не будут платить своим работникам нормальную европейскую зарплату... Договорились, что будут платить плюс минус 400 евро и ни копейки больше...
А кому не нравится то мол, мотайте из Украины и работайте за границей...
Пока существуют в Украине олигархи, которые монопольно владеют 90% предприятий, 90 % ВВП, то тут ничего не будет
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А какой процент работающих в Украине работает на предприятиях олигархов?
А с каких денег фопу или владельцу малого предприятия платить зарплату как в Польше?
У тебя магазин под домом к примеру...он ни какого отношения к олигархам не имеет...но платить в нем зарплату продавцу на уровне Польши у его владельца нет ни какой возможности....для этого нужно как минимум поднять цены в несколько раз... а кто купит?
Так что увы и ах...дело не в олигархах как таковых (это мантра канала Г+Г)...дело в общем состоянии экономики.... которое не и было не ахти...а с приходом зеленого стада вообще катится в пропасть...
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Дело в том, что чем люди лучше живут тем меньше ненасытных олигархов...
В той же Польше люди на порядок лучше живут чем у нас, зарплаты в несколько раз выше а цены на продукты и товары как у нас, даже ниже... но там нет столько олигархов - миллиардеров как у нас.
И ещё, например работаю на предприятии одного миниолигарха, хотя их там несколлько владельцев...
так вот продукцию - поливинилхлорид (из которого делают в Европе пластмассы для пластиковых труб, окон, итд... и вообще пластмассу для всего) мы продаём за границу в основном в Турцию, Румынию, Польшу, Беларусь по мировым ценам...
А зраплата у нас украинская, то есть херня... И даже не думают поднимать зарплату, не только до европейского уровня а вообще не собираются поднимать...
Ответ один один - не нравится уходите, на ваше место найдутся ещё рабы.
и дествительно найдутся рабы, которые за копейки будут работать на ненасытного хозяина, потому что работы вообще нет рядом с хорошей зарплатой...
зарплата у нас в среднем у рабочего 6-го разряда где то 10 тысяч чистыми...
на аналогичных предприятиях в Европе, выпускающих поливинилхлорид, не менее 3000 евро...
Просто европейский владелец подобного предприятия, меньше себе карманы набивает и больше ценит своих рабочих... а у нас все владельцы (олигархи) - ненасытные твари, которым всё мало и думают что в гроб с с собой на тот свет заберут свои миллиарды, никак нажраться не могут.
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И кто виноват, что вы согласны работать за копейки, черную зарплату и в при плохих условиях труда?
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Европейские владельцы набивали бы карманы и в Европе, если бы правительство не регулировало минимальную зарплату за 1 час времени. Просто в Украине потерян баланс. Раз по таким ценам покупают, значит есть за что. И раз работают за те деньги, значит устраивает. Вот когда выедет все работоспособное население по заработкам, тогда олигархи и поднимут зарплату. Но там уже будут не украинцы работать.
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Так він пише не про мінімалку, а про зарплату, і їм є кому піднімать крім себе любимих- лікарям, вчителям, соцпрацівникам і так далі. А це реальні клієнти ФОПів, які дадуть змогу піднять зарплати уже в цій сфері.
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С вашей политикой давления на бизнес и рабочий люд, то соотношение будет токо ухудшатся! Так что вперед даешь новых налогов поборов и других методов влияния на не сознательных граждан которые еще не успели здрыснуть в ЕС!
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Только официальное трудоустройство и вся белая зарплата - вот что нас спасёт.
🤝
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Этих ненасытных коррупционеров у власти ничего не спасет! Меньше воровать надо.
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Это пример манипуляции чистой воды, т.к. в числе этих 27% работающих полно народу из 25% получающих пенсию.
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27+25=52%, а остальные 48% это дармоеды в виде НАБУ, ГПУ, КМУ, ВРУ, ОП , НАПК,.......... депутаты, чиновники с з/п в 200т.грн и более и всякая шваль которая не умеет и не хочет работать, только ждут чтобы им занесли.
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Ну и какие выводы из всех этих данных?
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и ещё поднять пенсионный возраст до 100 лет, а чего мелочиться... что бы до пенсии никто не доживал ибо пенсионный фонд и так убыточный...
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а у кого 3 тыс пенсии? я таких не знаю даже в своем окружении.
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И толку от этого? Вот я работал...и платил...и пенсия меньше трех тысяч...2800...
Когда выходил на пенсию...пенсия была около пяти минимальных...сейчас две минимальных...
Какой смысл официально работать и платить?
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Та ж історія у моєї мами. Воєнний завод, найбільша робітнича пенсія. Повинна була бути
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Так небось зарплату получали в конверте, вот и пожинаете(плоды).
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Ты бы винторогое не тявкало..если если не знаешь...Зарплата всегда была официальная...и не минимальная...
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А это Пэде скажи списибки! Он и коефициентик 1,35 убрал и перерасчёт по новой средней зарплате похерил.....
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Срок за "неофициальное трудоустройство" и всё наладится...
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Или срок за политическое балабольство и невыполнение предвыборных обещаний.
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Это у нас уже 6 балабол, 5 предыдущих уже сидят? Ну тогда и этот сядет!
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Нарот объедает государство. Нехорошо товарищи.
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Та сдесь Один Депутат,Член правительства , - Может обслужить Половину пенсионеровс Достойными Пенсиями.
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Вибір невеликий : або дати тому бідному роботязі ту 1000$/міс. , щоб він не микався за нею по світах , або пенсіонерів скоро буде 5 до 1 працюючого .
Ніхто не дурний задурно робити . Всі хочуть чесну європейську зарплату 😁👍
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В Польші ,щнаю банатьох,на тисячу треба по 16 годин робити + живуть по 20 чоловік в кімнаті-по черзі сплять, а привезе за пів року ту штуку, то носа дре ,шо нема ради. В Україні мав би не менше якби стільки сил вклалав
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Треба ще додати, що ти про яких ти написав працюють неофіційно на низкокваліфікованій роботі. І працюють не по 16, а по 12 годин. І живуть не по 20 чоловік у кімнаті, а 3-4, або квартира на сімью знімають. Не треба лякати людей. Туди вже багато їздили. Відношення там до робітника не гірше ніж у нас, а зарплатня вдвічи більша.
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"Она также сообщила, что средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3083 гривни."

Это только благодаря Порошенко, правительству Гройсмана и пенсионной реформе. В прошлом году в марте прошел хороший перерасчет пенсий, в этом году, не смотря на то что такой перерасчет должен быть по закону, его не будет. "Поздравляю" всех пенсионеров, проголосовавших за Зеленского.
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благодаря пенсионной реформе даже те кто так сказать думал получать пенсию и более менее платили в ПФ перестали платить, потому что после этой реформы получать пенсию смогут токо мусора с прокурорами и судьями да еще депутаты!!
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А смысл платить отчисления в пенсионный фонд если на пенсию в 65, а официальная продолжительность жизни у мужчин 65,2 года. Нет смысла при таком раскладе.
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А до прихода во власть вы этого не знали! Думали 90 работает а 10 пенсионеры????
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Ну и что с того
зато какие у нас трудящиеся!!!!
Один начальник укрпочты г(авнюк) Смелянский
из своих отчислений в пенсионный фонд
может обеспечить пенсией 80% пенсионеров
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если учесть количество провластных тунеядцев и "кривосисей" ,которые выписывают для себя премии в 200-300 и более тысяч монет из этих 25% работаючих, то количество писионеров должно ровнятся 75% все на тех же 25% работающих Пенсії в Україні отримує 27% населення, офіційно працюють - 25%, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9688
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Казалось ,чего проще заставить работодателей оформлять людей официально,но работодатели то сидят в раде,правительстве и тд....
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Как заставить? Разве сейчас не заставляют? Есть по-моему даже и закон и штрафы. Только что работодатель, что работник идут на этот сговор совместно. А зачем налоги платить и отчисления в пенсионный фонд? Посмотри на наши законы и налоги. Если честно работать и платить налоги, то все отдашь и еще должен государству останешься с нашей налоговой системой. Пародоксально, но даже те, кто не оформлен официально все равно налоги платят - акциз, ндс, таможенный сбор. Но этого мало. У нас даже заработная плата дважды облагается налогом. У нас чтобы официальную зарплату работнику на гривну поднять нужно почти столько же налогов заплатить.
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25% официально работают? Да это даже удивительно при таком отношении государства к гражданам в течение почти 30 лет. Должно быть гораздо меньше официально работающих и платящих налоги. Собирайте налоги с тех кому создаете тепличные условия - с олигархов. Остальные борятся за выживание каждый день. Да еще детей государству рожают и воспитывают. Правда уже гораздо меньше. А дальше еще меньше. Вот весь результат 30 летней политики наших властей. И он плачевен. За это время население сократилось почти на 20 миллионов. Короче говоря геноцид в отношении украинцев удался.
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Якщо оцінювати за рівнем заробітної платні, то до числа найбільших ефективних працівників потрапляють всі топ-менеджери з міністрами та їх челядниками включно. Навіть ті, чиї підприємства, а навіть цілі галузі, стали банкрутами.
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