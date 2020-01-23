 Міноборони: Виловлювати призовників на вулицях і дискотеках не будемо, але відповідальність за ухилення залишається

Про це повідомив пресцентр Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Ми категорично не сприймаємо інформацію, коли роблять насильницькі приводи, ловлять на вулиці, дискотеках, у чергах абітурієнтів і так далі. Є чітко виписаний порядок, постанова Кабміну і Закону, яким чином має відбуватися повідомлення призовника. Є адміністративна і кримінальна відповідальність за ухилення від строкової служби і вона залишається. Людина має прийти самостійно, але якщо вона не приходить або ухиляється — за це наступає відповідальність", - зазначив Загороднюк.
Крім того, міністр пояснив, що призов на службу буде обов'язковим з 20-ти років, з 18-19 юнаки можуть піти на службу добровільно.
Міноборони впровадило призов із 18-ти років, тому що, за словами міністра, були такі ситуації, коли хлопці 18-19-ти років хотіли вступити до лав ЗСУ, піти на строкову службу. Але їх не могли прийняти, тому що діяв указ президента про призов з 20-ти років.
"Ми зробили так, щоб ця можливість зараз була, але тільки для тих, хто хоче цього добровільно. З 20-ти років - це буде обов'язково, з 18-ти, 19-ти - добровільно", - додав Загороднюк.
Міністр зазначив, що вводиться лінія правової допомоги, куди можна звернутися у разі порушень під час проведення призовної кампанії. Інформація про це з'явиться ближче до початку призову.
Крім того, призовники-строковики не будуть притягуватися до служби в район проведення операції Об'єднаних сил.
"У нас є такі ситуації, коли людина підписує контракт, йому 18 або 19 років і як контрактник він уже їде в ООС, але в жодному разі не йдеться про строковиків", - зазначив Загороднюк.
А это - не наш метод.
в принципе, для Украины это сейчас было бы правильно...
страну нужно милитаризировать - поднимать статус служивших..., - пацифизм нам дорого обошелся...
Т.е. воспользоваться правом выбрать по приколу криворожского ублюдка президентом малолетки могли, а от выполнить гражданский долг и послужить защите Родины они не могут.
Армейские воспоминания… https://youtu.be/Lg0-CTKGqGw
"Минобороны внедрило призыв с 18-ти лет, потому что, по словам министра, были такие ситуации, когда парни 18-19-ти лет хотели вступить в ряды ВСУ, пойти на срочную службу. Но их не могли принять, потому что действовал указ президента о призыве с 20-ти лет."
"Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20-ти лет - это будет обязательно, с 18-ти, 19-ти - добровольно", - добавил Загороднюк."
"У нас есть такие ситуации, когда человек подписывает контракт, ему 18 или 19 лет и как контрактник он уже едет в ООС, но речь ни в коем случае не идет о срочниках", - отметил Загороднюк."
Мать вашу, так призыв в армию в 18 или в 20 ???
Окрім того, досить багато хлопців, яким не пощастило мати "смазливую" зовнішність, перетворилися на психічно зламаних пасивних **********, яких трахали усією казармою (звичайно, жодними дідами вони не ставали - пєтух він і є пєтух аж до дембеля, ще й "опущені" татуювання силоміць робили).
Знайомий майстер спорту з кікбоксингу (причому людина абсолютно спокійна й неагресивна) з армії потрапив прямо у тюрму за вбивство. Причина? Постояв за себе і врізав якомусь дідові, а вночі йому спробували влаштувати "темну" і опустити в підораси. Йому нічого не залишалося робити, як зламати шию одному з "дєдушек". Вісім років відмотав.
Де я лопатою черпав гімно
Не піду в армію в-о-о-о-о-о
Не піду в армію є-є-є
Я памятаю свій рідний мопед
На ньому я собі зломав хребет
Не піду в армію в-о-о-о
Не піду в армію є-є-є
А командир кречить щас дам *****
Не піду в армію в-о-о-о-о
Не піду в армію є-є-є