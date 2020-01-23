 Кабмін упродовж 1-2 років планує створити Єдиний реєстр українців, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет під час пресбрифінгу в четвер за підсумками електронного перепису населення в Україні.
"Я сподіваюся, що упродовж одного-двох років ми зможемо довести до пуття великий проєкт із запуску Єдиного реєстру українців, який буде верифіковано та наповнено одночасно з багатьох реєстрів. А сьогодні в нас кожен реєстр живе своїм життям", - зазначив він.
"Сподіваюся, що вже наступного року ми зможемо щодня відповідати на запитання, скільки все-таки людей в Україні", - додав Дубілет.
Нагадаємо, сьогодні оприлюднили дані електронного перепису населення України.
хотят показать, что умеют хоть считать...
🤑
ну, и придумывают себе дела, а то скучно...
https://biz.censor.net.ua/news/3171443/v_ukraine_projivaet_37_millionov_chelovek_jenschin_na_36_mln_bolshe
скок я крутых слов знаю
Вниманию наземных сил! В сообществе найден нарушитель. Код: окружить, клеймить, усмирить.
Гражданин, Вы обвиняетесь в несоответствии второго уровня и антиобщественной деятельности первого уровня. Силам ГО, обвинительный код: долг, меч, выполнять.
Отряду гражданской обороны: признаки антиобщественной деятельности. Код: собрать, окружить, задержать.
Гражданин, вы обвиняетесь в тяжком несоответствии. Асоциальный статус подтвержден.
Гражданин, теперь Вы угроза обществу пятого уровня. Немедленно прекратить уклонение и выслушать приговор.
Гражданин, вы обвиняетесь во множественных нарушениях. Гражданство отозвано. Статус: злостный нарушитель. Код: изолировать, огласить, исполнить.
Граждане: бездействие преступно. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО.
Тревога! Подразделениям гражданской обороны, обнаружены локальные беспорядки. Собрать, исполнить, усмирить.
Вниманию отряда гражданской обороны, обнаружено уклонение от надзора. Отреагировать, изолировать, допросить.
Вниманию наземного отряда ГО, задействовано осуждение на месте. Приговор выносить по усмотрению. Код: отсечь, обнулить, подтвердить.
Вниманию всех наземных сил: судебное разбирательство отменено. Смертная казнь - по усмотрению.
Вниманию жителей! Ваш квартал обвиняется в недоносительстве. Штраф - пять пищевых единиц.
Гражданин, Вы угроза обществу первого уровня. Подразделениям ГО, код пресечения: долг, меч, полночь.
Вниманию гражданам! Производится проверка идентификации. Занять назначенные для инспекции места.
Внимание! Всем гражданам жилого квартала, занять места для инспекции.
Вниманию жителей! Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом.
Внимание! В квартале потенциальный источник вреда обществу. Донести, содействовать, собрать.
Граждане, отказ в сотрудничестве будет наказан выселением в нежилое пространство.
Граждане, введен код действия при беспорядках. Код: подавить, меч, стерилизовать.
за користування реєестром від рекламних компаній...
Провели "перепись", - переписали телефонную книгу - срубили миллионние зарплати. Теперь можна атлас дорог обновить или список городов переписать