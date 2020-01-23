 Питання щодо продажу чи оренди "УЗ" не стоїть: йдеться про стратегічне партнерство, - Криклій стосовно співпраці з Deutsche Bahn

Про це на "Українському сніданку" в Давосі сказав кореспонденту LIGA.net міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи заяву прем'єр-міністра про передачу "УЗ" в управління німецькій Deutsche Bahn, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз не йдеться про продаж власності або здачу в оренду. Йдеться про стратегічне партнерство", - наголосив Криклій.

За його словами, Deutsche Bahn може поділитися своїми даними, досвідом і напрацюваннями.

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"Ми максимум маємо перейняти, щоб у нас були такі ж прозорі процедури, щоб не було корупції, щоб була "німецька точність" у підходах і плануванні. Як результат ми маємо отримати зовсім іншу якість як вантажних перевезень, так і пасажирських", - зазначив міністр.

На запитання про те, чи буде Deutsche Bahn призначати керівника "УЗ" і чи планується поставити на керівні пости 15 топменеджерів від німецької компанії, Криклій відповів: "Ми говоримо поки про консультації та про партнерство. Надалі будемо розглядати різні сценарії. Але ми захищатимемо інтереси України - що нам вигідно і що ні. Також ми не відмовляємося від планів щодо IPO".

Криклій вважає, що співпраця з німецькою компанією має ґрунтуватися на економічних розрахунках. "Будемо предметно дивитися на те, що ми отримуємо, які вигоди, скільки нам це коштуватиме або скільки заощадимо", - сказав глава Мінінфраструктури.

Коментуючи можливе скорочення співробітників "УЗ", Криклій зазначив, що планується оптимізація. "Ми не будемо "звільняти третину", як писали в пресі [...] Будемо продавати непрофільні активи. Це від 8 до 12 млрд грн. Маленький приклад наших планів - концесія залізничних вокзалів. Хочемо, щоб за прикладом Польщі, невеликі незатребувані вокзали перетворилися на великі транспортні хаби з торговими центрами", - наголосив міністр.

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"Після консультацій, оцінки ми вже предметно розумітимемо, що ми отримуємо, які вигоди, скільки нам це коштуватиме, скільки ми заощадимо. Це все має ґрунтуватися на економічних розрахунках. Звісно, у Deutsche Bahn колосальний досвід, нам хочеться залучити якомога більше цього унікального досвіду... Поки це умовно радники, а в подальшому будемо дивитися ", - сказав він журналістам у кулуарах "Українського сніданку", організованого Фондом Віктора Пінчука, в Давосі (Швейцарія) у четвер, пише Інтерфакс-Україна.