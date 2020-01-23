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Все про:майдан (540) Сюмар (167) злочини проти Майдану (81) ДБР (797) Бабіков (8)

 Венедіктова має пояснити, що мала на увазі, заявляючи, що перший заступник голови ДБР не має доступу до справ Майдану, - Сюмар

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар заявила, що за структурою Державного бюро розслідувань перший заступник глави бюро має доступ до справ Майдану. Тому, за словами Сюмар, виконувач обов'язків директора ДБР Ірина Венедіктова має пояснити, що мала на увазі, заявляючи, що перший заступник глави бюро не має доступу.

Про це Сюмар заявила на спільному з адвокатами ек-президента Петра Порошенка брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Є затверджена структура ДБР. Її не може змінити сама в. о. директора. Згідно з цією структурою, перший заступник має вплив на перше, друге і третє управління. Саме Третє управління займається справами Майдану. Тому ми будемо питати у ДБР, яким чином вони мають намір зупиняти першого заступника. Нас цікавить, як це буде організовано в правовому полі. Тому що, відповідно до закону, змінити цю структуру може тільки президент", - сказала вона.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171454
 
   
 Топ коментарі
 
А что тут объяснять?
В попытках успокоить зе-бильный ЛОХторат ляпнула очередную УЙНЮ.
Все как обычно...
Венедиктова должна объяснить, что имела в виду, заявляя, что первый замглавы ГБР не имеет доступ к делам Майдана, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1275
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зедрисня взагалі ніколи й нічого не має на увазі
просто ляпає ізиком
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Сюмар Ты наивная , - Просто поставили Смотрящего и за самой Венедиктовой . Поставили , а не назначили клерком .Ну как коалиционное правительство .Где как то Есть , а виновного Нет. Здесь сложнее Все свои и Все Ваше , а Виноваты Попередники.
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Это же Цирк, тут каждый говорит что хочет, и никакой ответственности не несет, шоу!!!
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Як би цей цирк, та не завершився як у кліпі Шнура....
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Венедиктова за брехню должна быть уволена к чертовой матери !!! А адвокат янека идет нахрен !!! Вот здесь как раз СБУ должна показать свою работу и разобраться кто этих уродов ставит на такие стратегически важные должности Венедіктова має пояснити, що мала на увазі, заявляючи, що перший заступник голови ДБР не має доступу до справ Майдану, - Сюмар - Цензор.НЕТ 310
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А что тут объяснять?
В попытках успокоить зе-бильный ЛОХторат ляпнула очередную УЙНЮ.
Все как обычно...

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зедрисня взагалі ніколи й нічого не має на увазі
просто ляпає ізиком
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Шлёперы пытаються оправдать своё существование.Брехня на брехне сидит и брехнёй погоняет ,без перерывов на обед,круглосуточно и круглогодично.
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А чи не перший заступник стає ТВО (тимчасово виконуючим обов'язки) при хворобі, відпусці чи відрядженні керівника? Як тоді з недопуском?
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Сюмар Ты наивная , - Просто поставили Смотрящего и за самой Венедиктовой . Поставили , а не назначили клерком .Ну как коалиционное правительство .Где как то Есть , а виновного Нет. Здесь сложнее Все свои и Все Ваше , а Виноваты Попередники.
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«"Європейська Солідарність" готова відкликати свого кандидата у
конкурсну комісію з відбору директора Державного бюро розслідувань; і закликаємо інші фракції відкликати своїх кандидатів з тим, аби підтримати незалежного кандидата. Ймовірно, що найбільш незалежним серед висунутих фракціями парламенту - є Євгенія Закревська", - заявила Сюмар».

https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-gotova-vidklikati-svogo-kandidata-u-konkursnu-komisiyu-z-vidboru-direktora-dbr-syumar/
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Це вона так сказала, Венедіктова, а він потім скаже, що не так зрозуміли, що має доступ і буде валити справу.
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А ще саме головне, ніхто не репетує, як міг адвокат Януковича стати такою фігурою, хто затвердив наказ? Немає нацсук біля офісу президента, не кидаються ігрушечками, а всі просто тихо запитали, а не буде він чіпати справи по Майдану? Та буде чіпати, ще й як. Розвалить він їх і всі хто були потерпілими будуть екстремістами, чи як їх там називають на московії?
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аааа, точно, "нацсуки" - це точніше, ніж нацжони"...
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Це вже зесистема постійно в чомусь об....!!!
Недосвідчений Арахамія вибовкав те, що "рішали" обговорюють між собою в кулуарах", - Портников
https://patrioty.org.ua/blogs/nedosvidchenyi-arakhamiia-vybovkav-te-shcho-rishaly-obhovoriuiut-mizh-soboiu-v-kuluarakh--portnykov-312699.html
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