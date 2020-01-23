EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  1220  22
Все про:Янукович (2564) Сюмар (167) злочини проти Майдану (81) ДБР (797) Бабіков (8)

 Призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР є конфліктом інтересів, - Сюмар

Призначення Олександра Бабікова, який був адвокатом експрезидента Віктора Януковича, на посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань є конфліктом інтересів.

Про це на брифінгу заявили адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ігор Головань і нардепка від "ЄС" Вікторія Сюмар, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Такі конфлікти, політичне втручання мають розслідуватися в першу чергу, - вважає Сюмар. - Ми бачимо, що практика гальмування розслідування триває".

"Є адвокат. Він захищає певну позицію. І тепер, потрапляючи на посаду, він перейшов в окоп противника. Це явний конфлікт інтересів. Він має змінювати всі свої підходи і стати на протилежну позицію. У всьому світі це неприпустимо. Це очевидні речі. Захист переходить на бік обвинувачення. Але є поняття адвокатської таємниці, йому можуть бути відомі якісь факти з боку захисту. І він із цим інформаційним багажем переходить на бік обвинувачення. Це неприпустимо в жодній цивілізованій правовій системі", - сказав Головань.

Сюмар додала, що родини загиблих на Майдані вважають, що це нівелює судовий процес.

"Суд може просто не прийняти результати розслідувань злочинів, з огляду на те, що вони відбувалися з конфліктом інтересів", - зазначила нардепка.

За її словами, це шлях до того, щоб зробити Януковича назавжди непідсудним.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фактично це реванш: родини героїв Небесної Сотні про призначення Бабікова заступником голови ДБР. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171462
 
   
 Топ коментарі
 
та це нормально. Киїстар розблокував однокласніки. Янучари адвоката в ДБР. Зебіли в екстазі.
 показати весь коментар
 
Давно не слышно воплей зе-фанатов , что во всём виноваты порохоботы . Назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР является конфликтом интересов, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4552
 показати весь коментар
 
В зеленой власти сейчас сплошные конфликты интересов. Ну и что? Им это глубоко до задницы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
та це нормально. Киїстар розблокував однокласніки. Янучари адвоката в ДБР. Зебіли в екстазі.
 показати весь коментар
 
 
Давно не слышно воплей зе-фанатов , что во всём виноваты порохоботы .
 показати весь коментар
 
 
Кстати, как-то они в начала зимы, даже с осени, перестали вдруг сравнивать бубочку с Рейганом. К чему бы это?
 показати весь коментар
 
 
В зеленой власти сейчас сплошные конфликты интересов. Ну и что? Им это глубоко до задницы.
 показати весь коментар
 
 
Добивайтесь снятия этого "члена". И еще вопрос к Сюмар .Почему в период ее первой каденции в Раде Януковича не осудили за Майдан и коррупцию и не конфисковали у него и его сына все движимое и недвижемое наворованное?
 показати весь коментар
 
Может потому что суды в Украине не подвластны ВР и президенту или зебилы об этом узнали только после выборов Моники?
 показати весь коментар
 
 
Власть должна писать такие законы и так реформировать суды, чтобы неподвластные судьи были подвластны закона, конституции и справедливости и выносили решения в пользу народа и государства. Ни та власть ни эта не справляется с этими задачами и суды поэтому такие же илиотские как и власть. Майдану уже 7 лет скоро будет, а никто не наказан и главный виновник Янукович не наказан и у него не забрано наворованное им государственное и народное добро.
 показати весь коментар
 
Лариса, ты такая умная благодаря методичкам кремля? Как вы задрали уже, мордорские твари своим умничанием. А ну , дрянь , бегом в судейскую систему и попробуй вякнуть, дура клиническая, что то против решения портнова и бени. Найди быстро виновных в расстреле Майдана и остальном, когда даже в супер демократических странах это годами все расследуется. Ты же умная, правда? А все остальные дураки против тебя, и в кремле тебе помогут. а лучше чеши в свой мордор и там возмущайся.
 показати весь коментар
 
 
Все кто говорит, что я методичка кремля - кремлеботы- сатанисты. У них одна идеология - врать и переводить стрелки. Так что понятно кто ты и что из себя представляешь,залетная кацапская крыса. Геть с украинского сайта.
 показати весь коментар
 
Что смогли найти - конфисковали. Даже финмониторинг ФБР привлекали. Советники у Саши "стоматолога" были отнюдь не дураки. Умели путать следы. Вот пример куда девали конфискат

https://www.ukrmilitary.com/2020/01/desna.html
 показати весь коментар
 
У адвокатів така робота- за гроші захищати клієнта..
Вже який попав на гонорар клієнт- хто б відмовився?
Це Моя точка зору і тільки..
А павучари в банці нехай з'їдять один одного..
А може Він щось зіл'є ..
🤑
 показати весь коментар
 
 
Та повертайте вже янука і паліться по повній, все рівно зебіли це будуть їсти Назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР является конфликтом интересов, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3274
 показати весь коментар
 
 
Штатные "шавки" , сменяя друг друга , по команде хозяина начинают тявкать . По любому , высосанному из пальца, поводу. Лишь бы платили .
 показати весь коментар
 
 
Точно меняем Шариковых на Бобиковых,а в остальном процес идет нормально.
 показати весь коментар
 
Это не конфликт интересов .Это реванш януковощей . ЭТО КОРУПЦИЯ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАРОДА уКРАИНЫ .
 показати весь коментар
 
 
Это не конфликт интересов, а предательство.
😡
 показати весь коментар
 
Порешают он все конфликты интересов в ближайшем ресторане, так Зедебилоиды
 показати весь коментар
 
 
Дарагуша это не конфликт интересов , это звиздец, это значит ,что люди погибли на Майдане зря😐
 показати весь коментар
 
 
В нашей стране кланово-криминальная структура власти, на любом уровне и в любом ведомстве действует отбор не по признакам профпригодности, морально-этических качеств или бэкграунда кандидатов, главное условие - личная преданность, Венедиктова собирает вокруг себя своих, ровно так же как и президент Зеленский, или президент Порошенко, или президент Кучма... Вот так и формируется клубная бизнес-политическая "элита" Украины, вместе учились, вместе сидели, вместе дела делали. Так устроена власть и так устроен менталитет чиновника выросшего в "развитой клептократии ". Они просто иначе не умеют, это все работает на уровне инстинктов и тут нет ничего удивительного, ведь насквозь коррумпированное окружение наполнено микрофонами, компроматом и зрадой зрадной, не говоря уже о щупальцах москвы в каждой заднице маломальски значимого чиновника, по этому все они стараются обезопасить себя выстраивая окружение из знакомых им людей, которым хоть немного можно доверять. Это наше горе, горе всей страны, ибо кадры решают если не все то половину, остальное Бог.
Мы выковали оружие против демонов коррупции из ворованного серебра, и потому нихрена с этого не выйдет.
 показати весь коментар
 
А избрание министра экономического развития при Януковиче, создателя "партия Регионов" в Президенты не вызывал конфликт интересов ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору