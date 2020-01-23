 Призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР є конфліктом інтересів, - Сюмар

Про це на брифінгу заявили адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ігор Головань і нардепка від "ЄС" Вікторія Сюмар, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Такі конфлікти, політичне втручання мають розслідуватися в першу чергу, - вважає Сюмар. - Ми бачимо, що практика гальмування розслідування триває".
"Є адвокат. Він захищає певну позицію. І тепер, потрапляючи на посаду, він перейшов в окоп противника. Це явний конфлікт інтересів. Він має змінювати всі свої підходи і стати на протилежну позицію. У всьому світі це неприпустимо. Це очевидні речі. Захист переходить на бік обвинувачення. Але є поняття адвокатської таємниці, йому можуть бути відомі якісь факти з боку захисту. І він із цим інформаційним багажем переходить на бік обвинувачення. Це неприпустимо в жодній цивілізованій правовій системі", - сказав Головань.
Сюмар додала, що родини загиблих на Майдані вважають, що це нівелює судовий процес.
"Суд може просто не прийняти результати розслідувань злочинів, з огляду на те, що вони відбувалися з конфліктом інтересів", - зазначила нардепка.
За її словами, це шлях до того, щоб зробити Януковича назавжди непідсудним.
Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.
https://www.ukrmilitary.com/2020/01/desna.html
Вже який попав на гонорар клієнт- хто б відмовився?
Це Моя точка зору і тільки..
А павучари в банці нехай з'їдять один одного..
А може Він щось зіл'є ..
🤑
😡
Мы выковали оружие против демонов коррупции из ворованного серебра, и потому нихрена с этого не выйдет.