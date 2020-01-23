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 Політика України, Здоров'я
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 Медреформа в Україні цього року відкриє галузь для приватного капіталу, - Гончарук

Уряд України в 2020 році має намір здійснити складні реформи у сфері охорони здоров'я, які відкриють її для приватного капіталу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на організованому Фондом Віктора Пінчука "Українському сніданку" в Давосі у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Реформи у сфері охорони здоров'я вперше дадуть можливість приватному капіталу зайти в медичну сферу, оскільки вперше держава платитиме за послуги, які можуть надавати як державні, так і приватні медустанови", - сказав він.

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Гончарук вкотре закликав інвесторів активніше вкладатися в Україну. "Сьогодні найкращий час інвестувати в Україну, це найпривабливіша країна, що розвивається для інвестицій", - заявив прем'єр, наголосивши, що нове покоління у владі намагається трансформувати країну так швидко, як тільки це можливо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171455
 
 
 Топ коментарі
 
Частный капитал в здравоохранении процветает . Арамис , надо быть ближе к людям и земле .
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В отсутствие страховой медицины попахивает геноцидом.
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Частный капитал в здравоохранении процветает . Арамис , надо быть ближе к людям и земле .
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Медицина должна быть государственной на всех уровнях. Иначе откроется огромное поле для мошенничества.
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Нет, я не медик. Но уверен, что медицина должна быть государственная - сегодня её надо вернуть хотя бы до состояния 1991 года. Но посмотрите - многие медики уехали за границу, часть из них навсегда. Это обученные кадры ещё с советских времён. А речь шла всего лишь о повышении зарплаты. Надо спасать то, что есть. Адекватная медицинская реформа на сегодня в Украине - невозможна.
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Шо то открываем, шо то закрываем, может пора за работу взяться? А то как то не удобно становится.
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Тобто бюджетні гроші ОФІЦІЙНО будуть перетікати в приватні кармани? Геніально!

Гончарук еще раз призвал инвесторов активнее вкладываться в Украину. "Сегодня лучшее время инвестировать в Украину, это самая привлекательная развивающаяся страна для инвестиций" Источник: https://censor.net.ua/n3171455

Саме тому МВФ згорнув програму підтримки, узгоджену і підписану з "клятими папєрєднікамі" і вам доводиться домовлятися з нуля? Чи падіння економіки повинно зацікавити інвесторів?
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В отсутствие страховой медицины попахивает геноцидом.
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Тысячи лет геноцида (без страховой медицины) и вдруг бац - пошёл запах...
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В отношении вас подходит поговорка: "Смотрю в книгу, вижу фигу".
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да забудьте вы уже про медицину, реформа свое дело сделала у нас нет медицины (бесплатной положенной по конституции) ну если точнее осталась токо в феофании а туда вход по пропускам! так что все так сказать на кладбище и помирать!!
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ПОДТВЕРЖДАЮ! сегодня из поликлиники(рядовая горбольница "коммунальный заклад") - почти все анализы платные! "жалуйтесь куда хотите, да вот хоть в 5 кабинет идите, там у нас "антикорупционный(!) кабинет находится" Я ПРОСТО ВЫПАЛ В ОСАДОК!!!
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Разрушили медицину полностью, нарушили Конституцию и теперь вместо чтобы лечить, будут на медицине бабки зарабатывать. Что на Майдан даже мне захотелось, в двух участвовал, покрышки не проблема.
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с логикой зато проблема. Медицина это бизнес, естественно на ней должны зарабатывать бабки. "Бесплатная" медицина всегда будет плохая.
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Ага, британцы, саудовцы, бразильцы, шведы, финны дебилы, один ты умный.
P.S. И не верещи что и там она платная, нет, там жители НИЧЕГО не платят, там платит государство, которое кроме налогов имеет еще и собственные доходы.
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в ізраїлі всє равни а тут вони равнєє всєх...
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Инвесторы приходят чтобы зарабатывать. Поэтому инвесторы и "бесплатная медицина" несовместимы.
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как я всегда говорил

хотите делать платной медицину нет проблем делайте, токо измените сначала конституцию, а то так нагло плевать на законы а после требовать исполнения законов от граждан ну это просто наглость!!
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В Конституции записана бесплатная медицина, но там нет ни слова что она должна быть качественной. Поэтому не надо ничего менять. Хочешь лечиться "по Конституции" - лечись. Хочешь лечиться качественно - плати.
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надо реформы делать по закону тогда ты будешь иметь право требовать от граждан жить по законам, а если ты демонстративно плюешь на закон (типа а что ты мне сделаешь) то граждане в ответ тоже начинают плевать на закон что и есть логично и справедливо!!
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подскажите как фото из телефона выложить тут!!! ВЫЛОЖУ ФОТО ЧЕКА ЗА "УСЛУГИ" В РЯДОВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ, "ПРАЙС" НА "УСЛУГИ" В "КОМУНАЛЬНОМ ЗАКЛАДЕ"! ЗВОНКИ НА "ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ" МОЗ - БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ! НЫНЕШНИЕ ПРОДОЛЖАЮТ С УСПЕХОМ "РЕФОРМЫ" ДОКТОРА-СМЕРТЬ СУПРУН!!!!
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