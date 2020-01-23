 Венедіктова має пояснити, що мала на увазі, заявляючи, що перший заступник голови ДБР не має доступу до справ Майдану, - Сюмар

Про це Сюмар заявила на спільному з адвокатами ек-президента Петра Порошенка брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Є затверджена структура ДБР. Її не може змінити сама в. о. директора. Згідно з цією структурою, перший заступник має вплив на перше, друге і третє управління. Саме Третє управління займається справами Майдану. Тому ми будемо питати у ДБР, яким чином вони мають намір зупиняти першого заступника. Нас цікавить, як це буде організовано в правовому полі. Тому що, відповідно до закону, змінити цю структуру може тільки президент", - сказала вона.
Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.
https://youtu.be/ktiONWfSL48
В попытках успокоить зе-бильный ЛОХторат ляпнула очередную УЙНЮ.
Все как обычно...
просто ляпає ізиком
конкурсну комісію з відбору директора Державного бюро розслідувань; і закликаємо інші фракції відкликати своїх кандидатів з тим, аби підтримати незалежного кандидата. Ймовірно, що найбільш незалежним серед висунутих фракціями парламенту - є Євгенія Закревська", - заявила Сюмар».
https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-gotova-vidklikati-svogo-kandidata-u-konkursnu-komisiyu-z-vidboru-direktora-dbr-syumar/
Недосвідчений Арахамія вибовкав те, що "рішали" обговорюють між собою в кулуарах", - Портников
https://patrioty.org.ua/blogs/nedosvidchenyi-arakhamiia-vybovkav-te-shcho-rishaly-obhovoriuiut-mizh-soboiu-v-kuluarakh--portnykov-312699.html