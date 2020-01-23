 Медреформа в Україні цього року відкриє галузь для приватного капіталу, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на організованому Фондом Віктора Пінчука "Українському сніданку" в Давосі у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Реформи у сфері охорони здоров'я вперше дадуть можливість приватному капіталу зайти в медичну сферу, оскільки вперше держава платитиме за послуги, які можуть надавати як державні, так і приватні медустанови", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодійних внесків у лікарнях не буде, - Скалецька

Гончарук вкотре закликав інвесторів активніше вкладатися в Україну. "Сьогодні найкращий час інвестувати в Україну, це найпривабливіша країна, що розвивається для інвестицій", - заявив прем'єр, наголосивши, що нове покоління у владі намагається трансформувати країну так швидко, як тільки це можливо.