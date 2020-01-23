 Медреформа в Україні цього року відкриє галузь для приватного капіталу, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на організованому Фондом Віктора Пінчука "Українському сніданку" в Давосі у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Реформи у сфері охорони здоров'я вперше дадуть можливість приватному капіталу зайти в медичну сферу, оскільки вперше держава платитиме за послуги, які можуть надавати як державні, так і приватні медустанови", - сказав він.
Гончарук вкотре закликав інвесторів активніше вкладатися в Україну. "Сьогодні найкращий час інвестувати в Україну, це найпривабливіша країна, що розвивається для інвестицій", - заявив прем'єр, наголосивши, що нове покоління у владі намагається трансформувати країну так швидко, як тільки це можливо.
Гончарук еще раз призвал инвесторов активнее вкладываться в Украину. "Сегодня лучшее время инвестировать в Украину, это самая привлекательная развивающаяся страна для инвестиций" Источник: https://censor.net.ua/n3171455
Саме тому МВФ згорнув програму підтримки, узгоджену і підписану з "клятими папєрєднікамі" і вам доводиться домовлятися з нуля? Чи падіння економіки повинно зацікавити інвесторів?
P.S. И не верещи что и там она платная, нет, там жители НИЧЕГО не платят, там платит государство, которое кроме налогов имеет еще и собственные доходы.
хотите делать платной медицину нет проблем делайте, токо измените сначала конституцию, а то так нагло плевать на законы а после требовать исполнения законов от граждан ну это просто наглость!!