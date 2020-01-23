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 Політика України
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Все про:Держприкордонслужба (2383) Єдина Росія (50) Росія (15108)

 Прикордонники не пустили в Україну трьох політиків РФ: двох членів "Єдиної Росії" та одного комуніста

Увечері, 22 січня, в столичних аеропортах "Бориспіль" та "Київ (Жуляни)" троє російських політиків не змогли перетнути український кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рейсом з Лондона у "Бориспіль" прибув громадянин Росії. Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни – "Єдиная Россия", колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України "Про прикордонний контроль" в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з "Борисполя" у Німеччину.

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Ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску "Київ (Жуляни)". Учора ввечері вони прилетіли рейсом із Мінська. Один із візитерів також представник "Єдиной России", інший – компартії РФ. Обидва повідомили, що начебто прибули в Київ з метою участі в конференції. Наразі їх повернуто зворотним рейсом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171461
 
   
 Топ коментарі
 
Треба було пропустити і арештувати для обміну.
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те, що вони відважилися сюди їхати, багато про що говорить
чи не так, зебіли?
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Пока зеленые рептилии не введут визовый режим эти кацапские гниды будут лезть на территорию Украины со всех щелей.Уже и дуракам видно, что их активность увеличилась, что они лезут и это их задача поставленная кацапскими властями и Путиным.
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Треба було пропустити і арештувати для обміну.
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Вот то -то и оно то. Наши ведут себя как рыболовы спортсмены. Типа - поймали и выпустили. Как будто у нас обменного фонда - миллиарды кацапов по тюрьмам сидит.
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в ответ бы кацапы тысяч 5 гастеров в мацкве замели , чем бы мы ответили ,есть предложение ?
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согласен , но это проблему не снимает ,она может возникнуть в любое время
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В том то и дело, они это могут сделать в любой момент, когда им будут нужны заложники, для давления на нас по любому вопросу
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Тем же самым, с теми же обвинениями. И сразу бы заробитчан наших там меньше стало, а значит меньшее число людей вампиры русского мира покусают и обратят. À la guerre comme à la guerre, как говорят иностранцы.
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Ага,только какого кацапского хера эти гастеры в кацапию поехали??)
Мало того что при последнем обмене убийц меняли на продажных таксистов и маршрутчиков, которые также пи.дячили на кацапов и не факт, что эти водилы на букву М не завербованы были кацапами.Правда для зебуина тамжежнашилюди.
Вот именно ВАШИ,к Украине они не имеют ни малейшего отношения, кроме паспорта.Это шавки готовые за кость лизать ноги хозяевам.
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Ага,только какого кацапского хера эти гастеры в кацапию поехали??).... а от такого хера , что благодаря нашим Витям,Лёням,Сеням,Юлям,Ахметкам,Беням....... что бы в этой разграбленной стране выжить ,наши люди за куском хлеба и на Марс поедут
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На основании того, что они россияне?
А сколько сейчас украинцев в России?
В миллионах?

Запаришься потом менять...
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Комуняку нуНо було відразу расстреляти...Інакше це діскредітація хунти.
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Пока зеленые рептилии не введут визовый режим эти кацапские гниды будут лезть на территорию Украины со всех щелей.Уже и дуракам видно, что их активность увеличилась, что они лезут и это их задача поставленная кацапскими властями и Путиным.
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те, що вони відважилися сюди їхати, багато про що говорить
чи не так, зебіли?
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Киевстар одноглазников разблокировал. Одинарот!
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хто ці конференції влаштовує зараз в Києві? Чому раніше таких провокацій не сміли робити?
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Бо ща на Петра ******. А сами ****** под кацапию ложатся. А так всё норм)))
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Як хто? ПартнЙОри з жопоблока та ті кому какая заніца...
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я навіть не чув, що то за конференції... Ніде нема оголошень.
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Надо вообще закрыть границу с рашей . Они там все одинаковые .
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Комуняцьку заразу треба зупинити на кордоні за участю карантинної служби, щоби не розповсюдживалась в Україні.
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При ******** такого не було!!
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Попёрли черти из ада на разведку робко ---- по одному и по два пока...
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Усім кацапам - купити у воєнторгу отакий кімпас Пограничники не пустили в Украину трех политиков РФ: двух членов "Единой России" и одного коммуниста - Цензор.НЕТ 2171

Пограничники не пустили в Украину трех политиков РФ: двух членов "Единой России" и одного коммуниста - Цензор.НЕТ 8286
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На рашці нехай хоч гімно з лопати жеруть. У нас тут своя атмосфіра.
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Написал кацапский проксенышь,стесняющийся своей тряпки😂😂
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От дятлы надо было задержать для обменного фонда.
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Кто организатор конференции на которую так спешили МЫШЕБРАТЬЯ?
часом не ЗЕ *****? Пардон ко*****....
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Члена нада отчленять от члена ЕС или Госдуры!
А на выезде - выдавать,пусть пришивают!
🤑
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Нююю, якщо Ваша- Вам і вирішувати..))
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Ты реально дурень или на кумарах как и твой **********?))
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Че вы лезете своими рылами сюда, нааерняка пуйловскую дичь на ньюзванах нести
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Пока мы не закроем границу и неведем визовый режим с агрессором -- не будет ни членства в ЕС и тем более в НАТО !!! Очень жаль что не решился на это Порошенко ! Надеюсь у Зеленского хватит ума и смелости закрыть этот вопрос Прикордонники не пустили в Україну трьох політиків РФ: двох членів "Єдиної Росії" та одного комуніста - Цензор.НЕТ 2712
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О чем ты???))
Откуда у зеленого опарыша ум???)))
Анахерамия же сказал:--они не думают,
Гончарук ляпнул что ********** полный ноль))
А ты говоришь ум)))))
ЗЕленожопые только кривляться и бабло грести умеют и все)))
Януковская школа)
Как там раньше твой опарыш волал, что он из молодежь регионов)))
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А о смелости вообще молчу)))
Твой четырежды уклонист-наркоман просто галимое, сцыкливое чмо!!))
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Ога, это зенедоразумение так и поступит. Чудак ты, вася, на букву м. ))
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Однако можно было и арестовать.
Больше мяса для обмена будет.
🥴☠️
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Ну почему Зеленского выбрали одни, а стыдно за него другим, и мне в том числе?
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