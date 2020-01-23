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Все про:ветерани (452) самогубство (304) Коляда Оксана (33)

 Статистики щодо суїцидів ветеранів в Україні немає, - Коляда

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда констатує, що на сьогодні в Україні немає статистики щодо суїцидів ветеранів.

"Даних про суїциди немає, і статистики такої немає, тому що ніде не ставиться відмітка. Але ми спираємося на емпіричні дані й оціночні судження психологів", - сказала Коляда в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи володіє міністерство статистикою про суїциди ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, міністерка підкреслила, що у відомстві розуміють гостроту проблеми і працюють над системою надання екстреної психологічної допомоги, яка б давала результат в плані профілактики суїцидів.

Зокрема, створено Центр захисту психічного здоров'я в Пущі-Водиці, де йде робота у трьох напрямах: лікування залежностей у ветеранів, лікування посттравматичних стресових розладів і лікування постконтузійних станів.

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"У нас є проблема з тим, що маємо багато випадків незафіксованої контузії, і нам важливо зараз її діагностувати, щоб розуміти, що те, що відбувається з ветераном або ветеранкою - є наслідком саме контузії", - зазначила Коляда.

Також, за її словами, на базі цієї установи відкрито тренінговий центр, який працює з фахівцями і навчає також людей, які працюють з тими, хто потенційно може покінчити життя самогубством.

Третій напрям - це в рамках "ветеранських просторів", які в майбутньому будуть в кожному обласному центрі, заплановано запуск екстреної психологічної допомоги у вигляді виїзних мобільних груп.

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"У нас є хороші приклади в деяких областях, коли психологи працюють спільно з ветеранами в рамках таких груп, вони виїжджають додому до ветерана в передсуїцидному стані, працюють з ним і забирають до себе в центр для відновлення його нормального стану, а за необхідності направляють у лікарню", - зазначає міністр.

Вона підкреслила, що важливо масштабувати такий досвід на інші області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171449
 
 
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Опоздали на 5 лет с такими центрами
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Мы много чего не знаем.И от Пожаров,утоплений несчастных случаев ,дтп.Вот статистика от Японии.Население 126 млн.В прошлом году превышение убыли над рождаемостью -532 тыщи.Рождений -чуть больше 800тыщ.У нас окроло 400 тыщ на 41млн,от ДТП в Японии погибло 3215 чел.Зато в ваннах погибло около 19 тыщ.
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ну ты прям выбрал Японию в пример! они тут бляха впереди планеты всей.
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