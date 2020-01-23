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Все про:Укрзалізниця (882) Криклій (65)

 Питання щодо продажу чи оренди "УЗ" не стоїть: йдеться про стратегічне партнерство, - Криклій стосовно співпраці з Deutsche Bahn

Уряд не буде здавати в оренду чи продавати власність "Укрзалізниці".

Про це на "Українському сніданку" в Давосі сказав кореспонденту LIGA.net міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи заяву прем'єр-міністра про передачу "УЗ" в управління німецькій Deutsche Bahn, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз не йдеться про продаж власності або здачу в оренду. Йдеться про стратегічне партнерство", - наголосив Криклій.

За його словами, Deutsche Bahn може поділитися своїми даними, досвідом і напрацюваннями.

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"Ми максимум маємо перейняти, щоб у нас були такі ж прозорі процедури, щоб не було корупції, щоб була "німецька точність" у підходах і плануванні. Як результат ми маємо отримати зовсім іншу якість як вантажних перевезень, так і пасажирських", - зазначив міністр.

На запитання про те, чи буде Deutsche Bahn призначати керівника "УЗ" і чи планується поставити на керівні пости 15 топменеджерів від німецької компанії, Криклій відповів: "Ми говоримо поки про консультації та про партнерство. Надалі будемо розглядати різні сценарії. Але ми захищатимемо інтереси України - що нам вигідно і що ні. Також ми не відмовляємося від планів щодо IPO".

Криклій вважає, що співпраця з німецькою компанією має ґрунтуватися на економічних розрахунках. "Будемо предметно дивитися на те, що ми отримуємо, які вигоди, скільки нам це коштуватиме або скільки заощадимо", - сказав глава Мінінфраструктури.

Коментуючи можливе скорочення співробітників "УЗ", Криклій зазначив, що планується оптимізація. "Ми не будемо "звільняти третину", як писали в пресі [...] Будемо продавати непрофільні активи. Це від 8 до 12 млрд грн. Маленький приклад наших планів - концесія залізничних вокзалів. Хочемо, щоб за прикладом Польщі, невеликі незатребувані вокзали перетворилися на великі транспортні хаби з торговими центрами", - наголосив міністр.

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"Після консультацій, оцінки ми вже предметно розумітимемо, що ми отримуємо, які вигоди, скільки нам це коштуватиме, скільки ми заощадимо. Це все має ґрунтуватися на економічних розрахунках. Звісно, у Deutsche Bahn колосальний досвід, нам хочеться залучити якомога більше цього унікального досвіду... Поки це умовно радники, а в подальшому будемо дивитися ", - сказав він журналістам у кулуарах "Українського сніданку", організованого Фондом Віктора Пінчука, в Давосі (Швейцарія) у четвер, пише Інтерфакс-Україна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171460
 
 
 Топ коментарі
 
Хрень. Немцы не дают деньги в "туман"
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ЖД , земля , так-так-так , а что ещё можно продать , что осталось ?
Ах да , людишки же !
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Я б за безплатно віддав... Тільки навряд чи вони і за безплатно захочуть))
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Там вся ЖД не имеет никакого отношения к немцам и давно скуплена кацапами.
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Ганьба, что власть не может найти талантливых менеджеров -украинцев и дать им работу. Не могут, потому что не ищут. Им проще привлечь иностранцев, а украинцы пусть выезжают за границу на заработки. ЖАХ.
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"Вопрос о продаже или аренде УЗ не стоит: речь идет о стратегическом партнерстве"

читайте: ми, поки що, не знайшли покупців на УЗ
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ЖД , земля , так-так-так , а что ещё можно продать , что осталось ?
Ах да , людишки же !
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Каждый пи........ т по своему, как говорят, голова не дружит с руками.
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Рельси будуть міняти??
Штормить, як в морі штиль!
😂
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Ото і погано, що мова про продаж не йде... Якби продали німцям - був би толк і повний орднунг в потягах. І не крали б! А так - задумка про співробітництво з Дойче бан хороше, але толку мало буде, бо у німців повноважень не буде.
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Может им еще Автодор в качестве бонуса подсунем ? Вопрос о продаже или аренде УЗ не стоит: речь идет о стратегическом партнерстве, - Криклий о сотрудничестве с Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 3397
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Я б за безплатно віддав... Тільки навряд чи вони і за безплатно захочуть))
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Какое партнёрство может быть с отстойной компанией, которая постоянно отменяет рейсы ввиду забастовок то машинистов, то проводников?
Явно прослеживается желание покупать продукцию российской компании Сименс, которая на уральском вагонозаводе производит свой подвижный состав и танки, которые убивают наших ребят!
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віддайте усе німцям, а самі забирайтесь геть, клоуни!
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Одна ротова порожнина говорить, що віддадуть німцям на десять років. Інша ротова порожнина щаперечуж - не віддадуть. І так у всьому. Чи вони на тільки порожні, що заздалегідь не можуть позиції узгодити, чи свідомо напучюскають туману суперечливими заявами? Так кожен зебіл знайде ту заяву, яка йому більше сподобається.
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А шкода. Ці зелені підерасти поки усе не продадуть не втечуть. Раніше втечуть, раніше почнемо залишене ними лайно розгрібати.
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Я бы с судов начал! Всех! Судьи, секретари, машинистки, завхозы! Всех! -уволить! Вузы закрыть на десять лет! Набрать судьи из северной Америки.
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как же "умно" ! все прям уже на чемоданах сидят и ждут когда позовут строить новую страну в Украину ) кто в это болото то захочет ехать что то делать? Разве те кто заработать хочет много,загнут зарплату до небес,отсидят свою декаду и домой,вот тебе и судьи из северной Америки ) наивный
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Нет, не наивный, а реалист иначе вас не будет. Ты думаешь , прийдет раша и наведёт порядок? Или немцы за вас все сделают!? Кто тут наивный? Почему Америка? -В Северной Америке судьи для найма и теоретически их может нанять любое государство. Ваше правительство, расписавшись в полной неадекватности и беспомощности, предлагает инвесторам институт «решал» в стране без судопроизводства. Беги, кролик, беги....нужно плятей менять, а не кровати переставлять. Лично мне было б страшно жить в такой стране, но вы генетически тупые и упрямые в своей глупости. Своего вы слушать не будете не при каких обстоятельствах, но как кролики под гипнозом будуте выполнять все, что вам покажет инородец. Так было всегда. Удачи вам там.
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Да. Им нужно дать не меньше $ 120000 и они сделают всю работу за несколько лет. Честно и по закону.
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І завгоспів з Америки? щось вас батенька понесло у антикорупційному екстазі, ви ще прибиральниць і сантехників нам з Мексики порадьте...))
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Вам довіряти неможна . Ви всі брехуни і злодії.
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Це з посібнику ФСБ або є власний досвід?
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Україна хоче передати Укрзалізницю в управління німецькій залізничній компанії Deutsche Bahn на 10 років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на Українському сніданку у Давосі, - передає Громадське.

За його словами, вчора в Давосі Міністерство інфраструктури і Deutsche Bahn підписали відповідний меморандум.

«Так, ми хочемо передати німцям в управління на 10 років залізну дорогу. Ми пов'язуємо з цим дуже важливим рішенням не лише долю цієї інфраструктурної одиниці. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій та нових стандартів», - заявив Гончарук.
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Однако продажа была бы эффективнее.
🤝👍
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была бы,но никто не хочет этот совковый металолом покупать да еще и в Украине где произвол на каждом шагу
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"Deutsche Bahn может поделить своими данными, опытом и наработками", - дурень думкою багатіє.
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Та вони-то може і поділяться, але чи дослухаються наші до цих порад? Якщо у нас досі в потягах вугльом топлять...
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"щоб у нас були такі ж прозорі процедури, щоб не було корупції, щоб була "німецька точність" у підходах і плануванні" а працювати робітники Укрзалізниці будуть як раніше за копійки але вже з німецькою точністю у плануванні і підходах Питання щодо продажу чи оренди "УЗ" не стоїть: йдеться про стратегічне партнерство, - Криклій стосовно співпраці з Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 9355ось так просто працює славнозвісна німецька якість, справа лише у плануванні і підходах Питання щодо продажу чи оренди "УЗ" не стоїть: йдеться про стратегічне партнерство, - Криклій стосовно співпраці з Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 3275
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