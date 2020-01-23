 Будемо домагатися долучення до проваджень проти Труби експертизи "записів", - адвокати Порошенка Головань і Новіков

Про це адвокати Ігор Головань і Ілля Новіков заявили сьогодні на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Оприлюднена вчора на каналі "Прямий" експертиза, проведена канадським експертним центром, показала, що голос на плівці належить Роману Трубі.
Зазначається, що до недавнього часу ця методологія була в розпорядженні тільки спецслужб. Ці передові технології певний час тримали в секреті.
"Експерт описує процедуру, як він це робить. Береться зразок голосу з брифінгу. Потім береться кліп. Порівнюється не тільки спектр голосу, але і вся мова в комплексі. Включно з паузами між словами і манерою розмовляти. Не обов'язково при цьому навіть володіти мовою. Комп'ютерна система аналізує і робить висновок. Експерт однозначно дійшов висновку, що це голос Романа Труби. Вчора він заявив, що ідентифікувати було досить легко, тому що є багато зразків голосу з пресконференцій Труби", - розповів адвокат.
З приводу інших осіб, чиї голоси можливо зафіксовані на плівках, Головань пояснив: "Було важливо встановити оригінальність голосу головного фігуранта і перевірити можливості для такого дослідження. Ми бачимо, що можливості відкриваються. Ця робота може бути продовжена. Є кримінальні провадження, і нехай слідчі пояснять, чому вони нічого не робили з цього приводу. Вони тепер не можуть сказати, що можливості немає. Як ми бачимо, вони є".
Нагадаємо, раніше канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.
Під час поїздки запланована участь Петра Порошенка у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, а також низка зустрічей з керівництвом Європейської народної партії та інституцій Євросоюзу і депутатами Європарламенту.
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Щоправда, чомусь за Богдана не згадано... Але не пригадую, щоб його голос записався...
"Про який рівень взагалі розслідувань в системі ДБР ми можемо говорити? Це є узурпування влади. Це означає, що чинна влада в Україні може порушити справу проти будь-якої посадової особи; будь-яка посадова особа, якщо не буде лояльна, вони можуть отримати будь-яке владне рішення в приватних інтересах, не направлених на державність", - підкреслила вона.
"Якщо таке сталося, уявіть собі, що найвища посадова особа правоохоронного органу, виявляється, є такі плівки, є процесуальний керівник, є Генеральна прокуратура… Перше, що в будь-якій країні є, де є президент і правова держава, - це відсторонення. Тобто сама влада повинна з'ясувати, що сталося і чи було таке припустимо. Те, що зразу не відсторонили; те, що ми не маємо результатів, - це не говорить про імпотенцію, а це говорить про те, що він є частиною системи", - додала Козаченко.
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Всі провадження, які були розпочаті в ДБР під керівництвом Романа Труби, скомпрометовані і мають розглядатися як політично вмотивовані. Про це сказав адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ілля Новіков на прес-конференції щодо результатів експертизи так званих «плівок Труби» канадсьским експертами з FORENSIC SCIENCE SERVICES, INC.
«Багато хто вважатиме, що після відставки Труби нові експертизи і достовірне встановлення того, що на записі дійсно голос Романа Труби, може мати тільки історичне значення. Це не відповідає дійсності. Принципове юридичне значення має той факт, що пані Ірина Венедиктова, яка зараз очолює ДБР, ухвалила рішення, як кажуть музиканти, грати з тієї ж самої цифри. Тобто не було проведено перезавантаження всіх проваджень, не тільки щодо «Кузні на Рибальському», - сказав адвокат. За його словами, оскільки тепер достеменно відомо, що такі вказівки надавалися і виконувалися, ці провадження є скомпрометовані.
«Рішення нового керівництва ДБР не проводити перевірку за цими обставинами, а продовжувати, ніби нічого не відбувалося, привели до того, що на сьогодні, незалежно від того, що керівництво змінилося, всі ці провадження скомпрометовані і мають розглядатися як політично вмотивовані. Це достовірний факт як результат прямих службових зловживань попереднього керівництва. З кожним днем, впродовж якого нове керівництво ДБР не вживає заходів до того, щоб з'ясувати обставини, а навпаки продовжує діяти в тому ж руслі, все більш чіткий характер набуває зловживання з боку нового керівництва. Це суттєво», - додав Новіков.