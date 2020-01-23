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Все про:Кабмін (3243) реєстр (96) населення (49) Дмитро Дубілет (68)

 Кабмін упродовж 1-2 років планує створити Єдиний реєстр українців, - Дубілет

Кабінет Міністрів має намір за один-два роки створити Єдиний реєстр українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет під час пресбрифінгу в четвер за підсумками електронного перепису населення в Україні.

"Я сподіваюся, що упродовж одного-двох років ми зможемо довести до пуття великий проєкт із запуску Єдиного реєстру українців, який буде верифіковано та наповнено одночасно з багатьох реєстрів. А сьогодні в нас кожен реєстр живе своїм життям", - зазначив він.

"Сподіваюся, що вже наступного року ми зможемо щодня відповідати на запитання, скільки все-таки людей в Україні", - додав Дубілет.

Нагадаємо, сьогодні оприлюднили дані електронного перепису населення України.

Також читайте: Працюємо над проєктом "Електронна акцизна марка", він заощадить бізнесу і державі багато грошей і часу, - Дубілет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171450
 
 
 Топ коментарі
 
Це така хитра тактика Зе команди. Вони вже майже рік створюють виключно те, що до них вже давно створили
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шоб хуйло краще знало, як до війни підготуватись
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Так уже був перепис по медичному класифікатору F73 - склало 73% - все як у аптеці.
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Так уже був перепис по медичному класифікатору F73 - склало 73% - все як у аптеці.
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клоуны ни пуя делать не умеют.
хотят показать, что умеют хоть считать...
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они тупо не знают, чем заниматься, будучи во власти (вот чем в квартале - знают: один хером по роялю, другой - идиотски подхихикивать, третий сцену подметать).

ну, и придумывают себе дела, а то скучно...
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Согласен. Кинь плиз на карточку денег)
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Через две недели у вас земля. А он про реестры думает. Тут про другое думать надо.
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Зачем тогда такая государственная структура как ЗАГС, которая регистрирует новорождённых и смерть людей?
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Це така хитра тактика Зе команди. Вони вже майже рік створюють виключно те, що до них вже давно створили
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видимо, им нужен полный профиль по каждому - место прописки/жительства, имущество, налоговая отчетность, если получится - движение средств на счетах, транспортные перемещения и т.д.
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Учатся у нового премьера Орды , судя по всему ...
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Кабмін планує скласти реєстр мертвих українців. Видно, Разумков нарешті прочитав Мертві душі Гоголя. Звідти й ідея.
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Точно українців? Разом з усіма діаспорами у всіх країнах світу? Чи може все ж громадян України? Спочатку мову вивчіть і значення слів, а потім вже діджиталізуйтеся... звідси на х...
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Без окупованих територій нас вже 37 млн.
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Не треба тільки фейків розганяти сказали А кажіть і Б жінок і чоловіків від 18 до 35 років приблизно однакова кількість 3,6 мільйонів це 90% жінок віком від 40 і більше років.
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Я не маю віри Дубілетівському фейку все це тільки для того, щоб посіяти нікому непотрібні суперечки , які відвертатимуть увагу від повної бездіяльності нової влади.
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Да наворотили бюрократию, а теперь свести не могут, ее внедрять нужно было лет 10 назад, тогда проблем бы не было, уже бы залатали бы ошибки в документах. А так за 2 года перелопатить 37 млн. будет не просто, пример того же кадастра земли, так его уже лет 15 сводят и до сих пор куча ошибок.
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big date big shape big fake big fack big sack big duck
скок я крутых слов знаю
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Ще один підрахуй з посмішкою людожера. Де ця ********* таких потвор понабирала?
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Два варіанти: 1) психлікарня ") 95 квартал. Хоча ці варіанти майже ідентичні.
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Прикро, бо українці - це красива нація, як жінки так і чоловіки. А виявляється, що ми вимираємо, бо комусь дуже потрібна наша українська земля без людей.
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Єдиний реєстр робочих біоодиниць. Далі - єдина роба, татуйований на лобі штрих-код, поселення в бараках, раціон у харчових одиницях...
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І кліпсу в вухо, лояльним з написом Зе.
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Скоро може стати реальністю:

Вниманию наземных сил! В сообществе найден нарушитель. Код: окружить, клеймить, усмирить.
Гражданин, Вы обвиняетесь в несоответствии второго уровня и антиобщественной деятельности первого уровня. Силам ГО, обвинительный код: долг, меч, выполнять.
Отряду гражданской обороны: признаки антиобщественной деятельности. Код: собрать, окружить, задержать.
Гражданин, вы обвиняетесь в тяжком несоответствии. Асоциальный статус подтвержден.
Гражданин, теперь Вы угроза обществу пятого уровня. Немедленно прекратить уклонение и выслушать приговор.
Гражданин, вы обвиняетесь во множественных нарушениях. Гражданство отозвано. Статус: злостный нарушитель. Код: изолировать, огласить, исполнить.
Граждане: бездействие преступно. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО.
Тревога! Подразделениям гражданской обороны, обнаружены локальные беспорядки. Собрать, исполнить, усмирить.
Вниманию отряда гражданской обороны, обнаружено уклонение от надзора. Отреагировать, изолировать, допросить.
Вниманию наземного отряда ГО, задействовано осуждение на месте. Приговор выносить по усмотрению. Код: отсечь, обнулить, подтвердить.
Вниманию всех наземных сил: судебное разбирательство отменено. Смертная казнь - по усмотрению.
Вниманию жителей! Ваш квартал обвиняется в недоносительстве. Штраф - пять пищевых единиц.
Гражданин, Вы угроза обществу первого уровня. Подразделениям ГО, код пресечения: долг, меч, полночь.
Вниманию гражданам! Производится проверка идентификации. Занять назначенные для инспекции места.
Внимание! Всем гражданам жилого квартала, занять места для инспекции.
Вниманию жителей! Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом.
Внимание! В квартале потенциальный источник вреда обществу. Донести, содействовать, собрать.
Граждане, отказ в сотрудничестве будет наказан выселением в нежилое пространство.
Граждане, введен код действия при беспорядках. Код: подавить, меч, стерилизовать.
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Зубожилым присвоят номера и каждый точно будет знать, сколько он должен Бене... Кабмін упродовж 1-2 років планує створити Єдиний реєстр українців, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8966
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І головне за кого голосував - наприклад зелену пляму на лобі щоб одразу бити без зайвих теревенів
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Если у них один из главных законов -"Зуб за зуб, око за око" , то понятно почему они хотят пересчитать всех украинцев. Ни один украинец не должен уйти от возмездия?
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За ассирийское пленение Израиля (763−753 гг. до н. э.) сегодня в Сирии почти каждый день гибнут десятки сирийцев и множество детей. Даже ООН сделал замечание России, что их бомбардировки приходятся исключительно на больницы и школы.
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Це ж яке бабло..
за користування реєестром від рекламних компаній...
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Единий реестр українців? Це щоб їх знищити, чи поставили по одному малоросу, щоб йшли в правильному ріслі?
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единый реестр ЗЕбилов лучше сделайте...и каждому наклеить на лоб наклейку ЯЗЕбил
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О, гениальная мисль. И колокольчик на шею, шоб ухо радовали)
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А Дубилет младший-толковый мужик,полезные вещи делает.Давно пора было,вместо кучи разных реестров,один реестр сделать.Меньше реестров,меньше чиновников и путаницы с различными махинациями.
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Залишилося додати - "а мы и есть быдло! нам и надо стойло и кнут!"
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Остап Бендер вертится в гробу пропелером.
Провели "перепись", - переписали телефонную книгу - срубили миллионние зарплати. Теперь можна атлас дорог обновить или список городов переписать
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Украинцев или граждан Украины.А то ты в этот реестр не попадешь!
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А єдиний реєстр виборців, чи реєстр плаиників податків вже "не відповідають вимогам **********", чи просто "втратили зв'язок з реальністю"? Кабмін упродовж 1-2 років планує створити Єдиний реєстр українців, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7788
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