 Міноборони: Виловлювати призовників на вулицях і дискотеках не будемо, але відповідальність за ухилення залишається

Про це повідомив пресцентр Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Ми категорично не сприймаємо інформацію, коли роблять насильницькі приводи, ловлять на вулиці, дискотеках, у чергах абітурієнтів і так далі. Є чітко виписаний порядок, постанова Кабміну і Закону, яким чином має відбуватися повідомлення призовника. Є адміністративна і кримінальна відповідальність за ухилення від строкової служби і вона залишається. Людина має прийти самостійно, але якщо вона не приходить або ухиляється — за це наступає відповідальність", - зазначив Загороднюк.

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Крім того, міністр пояснив, що призов на службу буде обов'язковим з 20-ти років, з 18-19 юнаки можуть піти на службу добровільно.

Міноборони впровадило призов із 18-ти років, тому що, за словами міністра, були такі ситуації, коли хлопці 18-19-ти років хотіли вступити до лав ЗСУ, піти на строкову службу. Але їх не могли прийняти, тому що діяв указ президента про призов з 20-ти років.

"Ми зробили так, щоб ця можливість зараз була, але тільки для тих, хто хоче цього добровільно. З 20-ти років - це буде обов'язково, з 18-ти, 19-ти - добровільно", - додав Загороднюк.

Міністр зазначив, що вводиться лінія правової допомоги, куди можна звернутися у разі порушень під час проведення призовної кампанії. Інформація про це з'явиться ближче до початку призову.

Крім того, призовники-строковики не будуть притягуватися до служби в район проведення операції Об'єднаних сил.

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"У нас є такі ситуації, коли людина підписує контракт, йому 18 або 19 років і як контрактник він уже їде в ООС, але в жодному разі не йдеться про строковиків", - зазначив Загороднюк.