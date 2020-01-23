 Призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР є конфліктом інтересів, - Сюмар

Про це на брифінгу заявили адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ігор Головань і нардепка від "ЄС" Вікторія Сюмар, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Такі конфлікти, політичне втручання мають розслідуватися в першу чергу, - вважає Сюмар. - Ми бачимо, що практика гальмування розслідування триває".

"Є адвокат. Він захищає певну позицію. І тепер, потрапляючи на посаду, він перейшов в окоп противника. Це явний конфлікт інтересів. Він має змінювати всі свої підходи і стати на протилежну позицію. У всьому світі це неприпустимо. Це очевидні речі. Захист переходить на бік обвинувачення. Але є поняття адвокатської таємниці, йому можуть бути відомі якісь факти з боку захисту. І він із цим інформаційним багажем переходить на бік обвинувачення. Це неприпустимо в жодній цивілізованій правовій системі", - сказав Головань.

Сюмар додала, що родини загиблих на Майдані вважають, що це нівелює судовий процес.

"Суд може просто не прийняти результати розслідувань злочинів, з огляду на те, що вони відбувалися з конфліктом інтересів", - зазначила нардепка.

За її словами, це шлях до того, щоб зробити Януковича назавжди непідсудним.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

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