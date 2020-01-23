 Прикордонники не пустили в Україну трьох політиків РФ: двох членів "Єдиної Росії" та одного комуніста

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що рейсом з Лондона у "Бориспіль" прибув громадянин Росії. Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни – "Єдиная Россия", колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України "Про прикордонний контроль" в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з "Борисполя" у Німеччину.
Ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску "Київ (Жуляни)". Учора ввечері вони прилетіли рейсом із Мінська. Один із візитерів також представник "Єдиной России", інший – компартії РФ. Обидва повідомили, що начебто прибули в Київ з метою участі в конференції. Наразі їх повернуто зворотним рейсом.
Мало того что при последнем обмене убийц меняли на продажных таксистов и маршрутчиков, которые также пи.дячили на кацапов и не факт, что эти водилы на букву М не завербованы были кацапами.Правда для зебуина тамжежнашилюди.
Вот именно ВАШИ,к Украине они не имеют ни малейшего отношения, кроме паспорта.Это шавки готовые за кость лизать ноги хозяевам.
А сколько сейчас украинцев в России?
В миллионах?
Запаришься потом менять...
чи не так, зебіли?
часом не ЗЕ *****? Пардон ко*****....
А на выезде - выдавать,пусть пришивают!
🤑
Откуда у зеленого опарыша ум???)))
Анахерамия же сказал:--они не думают,
Гончарук ляпнул что ********** полный ноль))
А ты говоришь ум)))))
ЗЕленожопые только кривляться и бабло грести умеют и все)))
Януковская школа)
Как там раньше твой опарыш волал, что он из молодежь регионов)))
Твой четырежды уклонист-наркоман просто галимое, сцыкливое чмо!!))
Больше мяса для обмена будет.
🥴☠️