 Статистики щодо суїцидів ветеранів в Україні немає, - Коляда

"Даних про суїциди немає, і статистики такої немає, тому що ніде не ставиться відмітка. Але ми спираємося на емпіричні дані й оціночні судження психологів", - сказала Коляда в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи володіє міністерство статистикою про суїциди ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, міністерка підкреслила, що у відомстві розуміють гостроту проблеми і працюють над системою надання екстреної психологічної допомоги, яка б давала результат в плані профілактики суїцидів.

Зокрема, створено Центр захисту психічного здоров'я в Пущі-Водиці, де йде робота у трьох напрямах: лікування залежностей у ветеранів, лікування посттравматичних стресових розладів і лікування постконтузійних станів.

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"У нас є проблема з тим, що маємо багато випадків незафіксованої контузії, і нам важливо зараз її діагностувати, щоб розуміти, що те, що відбувається з ветераном або ветеранкою - є наслідком саме контузії", - зазначила Коляда.

Також, за її словами, на базі цієї установи відкрито тренінговий центр, який працює з фахівцями і навчає також людей, які працюють з тими, хто потенційно може покінчити життя самогубством.

Третій напрям - це в рамках "ветеранських просторів", які в майбутньому будуть в кожному обласному центрі, заплановано запуск екстреної психологічної допомоги у вигляді виїзних мобільних груп.

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"У нас є хороші приклади в деяких областях, коли психологи працюють спільно з ветеранами в рамках таких груп, вони виїжджають додому до ветерана в передсуїцидному стані, працюють з ним і забирають до себе в центр для відновлення його нормального стану, а за необхідності направляють у лікарню", - зазначає міністр.

Вона підкреслила, що важливо масштабувати такий досвід на інші області.